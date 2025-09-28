Begin typing your search above and press return to search.
    Literature
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 2:49 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 2:49 PM IST

    മൃ​ത​പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു മൗ​ന​സാ​ക്ഷി

    മൃ​ത​പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു മൗ​ന​സാ​ക്ഷി
    എ​ന്റെ മി​ട്ടു മ​രി​ച്ചു.

    അ​ല്ല, ഭ്രാ​ന്തെ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചാ​റു കൊ​ടി​ച്ചി​പ്പ​ട്ടി​ക​ൾ

    അ​വ​ളെ ക​ടി​ച്ചു​കീ​റി കൊ​ന്നു.

    അ​വ​ളു​ടെ​യ​മ്മ, എ​ന്റെ മി​മോ,

    വി​ശേ​ഷ​മ​റി​യി​ച്ച​തി​ൽ പി​ന്നെ

    അ​വ​ളെ നോ​ക്കി​യ​തും

    അ​വ​ൾ​ക്കു പാ​ർ​പ്പി​ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തും

    അ​വ​ളു​ടെ പേ​റെ​ടു​ത്ത​തും

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡേ ​കെ​യ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ​തും

    ഞാ​നാ​ണ്.

    കോ​രി​ച്ചൊ​രി​യു​ന്ന മ​ഴ​യ​ത്ത്,

    ആ​ർ​ത്തു ക​ര​യു​ന്നെ​ന്റെ മി​മോ​യോ​ടൊ​പ്പം

    മി​ട്ടു​വി​നു അ​വ​സാ​ന കു​ഴി വെ​ട്ടി​യ​തും

    ഞാ​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത മു​റി​വു​ക​ളു​മാ​യി

    പ്ര​തി​കാ​രാ​ഗ്നി ക​ണ്ണി​ൽ നി​റ​ച്ചു

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ എ​ന്നെ നോ​ക്കി​യ

    മി​മോ​യു​ടെ മു​റി​വി​ലെ ചോ​ര തു​ട​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്

    ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു;

    സാ​ര​ല്യാ, പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ

    നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മ​ക്ക​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​ന്ന പോ​ലെ.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നോ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നോ

    എ​നി​ക്കോ നി​ന​ക്കോ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    അ​വ​ളെ​ന്നെ ഈ​ർ​ഷ്യ​യോ​ടെ നോ​ക്കി.

    എ​നി​ക്ക​പ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം കു​ഞ്ഞി​നെ

    പു​ഴ​യി​ലെ​റി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ളെ ഓ​ർ​മ​വ​ന്നു.

    മോ​ളെ ബ​ക്ക​റ്റി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​ട്ടു​കൊ​ന്ന്

    റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കി​ലെ​റി​ഞ്ഞ

    ഒ​രു​ത്തി​യെ ഓ​ർ​മ​വ​ന്നു.

    ആ​രാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ മൃ​ഗം;

    എ​ന്റെ മി​മോ​യോ?

    അ​തോ അ​വ​രോ?

    ഇ​തെ​ല്ലാം ക​ണ്ടു മൗ​നി​യാ​വു​ന്ന

    ഞാ​നോ?

    Show Full Article
