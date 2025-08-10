Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    10 Aug 2025
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 2:04 PM IST

    ഒച്ച്

    ഒച്ച്
    ഒ​ച്ച​യെ​ടു​ത്താ​ലൊ​ന്നും

    ഒ​ച്ചി​നെ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ഒ​ച്ചി​നെ നോ​ക്കി പ​ഠി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം

    ജീ​വി​തം വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രാ​ണ്.

    ഒ​രു അ​വ​ധാ​ന​ത,

    സൂ​ക്ഷ്മ​ത,

    കൃ​ത്യ​ത​യാ​ർ​ന്ന പ​ദ​വി​ന്യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ

    മ​ന്ദ​മെ​ങ്കി​ലും

    നേ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ

    നെ​റു​ക​യി​ൽ.

    അ​ഴു​ക്കി​ലാ​ണ് വാ​സ​മെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്

    സ​ദാ​ചാ​ര​വാ​ദി​ക​ൾ

    ശ​ല്യ​മാ​കി​ല്ല.

    വ​ഴു​ക്ക​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ

    തൊ​ട്ടു​രു​മ്മാ​ൻ

    മോ​ഹ​മി​ല്ലാ​ർ​ക്കും.

    മ​ന്ദ​മ​ന്ദം ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളി​നെ

    എ​തി​രാ​ളി​യാ​യി

    മ​ത്സ​ര​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ആ​രും

    പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല.

    ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ധൃ​തി​യി​ല്ലാ​തെ

    വ​ന്ന​ടു​ത്ത്

    കൂ​നി​ക്കൂ​ടി ഒ​രി​രി​പ്പു​ണ്ട്,

    ആ​ന​ന്ദ​നി​ർ​വൃ​തി​യു​ടെ

    പ​ര​കോ​ടി

    ഒ​ച്ച​പ്പാ​ടി​ല്ലാ​തെ

    ഒ​രു വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    .

    TAGS:poemliterature
