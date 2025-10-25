Begin typing your search above and press return to search.
    Literature
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:38 AM IST

    കാ​ൻ​സ​ർ വാ​ർ​ഡ്

    കാ​ൻ​സ​ർ വാ​ർ​ഡ്
    കാ​റി​ത്തു​പ്പു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും

    പ​തം​പ​റ​ഞ്ഞു ക​ര​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും

    ചി​ത്ര​ഗു​പ്ത​ന്റെ

    വ​ര​വും​ കാ​ത്തു​കി​ട​ക്കു​ന്ന

    സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്താ​ൽ

    ആ​ശു​പ​ത്രി വ​രാ​ന്ത

    അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ണ്

    നാ​ലാ​മ​തും കീ​മോ

    ക​ഴി​ഞ്ഞൊ​രു​വ​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ

    കി​ണ​റോ​ളം ആ​ഴ​ത്തി​ൽ

    കു​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​രു​നേ​ര​ത്തെ അ​ത്താ​ഴ​ത്തി​നു

    വ​ക​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ന്റെ കൈ​യി​ലേ​ക്ക്

    മാ​ലാ​ഖ​യൊ​രു​വ​ൾ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ

    ബി​ൽ കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    ക​ര​യ​ണോ ചി​രി​ക്ക​ണോ

    എ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത

    മ​ന്ദ​ബു​ദ്ധി​യു​ള്ള​വ​രാ​വു​ന്ന ചി​ല​ർ

    മു​ഖം മൂ​ടി​കെ​ട്ടി​യ മാ​സ്ക്കി​നു​ള്ളി​ൽ

    അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​യി ചു​മ​യ്ക്കു​ന്നൊ​രാ​ളെ

    നോ​ക്കി ഡോ​ക്ട​ർ പി​റു​പി​റു​ക്കു​ന്നു

    ബാ​ത്ത്റൂ​മി​ന്റെ സൈ​ഡി​ലെ

    വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന

    മു​ത്ത​ശ്ശി​യു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്

    ഇ​ഞ്ച​ക്ഷ​ൻ ട്രേ​യു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന

    നേ​ഴ്സി​നെ​നോ​ക്കി മു​ത്ത​ശ്ശി

    ചു​ക്കി​ചു​ളി​ഞ്ഞ മു​ഖം കോ​ട്ടി ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    വി​ള​ഞ്ഞ നെ​ല്ലി​ലേ​ക്ക്

    എ​ന്തി​നാ മോ​ളെ

    വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു വി​ടു​ന്ന​ത്

    മു​ത്ത​ശ്ശി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ

    ന​ഴ്സ​വ​ൾ നു​ണ​ക്കു​ഴി​ക​വി​ൾ വി​ട​ർ​ത്തി

    വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ചി​രി ചി​രി​ച്ചു !

    പോ​ക്കു​വെ​യി​ൽ പൊ​ന്നു​രു​ക്കി

    കാ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    പ്ര​ണ​യി​നി​യൊ​രു​വ​ൾ

    സ്വ​ന്ത​മെ​ന്നു​ക​രു​തി​യ

    കാ​മു​ക​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ൽ

    പി​ട​ഞ്ഞ​മ​ർ​ന്നു

    പോ​യൊ​രു​വ​ളു​ടെ

    ശ​വ​വും കാ​ത്ത്

    മോ​ർ​ച്ച​റി​യ്ക്കു മു​ന്നി​ൽ

    വ​ലി​യൊ​രു

    നി​ല​വി​ളി​കൂ​ട്ടം !

    പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ, വേ​ദ​ന​ക​ളു​ടെ,

    ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ളി​ക​ൾ

    നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ടം

    ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​ഴി​യാ​ത്ത

    നോ​വു​ക​ളു​ടെ കൂ​ടാ​ര​മാ​വു​ന്നു

    ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും

    ജാ​തി​മ​ത വി​ദ്വേ​ഷ​ങ്ങ​ളും

    വെ​ള്ള​ത്തു​ണി​യി​ലാ​യിപൊ​തി​ഞ്ഞു

    പെ​ട്ടി​യി​ലൊ​തു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു

    റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തി​ന്നു തീ​ർ​ത്ത

    ജീ​വ​ച്ഛ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ധ​ന​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ന്നോ നാ​ളെ​യോ

    കാ​ത്തു​കി​ട​ക്കു​ന്നു

    ഒ​രു​പാ​ട് ഉ​മ്മ​ക​ൾ

    ഒ​രു​പാ​ട് വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​രു പാ​ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മ​ല്ലാ​തെ

    ശൂ​ന്യ​ത​യു​ടെ

    ഇ​രു​ളി​ലൊ​തു​ങ്ങു​മി​ടം

    വ​ലി​യ​വ​നെ​ന്നു

    ന​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ​യും

    ചെ​റി​യ​വ​നെ​ന്നു

    ത​ട്ടി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ​യും

    ശ്വാ​സ​ഗ​തി ഒ​രു പോ​ലെ

    ഊ​ർ​ന്നു പോ​കു​മി​ടം !

    ഓ​രോ ശ്വാ​സ​മി​ടി​പ്പി​നും

    വി​ല​യു​ണ്ടെ​ന്ന​റി​വാ​കു​ന്ന

    ആ​ശ്ര​യ​മ​റ്റൊ​രി​ടം

    ഇ​വി​ടെ ആ​രു​മി​ല്ല വ​ലി​യ​വ​ൻ!

    ആ​രു​മി​ല്ല എ​ല്ലാം തി​ക​ഞ്ഞ​വ​ൻ

    എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ല്ലാ​യി​പ്പോ​ഴും

    ഒ​ന്നു​മ​ല്ലാ​തെ​യാ​വു​ന്ന ഒ​രു പോ​ർ​ക്ക​ളം!

