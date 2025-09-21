Begin typing your search above and press return to search.
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:17 PM IST

    പാതിരാ ചർച്ച

    പാതിരാ ചർച്ച
    തും​ഗ​നീ​ലി​മ​യി​ലൊ​രു സം​ഗ​മം

    പാ​തി​രാ​വി​ൻ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​സ്ഥ​ലി​ക​ളി​ൽ

    പാ​ൽ​നി​ലാ നി​കു​ഞ്ജ​ത്തി​ൽ

    ദൈ​വ​ദൂ​ത​ൻ​മാ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സിം​ഹാ​സ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ

    പ​തി​വ് കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന്റെ വ​ർ​ണ​രാ​ജി​യി​ൽ!

    പി​ടി​വ​ലി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​ഞ്ഞു​മു​റു​കി​യ

    ദേ​ഹ​ത്തി​ന​സ്വാ​സ്ഥ്യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ

    നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടു​ന്നു അ​മാ​നു​ഷ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ.

    ഭ​ക്തി​യു​ടെ​യാ​രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൂ​ക്ക​ൾ

    ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങി ചൂ​ട് പു​ക​യു​ന്നു.

    കൈ​യേ​റ്റ ക​ല​മ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ചെ​തു​മ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ

    പു​തി​യൊ​രു പോ​ർ​മു​ഖ​ത്തി​ൻ

    രേ​ഖാ​ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു ക​ത്തു​ന്നു.

    ച​ർ​ച്ച ക​ന​ക്കു​ന്നു:

    വി​ത​ച്ചി​ട്ടു പോ​യ

    മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ വി​ത്തു​ക​ൾ

    ച​വി​ട്ടി​ത്താ​ഴ്ത്തി​യ

    അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ​വി​ടെ?

    മ​തേ​ത​ര ശം​ഖൊ​ലി​യി​ൽ കൈ​കോ​ർ​ത്ത

    സ്നേ​ഹ​ത്താ​ഴി​ക​ക്കു​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ച്ചു​ട​ച്ച

    ഗ​ദ​ക​ളെ​വി​ടെ?

    സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യു​ടെ കാ​ള​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ വി​ഴു​ങ്ങി​യ

    ദു​ർ​മേ​ദ​സ്സു​ക​ളെ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട

    കൈ​ക​ളെ​വി​ടെ?

    ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    മി​ഴി​ക​ളി​ൽ ഭീ​തി പ​ത്തി​വി​ട​ർ​ത്തു​ന്നു.

    മൗ​ന വാ​ത്മീ​ക​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    ആ​ദി​ക​വി ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    കൈ​കൂ​പ്പി വ​ണ​ങ്ങു​ന്നു.

    പു​ന​ർ​ജ​നി​ക്കൂ ദൈ​വ​ങ്ങ​ളേ

    ഈ ​മ​ണ്ണി​ലി​നി​യും

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ൻ മേ​ലാ​പ്പി​നാ​ലൊ​രു

    ശാ​ന്തി​കു​ടീ​രം പ​ണി​യാ​ൻ.

    മ​താ​ന്ധ​ത​യു​ടെ മൂ​ഢ​ത​യി​ലേ​ക്കൊ​രു

    കൈ​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്താ​ൻ.

    അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ൽ ഞാ​നി​നി​യു​മെ​ഴു​താം

    ഈ ​മ​ണ്ണി​ലേ​ക്കൊ​രു പു​തി​യ ഇ​തി​ഹാ​സം.


