മഴപ്പാറ്റകളുടെ സഞ്ചാരംtext_fields
ഉള്ളിലൊരു തീയുണ്ട്
അണക്കുവാൻ ഏറ്റവും
എളുപ്പമുള്ളത്
ശ്രമങ്ങളുടെ നിസ്സാരപരിഗണന
ആവശ്യമായത്
എന്നിട്ടും മറവിയെ
കൂട്ടുപിടിക്കാൻ
മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടിയലയുന്നു
ഉള്ളിലൊരു തീയുണ്ട്
വീണ്ടും വീണ്ടും
മുളച്ചു പൊന്തുന്നത്
മഴത്തുള്ളികളാൽ ചെടികൾ
മുളക്കുന്നതു പോലെ.
പാപത്തിന്റെ വിത്തുകൾ
മുളച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
അഗ്നി ശമിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ വഴികൾ തേടിയലയുന്നു
മറക്കുവാൻ വഴികളേറെ
ഞാൻ വീണ്ടും ഉള്ളിലെ
നരകത്തെ
മറന്നു ചിരിക്കുന്നു.
ഉള്ളിലൊരു തീയുണ്ട്
ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും
ഓർമപ്പെടുത്തലായി
ചിറകുവിരിക്കുന്ന മഴപ്പാറ്റകളുടെ
ആയുസ്സുള്ളുവെങ്കിലും
ഞാനൊന്നു ചിരിക്കട്ടെയല്ലേ?
