Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 9:53 AM IST

    മ​ഴ​പ്പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം

    മ​ഴ​പ്പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം
    ഉ​ള്ളി​ലൊ​രു തീ​യു​ണ്ട്

    അ​ണ​ക്കു​വാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും

    എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​ത്

    ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​സ്സാ​ര​പ​രി​ഗ​ണ​ന

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​ത്

    എ​ന്നി​ട്ടും മ​റ​വി​യെ

    കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ

    മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യ​ല​യു​ന്നു

    ഉ​ള്ളി​ലൊ​രു തീ​യു​ണ്ട്

    വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും

    മു​ള​ച്ചു പൊ​ന്തു​ന്ന​ത്

    മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക​ളാ​ൽ ചെ​ടി​ക​ൾ

    മു​ള​ക്കു​ന്ന​തു പോ​ലെ.

    പാ​പ​ത്തി​ന്റെ വി​ത്തു​ക​ൾ

    മു​ള​ച്ചു കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ഗ്നി ശ​മി​പ്പി​ക്കാ​ൻ

    ഞാ​ൻ വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടി​യ​ല​യു​ന്നു

    മ​റ​ക്കു​വാ​ൻ വ​ഴി​ക​ളേ​റെ

    ഞാ​ൻ വീ​ണ്ടും ഉ​ള്ളി​ലെ

    ന​ര​ക​ത്തെ

    മ​റ​ന്നു ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​ള്ളി​ലൊ​രു തീ​യു​ണ്ട്

    ആ​ദ്യ​ത്തേ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തേ​യും

    ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി

    ചി​റ​കു​വി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​പ്പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ

    ആ​യു​സ്സു​ള്ളു​വെ​ങ്കി​ലും

    ഞാ​നൊ​ന്നു ചി​രി​ക്ക​ട്ടെ​യ​ല്ലേ?

