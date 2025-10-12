Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightആ ​പൂ​ച്ചെ​ടി
    Literature
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:58 AM IST

    ആ ​പൂ​ച്ചെ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ ​പൂ​ച്ചെ​ടി
    cancel
    Listen to this Article

    ല​ക്ഷ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത

    അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ലും

    ഏ​തൊ​രു പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​കും

    ആ ​കൊ​ച്ചു പെ​ൺ​കു​ട്ടി

    പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ച കൈ​യി​ൽ

    ഒ​രു പൂ​ച്ചെ​ടി ക​രു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക!

    ദൈ​വം

    ചി​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളോ​ട്

    നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും.

    അ​ക​നി​റ​വേ​കി പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും.

    അ​വ​രു​ടെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാം കൈ​ക​ളി​ൽ

    കാ​ല​ത്തി​ന് ക​രി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത

    പൂ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും.

    അ​ന്നേ​ര​മ​വ​ർ

    മേ​ലോ​ട്ട് നോ​ക്കും.

    അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ആ​കാ​ശ​മ​വ​ർ​ക്ക്

    ജീ​വി​തം കൊ​ടു​ക്കും.

    മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ന്ന ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടു​കാ​ർ

    വി​ണ്ണി​ലൂ​ടെ പ​റ​ന്നു​ല്ല​സി​ക്കു​ന്ന​ത്

    അ​വ​ർ കാ​ണും.

    ഒ​ന്നും മി​ണ്ടാ​നാ​കാ​തെ

    ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ത​ന്നെ​യ​വ​ർ

    നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കും.

    കാ​ര​ണം

    ഭൂ​മി​യി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ നി​റ​യെ

    മ​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ​ല്ലോ.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemliteraturelatest
    News Summary - poem
    Similar News
    Next Story
    X