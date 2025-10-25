Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightറാ​വാ​ൻ
    Literature
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:34 AM IST

    റാ​വാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    റാ​വാ​ൻ
    cancel

    ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ത്രി കൂ​ടി

    എ​നി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച്

    ആ ​ദി​ന​വും ക​ട​ന്നു​പോ​യി.

    കു​ഞ്ഞു റാ​വാ​ൻ ന​ക്ഷ​ത്രം പോ​ലെ

    തി​ള​ങ്ങു​ന്ന

    നി​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്ത്

    അ​ധി​നി​വേ​ശം?

    എ​ന്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ?

    വി​ട​ർ​ന്ന ക​ൺ​ക​ളി​ൽ

    ഒ​രു യാ​ച​ന മാ​ത്രം..

    അ​മ്മി​ഞ്ഞ​പ്പാ​ലി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം

    തീ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്

    കു​രു​തി ക​ഴി​ക്ക​ല്ലേ എ​ന്ന യാ​ച​ന..

    അ​മ്മ​യു​ടെ മാ​റി​ൽ നി​ന്നും

    അ​ട​ർ​ത്തി മാ​റ്റ​ല്ലേ

    എ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ..

    നി​ന്നെ​പ്പോ​ലെ എ​ത്ര​യെ​ത്ര

    റാ​വാ​ന്മാ​രു​ടെ

    യാ​ച​ന​ക​ളെ, അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളെ,

    ആ​ശ​ക​ളെ, സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ

    ബോം​ബി​ന്റെ തീ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ൾ

    ന​ക്കി​ത്തു​ട​ച്ചു...

    എ​ത്ര​യെ​ത്ര പി​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വ​നു​ക​ൾ മി​സൈ​ലു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചാ​മ്പ​ലാ​ക്കി...

    അ​ബാ​യ​യു​ടെ മാ​റി​ൽ ഉ​ട​ക്കി നി​ന്ന

    ആ ​പാ​ൽ​പു​ഞ്ചി​രി...

    ചു​ണ്ടി​ലി​റ്റ് വീ​ഴും മു​മ്പ്

    മു​ല​ഞെ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും തു​ള്ളി​ത്തെ​റി​ച്ച

    ന​റു​പാ​ൽ.... തു​ള്ളി​ക​ൾ..​

    വ​ര​ണ്ട ഭൂ​മി ന​ക്കി​ത്തു​ട​ച്ച മാ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൻ ഉ​ട​ഞ്ഞ മ​ൺ​കൂ​ന​ക​ൾ.....

    റാ​വാ​ന്മാ​രു​ടെ സൂ​ര്യ​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കാ​ശം നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ത്തു​ന്നു.....

    പി​ച്ച​വെ​ക്കാ​ത്ത പി​ഞ്ചു​പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഗ​സ്സ​യു​ടെ മ​ൺ​ത​രി​ക​ൾ

    അ​മ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.....

    ചോ​ര​വാ​ർ​ന്ന ക​ര​ളി​ൽ മാ​തൃ​സ്നേ​ഹം

    അ​ഗ്നി​യാ​യി ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ന്നു.....

    ഓ​രോ അ​ണു​വി​ലും പ​ട​ർ​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന

    ജ്വാ​ല​യാ​യ് നി​പ​തി​ക്കു​ന്നു.....

    അ​ഗ്നി പെ​യ്തൊ​ഴി​യാ​ത്ത രാ​വു​ക​ളി​ൽ

    വി​ലാ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​ക്കൂ​ന​യി​ൽ

    ച​വി​ട്ടി നോ​വു​ന്നു...

    വി​ശ​പ്പി​ന്റെ അ​ഗ്നി പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച്

    കു​ഞ്ഞു​വ​യ​റു​ക​ൾ എ​രി​ഞ്ഞ​ട​ങ്ങു​ന്നു....

    അ​വ ആ​ണ്ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് എ​ന്റെ

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ തു​ള​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്..

    ആ​ഴ​മാ​യ ര​ണ്ട് ഗ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച്.....

    എ​നി​ക്കെ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​നാ​കും?

    തെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള പ​ക​ലി​ലും എ​ന്റെ സൂ​ര്യ​ൻ

    കെ​ട്ടു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ണ്ണി​ലാ​ച​ന്ദ്ര​നു​ള്ള രാ​വി​ലും

    എ​ന്റെ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ങ്ങി​യ

    നി​റ​മാ​ണ്....

    കു​ടി​നീ​രി​ല്ലാ​തെ തു​ണ്ടു റൊ​ട്ടി പോ​ലും

    അ​ന്യ​മാ​യി​ട്ടും നി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന്

    പ​ത​ർ​ച്ച​യി​ല്ല......

    വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ബോം​ബ്

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും

    നി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തെ തു​ല​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.....

    കു​ഞ്ഞു​റാ​വാ​ൻ മാ​പ്പ്.... മാ​പ്പ്... മാ​പ്പ്....

    വം​ശ​വെ​റി​യ​ൻ​മാ​രു​ടെ

    ചോ​ര​ക്കൊ​തി തീ​രാ​ത്ത

    ക​റു​ത്ത മ​ന​സ്സ്.....

    എ​നി​ക്കെ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​നാ​കും?

    ഓ​രോ പി​ടി ക​ന്നി​മ​ണ്ണും നി​ന്റെ

    അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്...!!

    നി​ന്റെ ഇ​സ്സ​ത്താ​ണ്..!!

    നീ​യാ​ണ് ഇ​സ്സ​ത്ത്.....!!

    നീ​യാ​ണ് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി..!!!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamampoemBahraingulf news malayalam
    News Summary - poem
    Similar News
    Next Story
    X