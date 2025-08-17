Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightവാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ...
    Literature
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 2:16 PM IST

    വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഒറ്റുകാരൻ

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഒറ്റുകാരൻ
    cancel

    ലോ​കം നു​ണ​യും താ​ൻ മാ​ത്രം സ​ത്യ​വു​മെ​ന്ന

    വെ​ളി​പാ​ടു​റ​ച്ച​തി​ൽ​പി​ന്നെ

    അ​യാ​ൾ സ​മ​യം ക​റ​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്

    കൃ​ത്യ​മാ​യി തീ​റ്റ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി

    ഉ​റ​ക്ക​വും ഉ​ണ​ർ​ച്ച​യും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    കു​മ്പി​ൾ​വെ​ള്ള​ത്തി​ലും പ​ര​ൽ​മീ​ൻ ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന

    തി​രി​ച്ച​റി​വി​നെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് ക​ട​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്

    ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ക്കു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ര​ച്ച് തീ ​ക​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ചി​രി​യു​ടെ മാ​ല​പ്പ​ട​ക്ക​മെ​റി​യു​ന്നു.

    പ്ര​കാ​ശ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ കൊ​ക്കി​ലൊ​തു​ക്കാ​മെ​ന്നും

    ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു

    വി​ജ​യ​മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​വു​ന്നു.

    ലോ​ക​സ​ഞ്ചാ​രം ത​ന്റെ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ലെ​ന്ന്

    താ​ക്കോ​ൽ ക​റ​ക്കി

    മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ലേ​ക്ക്

    മാ​യാ​ജാ​ല​ത്തി​ന്റെ ചെ​പ്പ​ടി​വി​ദ്യ​ക​ൾ വി​ത​റു​ന്നു.

    മാ​ന്ത്രി​ക​വ​ടി ചു​ഴ​റ്റി

    ന​ട്ടു​ച്ച​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​ര​യാ​ളു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത്തൊ​പ്പി​യി​ലേ​ക്ക്

    കൂ​ട്ട​മാ​യി പ​റ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളെ​റി​യു​ന്നു.

    അ​യാ​ളു​ടെ ചി​രി, കൈ​യ​ടി, ഉ​ന്മാ​ദം

    എ​ല്ലാ​മൊ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത്

    അ​നു​സ​ര​ണ​യു​ള്ള​വ​രാ​കു​ന്നു.

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    ലാ​ഭ​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ലാ​സു​തു​ണ്ടു​ക​ൾ

    ഒ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ

    അ​യാ​ളു​ടെ പോ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​ക്ക​യ​റു​ന്നു.

    ഗീ​ബ​ൽ​സി​യ​ൻ നു​ണ​ക​ളെ

    വേ​ഷം കൊ​ണ്ടും

    വി​ഷം കൊ​ണ്ടും

    അ​ട​ക്കി​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ജ്ഞാ​നി​യെ​ന്ന്

    സ്വ​യം അ​ഭി​മാ​നി​ച്ച് പു​ള​കി​ത​നാ​വു​മ്പോ​ൾ

    വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഒ​റ്റു​കാ​ര​നെ​ന്ന്

    സ​മ​യം ക​റ​ക്കി​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ ചി​ല​യ്ക്കു​ന്നു.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemliterature
    News Summary - poem
    Similar News
    Next Story
    X