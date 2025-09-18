Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    date_range 18 Sept 2025 2:59 PM IST
    date_range 18 Sept 2025 2:59 PM IST

    പത്താപ്പൂ: 10 ഹൈക്കു കവിതകൾ

    പത്താപ്പൂ: 10 ഹൈക്കു കവിതകൾ
    ബുള്ളറ്റ്

    നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള നിന്റെ മറുപടി

    ഉച്ചയുറക്കം

    വഴിയാത്രക്കാരെ

    ഒന്നടങ്കം കടിക്കും തെരുവുനായ

    ഞാൻ

    വീടാകെയെന്നെത്തിരഞ്ഞു

    നീവശങ്കെടുമ്പോൾ

    നിന്റെ ബ്ലൗസിടുക്കിലേക്കു

    ചാടിക്കയറും പല്ലി

    കാറ്റ്

    അരൂപിയും അപ്രാപ്യയും

    അധിനിവേശക്കാരിയുമായ

    ഒറ്റപ്പക്ഷി

    നീ

    ഞാനാം മദ്യചഷകത്തിലേക്കു

    തെന്നി മയങ്ങി വീഴുന്ന

    ഇളം കാന്താരി മുളക്

    ചിറക്

    രാത്രിയും രഹസ്യവും തമ്മിലുള്ള

    പ്രണയം കാണുമ്പോൾ

    നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുളയ്ക്കുന്നത്.

    ചകിതം

    നിൻറെ ചില്ലധരളാൽ

    ആദ്യ ക്ലാപ്പടിക്കപ്പെടുന്ന

    എന്റെ സിനിമ

    പാവാട

    കുളിക്കാൻ മറന്ന ആകാശം

    അതിന്റെ തിരണ്ട നക്ഷത്രത്തെ ഒളിപ്പിക്കുമിടം

    ചൂണ്ട

    രണ്ടറ്റങ്ങൾ

    രണ്ടു വിശപ്പുകൾ

    വീടുകൾ

    സ്നേഹത്തിന്റെ

    വ്യാജക്കുപ്പായമിട്ട

    പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ

    TAGS:poem
