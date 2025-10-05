Begin typing your search above and press return to search.
    Literature
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:35 AM IST

    വി​പ്ല​വാ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ

    വി​പ്ല​വാ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ
    സു​മൂദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല...

    അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ധീ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്

    മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഛിന്ന​ഭി​ന്ന​മാ​യ

    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്

    ഒ​രു കാ​ൻ​വാ​സ് പ​ക​ർ​ന്ന​തി​ന്

    അ​വി​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ

    ഒ​രു പു​ൽ​നാ​മ്പു വ​ര​ച്ച​തി​ന്

    ത​ളി​രി​ടു​ന്ന ഓ​രോ കി​നാ​വും

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​തു

    കൂ​ടി​യെ​ന്ന് ലോ​ക​വും

    ഏ​റ്റു ചൊ​ല്ലു​ന്നു...

    ലോ​ക​മെ​ന്ന മ​ഹാ​വൃ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ

    ഇ​നി​യും ന​റു​നി​ലാ​വി​ൻ

    ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​വി​രി​യ​ട്ടെ

    അ​തൊ​രു വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ

    പൂ​മ​ര​മാ​യി

    ചി​രി​ച്ചു​ല്ല​സി​ക്ക​ട്ടെ!

    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഗ​സ്സ​യോ​ടൊ​പ്പം...

    വി​പ്ല​വാ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല!

