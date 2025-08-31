Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:41 PM IST

    അ​തി​ർ​ത്തി

    അ​തി​ർ​ത്തി
    അ​ക്ഷാം​ശ

    രേ​ഖാം​ശ​ങ്ങ​ൾ

    പ​ര​സ്പ​രം ചും​ബ​നം

    കൈ​മാ​റു​മ്പോ​ൾ

    ധ്രു​വ​ങ്ങ​ൾ

    നോ​ക്കു​കു​ത്തി​ക​ളാ​കു​ന്നു!

    ഒ​രേ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും

    അ​തി​രു​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട്

    ഒ​രൊ​റ്റ മ​ണ്ണാ​വു​ന്നു!

    ചൂ​ടി​നും ത​ണു​പ്പി​നും

    ലോ​ക​രോ​ട്

    വേ​ർ​തി​രി​വി​ല്ലെ​ന്ന

    തി​രി​ച്ച​റി​വ്

    സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ഴും...

    അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ

    അ​ർ​ഥ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ

    സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് തി​രി​ച്ച​റി​വ്

    ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്‌​ന​മാ​യ്

    മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു!

    എ​ഴു​തി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട

    സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​യ് പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്നു!

    രാ​ജ്യാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ

    വ​ര​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത രേ​ഖ​ക​ൾ

    നേ​ർ​ത്ത വ​ര​ക​ളാ​യ്

    രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടു​ന്നു...

    പ്ര​ഹ​സ​ന​ങ്ങ​ളും

    ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും

    സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും

    അ​ന​ന്ത​മാ​യ

    അ​റ്റ​മ​റി​യാ​ത്ത യാ​ത്ര​യ്ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു!

    പു​ക​പ​റ​ത്തി പോ​വു​ന്ന

    കാ​റ്റി​ൻ സീ​ൽ​ക്കാ​രം

    അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ പാ​ഴ്വാ​ക്കെ​ന്ന

    ശീ​ലു​ക​ൾ ചൊ​ല്ലു​ന്നു!

    ലി​ഖി​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്താ​നാ​യ്

    ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ൾ

    ക​ച്ച​കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു!

    ഉ​ട​മ​യെ തി​ര​യാ​തെ

    രാ​ജ്യ​വും അ​തി​ർ​ത്തി​യും

    ദ​യാ​വ​ധം കാ​ത്തു ക​ഴി​യു​ന്ന

    പ്ര​ജ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്നു!

    ജീ​വി​ത​ത്തി​നും മ​ര​ണ​ത്തി​നും

    ഇ​ട​യി​ലെ നൂ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള

    ദു​ർ​ഘ​ട സ​ഞ്ചാ​രം

    അ​ന്തി​മ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് കാ​ഹ​ള​മൂ​തു​ന്നു.

    TAGS:Culturepoemliterature
