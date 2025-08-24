Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 2:26 PM IST

    വ്യഥ

    വ്യഥ
    സ്വ​പ്നം

    എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത

    കാ​ല​ത്തെ​വി​ടെ​യോ

    ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പ​ത്തെ സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കും വി​ധം

    സ്നേ​ഹാ​ർദ്ര​ത നി​റ​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന

    കാ​ല​ത്തോ​ട് ക​ല​ഹി​ക്കാ​ത്ത

    പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ൾ സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്നു

    സത്യം

    ഉ​ള്ളി​ലെ മ​ര​വി​പ്പി​നെ

    തീ ​പി​ടി​പ്പി​ക്കും വി​ധം

    പൊ​ള്ളി നീ​റി​യ മു​റി​വു​ക​ളി​ൽ

    ഇ​റ്റി​റ്റു വീ​ഴു​ന്ന ക​ണ്ണ് നീ​ർ​ത്തുള്ളി​ക​ളും

    ഉ​ള്ളു​ല​ഞ്ഞ​വ​ന്റെ പൊ​ള്ളു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളും

    അ​രി​കുവത്​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ

    അ​പ്ര​മേ​യ​മാ​യ പ​രി​ക​ൽ​പ​ന​ക​ളാ​യി

    സ്വ​യം നൂ​റ്റ നൂ​ലി​ൽ കു​രു​ങ്ങി

    തീ​ർ​ന്നുപോ​കും പ​ട്ടുനൂൽ പു​ഴു​പോ​ൽ

    വി​ധി​യു​ടെ കൈയി​ലെ പ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്നു

    സ​ങ്ക​ൽ​പം

    മ​റ​ക്കു​വാ​നാ​കാ​ത്ത മൗ​ന​സം​ഗീ​തം

    മ​റു​ക​ര​കാ​ണാ​ ക​ട​ലി​നെ നോ​ക്കി

    ആ​കു​ല​ത​യു​ടെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളെ തൊ​ട്ട്

    ത​ണ​ലാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ന്ന് കു​ളി​രാ​യി

    പെ​യ്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ വെ​മ്പ​ൽ കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    .

    poem literature
