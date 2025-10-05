Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Culture Literature നി​ഴ​ൽ
    Literature
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:30 AM IST

    നി​ഴ​ൽ

    നി​ഴ​ൽ
    ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം നീ

    ​പി​ന്നി​ട്ട വ​ഴി​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നും,

    മ​റ​ന്നി​ട​രു​തേ നി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​വും

    കൂ​ടെ​യു​ള്ളൊ​രാ നി​ഴ​ലി​നെ​യും...

    പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യ ജീ​വി​ത​പ്പ​ട​വു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നും

    പ​തി​യെ ഒ​ന്ന് തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാം,

    പി​ന്നി​ട്ട പാ​ത​യും പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളും

    വെ​റു​തേ ഒ​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാം,

    നി​ന്നി​ലും മു​ൻ​പേ നി​ൻ നി​ഴ​ൽ നോ​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണാം....

    ആ​രോ വ​ര​ച്ചി​ട്ട വ​ഴി​ക​ൾ തോ​റും

    ആ​വേ​ശ​മാ​യി നീ ​ഓ​ടി​ടു​മ്പോ​ൾ

    കാ​ണാം, നി​ൻ മു​ന്നി​ലാ​യോ​ടു​ന്ന നി​ഴ​ലി​നെ​യും...

    കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന​വ​ർ നി​ൻ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ

    കു​തി​കാ​ൽ വെ​ച്ചു നി​ന്നെ വീ​ഴ്ത്തി​ടു​മ്പോ​ൾ,

    തോ​ൽ​ക്കാ​ന​യ​ക്കി​ല്ല അ​വി​ടെ​യും നി​ന്നെ,

    നി​ന​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​യ് ആ​ദ്യം വീ​ഴു​ന്ന​തും നി​ഴ​ൽ....

    എ​വി​ടെ​യും നീ ​അ​ജ​യ്യ​നാ​ക​ണം എ​ന്നൊ​രാ​ഗ്ര​ഹം പോ​ൽ...

    തോ​ൽ​ക്ക​രു​തേ ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും

    നി​ൻ ജീ​വി​ത​വ​ഴി​യി​ൽ

    നി​ന​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രേ​യൊ​രു നി​ഴ​ലി​നാ​യ് .....

    അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ, ജി​ദ്ദ

