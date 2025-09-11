Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഓ​ണം കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ൽ
    Literature
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 9:06 AM IST

    ഓ​ണം കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    poem
    cancel

    മാ​മ​ല​ക​ൾ ക​ട​ന്ന മ​ല​യാ​ള നാ​ട്ടി​ലെ

    മാ​വേ​ലി​യു​ടെ

    മ​ന്ദ​സ്മി​തം തൂ​കി

    മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ

    ക​ത്തി​യെ​രി​യും സൂ​ര്യ​ന് ന​ടു​വി​ൽ

    ഓ​ണ​ത്തി​ൻ ചൂ​ടും ചൂ​രും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തെ

    പ​ഴ​മ​യു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ക്കും

    ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ളെ

    അ​യ​വി​റ​ക്കി

    കാ​ണം വി​റ്റും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പെ​രു​മ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ

    പ്ര​വാ​സ ഭൂ​മി​ക​യി​ൽ പ്ര​യാ​സ​വേ​ള​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന്

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    വ്യ​ത്യ​സ്ത കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ളെ കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കും

    മാ​നു​ഷ്യ​രെ​ല്ലാം

    മ​ത​മൈ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി

    ഓ​ണം സാ​കൂ​ത​മ​തി​ൻ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​യി​ൽ

    ഏ​റി​യും കു​റ​ഞ്ഞും പ​രി​ല​സി​പ്പൂ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewspoemliteratureBahrain NewsMalayalm poem
    News Summary - poem
    Similar News
    Next Story
    X