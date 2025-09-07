Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Sept 2025 9:57 AM IST
    പൊ​ന്നോ​ണം

    പൊ​ന്നോ​ണം
    പൊ​ന്നോ​ണം വ​ന്നു പൂ​വി​ളി വ​ന്നു

    തു​മ്പ​യും തെ​ച്ചി​യും കൈ​കോ​ർ​ത്ത് നി​ന്നു.

    പൂ​ത്തു​മ്പി വ​ന്നു പു​ഞ്ചി​രി​തൂ​കി

    പു​ത്ത​രി​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ പാ​റി​പ​റ​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​ന്നു പൂ​ക്ക​ളി​റു​ത്തു

    ആ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ച്ചു പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ടു.

    ഊ​ഞ്ഞാ​ലു കെ​ട്ടി കൂ​ട്ടു​കാ​രും

    ആ​ടി​തി​മി​ർ​ത്തു കു​ട്ടി​ക​ളും.

    പൊ​ന്നോ​ണം വ​ന്നു പൂ​വി​ളി വ​ന്നു

    തു​മ്പ​യും തെ​ച്ചി​യും കൈ​കോ​ർ​ത്ത് നി​ന്നു.

    അ​ത്തം തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തു​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഉ​ത്സ​വ​മ​ല്ലോ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ.

    പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തി​ന് പൊ​ന്നു​ടു​പ്പ്.

    പു​ന്നാ​ര​ത്തി​ന് പൂ​മു​ല്ല​യും.

    പ​ത്താം ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം.

    ചി​ന്ത​യി​ലോ​ണം തി​രു​വോ​ണം.

