    Literature
    Posted On
    21 Sept 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 2:02 PM IST

    അ​വ​ർ കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ള​ല്ലേ, അ​ന്ന​ത്തി​നു കാ​തോ​ർ​ത്ത​വ​ർ ക​രി​ഞ്ഞു​തീ​രു​മ്പോ​ൾ

    അ​വ​ർ കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ള​ല്ലേ, അ​ന്ന​ത്തി​നു കാ​തോ​ർ​ത്ത​വ​ർ ക​രി​ഞ്ഞു​തീ​രു​മ്പോ​ൾ
    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​കോ​ട​തി, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ത്മ​ബോ​ധ​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ, സ്വ​ന്തം മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധു​മി​ത്രാ​ദി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്, ചോ​ര​വാ​ർ​ന്നൊ​ലി​ച്ച് ക​ര​യു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ. അ​വ​രൊ​ക്കെ​യും പ​റ​യു​ന്ന​ത് കൂ​ട്ട​ക്ക​ശാ​പ്പു​ക​ൾ നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചോ​ർ​ത്തു​പോ​ലും ഒ​രി​റ്റ് ക​ണ്ണീ​ർ​പൊ​ഴി​ക്കാ​തെ, സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഭീ​ക​ര​ർ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​സ്​​ത​പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​ത​ന്നെ പി​ന്നെ​യും കൊ​ന്നി​ട്ടും, ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്ത​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നെ​യും ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യി​ട്ടും ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന ക​ള്ള​ങ്ങ​ൾ, ആ ​ക​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ത​ന്നെ അ​വ​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കും​വി​ധം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടും, സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഭീ​ക​ര​രു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ഹം തീ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല, തീ​രു​ക​യി​ല്ല. ലോ​ക​ത്തി​പ്പോ​ൾ സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഭീ​ക​ര​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പോ​വും വി​ധ​മാ​ണ്, ഭീ​ക​ര​ത മാ​ർ​ച്ചു​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​പ്പോ​ഴും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം അ​ണ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ തീ​പ്പ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഐ​ക്യ​പ്പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ, നി​സ്സ​ഹാ​യ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ, പേ​മാ​രി തോ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ട​പ്പെ​ട്ട നീ​തി​യു​ടെ ഖ​ബ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മു​ഷ്​​ടി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ത​റി​പ്പോ​യ കു​ഞ്ഞു​മ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ളി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ക​ന​ലു​ക​ൾ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ, പ​ല ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രാ​ൻ ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ക്രൂ​ര​ത​ക​ളു​ടെ ഇ​രു​ട്ടി​ന​പ്പു​റം​നി​ന്നും ക​രു​ണ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ളും ക​വി​ത​ക​ളും ഹൃ​ദ​യ​നി​മ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ഴു​ത്തി​ലും വ​ര​യി​ലും പാ​ട്ടി​ലും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലു​മാ​യി, ഒ​രി​ട​ത്ത​ല്ല, പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പി​ന്നെ​യും പി​റ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​ർ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ, ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ര​വ​രാ​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് പ​ല​രീ​തി​ക​ളി​ൽ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യെ മ​റ​വി​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ച്ചി​ടാ​ൻ, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്​​മ​ര​ണ​ക​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ലോ​കം പൂ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മ​ര​ഗ​സ്സ​ക്കു​വേ​ണ്ടി, വി​ശ്വ​മാ​കെ സ​മ​ര​വേ​ദി​യാ​യി പ​തു​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ക​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ കോ​ർ​ണ​റു​ക​ൾ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​പ്പോ​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ​യാ​യി സ​ർ​വ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഉ​ച്ച​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​രോ വാ​ക്കും ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ടി​നാ​ദ​മാ​യി മു​ഴ​ങ്ങ​ണം. നീ​തി​യു​ടെ വി​ത്ത് ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​വാം മു​ള​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും വ​ള​മി​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും ന​മു​ക്കൊ​ര​വ​കാ​ശ​വു​മി​ല്ല. തോ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്നൊ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ നെ​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നും, ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ജ​നി​ക്കും. സ​യ​ണി​സ​ത്തി​ന്റെ നെ​റ്റി​യി​ലെ ചോ​ര​യി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന കൊ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക്, സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ യു​ദ്ധ​ക്കൊ​തി​ക്ക്, ആ​ത്മ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ആ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ അ​ധി​ക​കാ​ലം ശി​ര​സ്സു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    നീ ​ഒ​രു​പാ​ടു​കാ​ലം ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു​പോ​യി. ഞാ​ൻ അ​വ​ളോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. വേ​റെ​യും ലോ​ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. വേ​റെ മ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. തോ​ൽ​വി ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത​യാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, തോ​ൽ​വി​യും മ​ഹ​നീ​യ​മാ​വു​ന്ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ, തോ​ൽ​വി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​വും ന​ല്ല​താ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക​ത​യു​ടെ​യും അ​ള​വു​കോ​ൽ പ്ര​ശ​സ്​​തി​മാ​ത്ര​മ​ല്ലാ​ത്ത ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ. എ​നി​ക്ക​റി​യാ​വു​ന്ന, ഞാ​ൻ സ്​​നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​നേ​കം പോ​രാ​ളി​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ള്ള​തി​ലും എ​ത്ര​യോ മ​ട​ങ്ങ് വി​ല​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും അ​വ​ർ യു​ദ്ധ​മു​ന്ന​ണി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു, ത​ങ്ങ​ൾ തോ​റ്റു​പോ​കും എ​ന്ന മു​ന്ന​റി​വു​മാ​യി. ഒ​രു വ​ഷ​ള​ൻ രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം മ​ധു​രി​ക്കു​ന്ന വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ള​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഫ​ല​മ​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​രു​ടേ​ത് എ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. കാ​ണാ​ൻ കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന സ്വ​പ്നം ഒ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ, ഞാ​ൻ അ​വ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു, ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജീ​വ​നോ​ടെ ഇ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ മ​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്നു​മു​ള്ള സ്വ​പ്നം (അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി).

    വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യും ചോ​ർ​ത്തി, മ​നു​ഷ്യ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ കൊ​ന്ന്, ബ​ന്ദി​ക​ളാ​യ സ്വ​ന്ത​ക്കാ​രെ​പ്പോ​ലും മ​റ​ന്ന് എ​ന്നി​ട്ടും അ​രി​ശം തീ​രാ​ഞ്ഞി​ട്ട​വ​ർ, യു​ദ്ധ​ക്ക​റ പു​ര​ളാ​ത്ത സ​മാ​ധാ​ന​ദൗ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ കൂ​ടി​യാ​ണ്, കോ​മ്പ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ർ​ച്ച​കൂ​ട്ടി ഇ​പ്പോ​ൾ കു​തി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പു​ച്ഛി​ച്ച​വ​ർ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ദ്യ സ​മാ​ധാ​ന​ദൂ​ത​രെ കൊ​ന്ന​വ​ർ, എ​ന്നും സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ കൂ​ട്ട​ക്ക​ശാ​പ്പി​ന്റെ കൂ​ടി​ല കാ​ഹ​ളം മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, അ​വ​ർ​ക്ക് ത​ട​യി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​നി​യും തോ​റ്റാ​ൽ, അ​തോ​ടെ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ഒ​ന്നി​നും​കൊ​ള്ളാ​ത്ത ഒ​രു പാ​ഴ് വ​സ്​​തു​വാ​കും. സ​മാ​ധാ​ന​ദൂ​ത​രാ​യ കേ​ണ​ൽ ബ​ർ​ണാ​ഡോ​ട്ട​യെ​യും (1895-1948) കേ​ണ​ൽ ആ​ൻേ​ഡ്ര​സ​റ​ട്ടി​നെ​യും (1896-1948) ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ലേ​ഹി കൊ​ന്ന അ​ന്നു​ത​ന്നെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​ൻ അ​ത് ചെ​യ്തി​ല്ല. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ ഭീ​ക​ര​ഭ​ര​ണ​മാ​വ​ട്ടെ കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച വീ​ര​ർ​ക്കു​ള്ള, ലേ​ഹി റി​ബ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു! സ​ത്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ബെ​ർ​ണാ​ഡോ​ട്ട്, ആ​ൻേ​ഡ്ര​സ​റോ​ട്ട എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ​കൂ​ടി പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, ഖ​ത്ത​റി​നു നേ​രെ​യു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ്ര​മ​ത്തെ തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഖ​ത്ത​റ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​വ തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും, അ​വ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ സേ​വ​ക​രാ​യ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റു​കാ​ര​ല്ലെ​ന്നു​ള്ള​തും ജ​നാ​യ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണ് തു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വി​ട്ടു​പോ​കും. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കും.

    ന​മ്മെ ഹ​താ​ശ​രാ​ക്കു​ന്ന, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ, അ​ദൃ​ശ്യ​സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ​ശ​ക്തി​ക​ളെ രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ജ​നാ​യ​ത്ത ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ക​വി​ത​ക​ളാ​യി ക​ഥ​ക​ളാ​യി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ അ​ത്യ​ന്തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ, കാ​ലം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത് ലോ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് എ​ന്നു​ള്ള​ത് എ​ന്നും ജ​നാ​യ​ത്ത​ത്തെ ആ​വേ​ശം​കൊ​ള്ളി​ക്കും. കൊ​ള്ളി​ക്ക​ണം.

    മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ ധീ​ര​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​നും തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി എ​ട്ടാം വ​യ​സ്സി​ലും അ​റി​വി​ന്റെ ക​ട​ലി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ സാ​ഹി​ത്യ​പ്ര​തി​ഭ ഡോ. ​എം. ലീ​ലാ​വ​തി ടീ​ച്ച​ർ​ക്കും ആ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ര​ന്ന് പാ​ത്ര​വും നീ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ചോ​റ് തൊ​ണ്ട​യി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങു​ക. ഇ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​സ്​​പ​ർ​ശി​യാ​യൊ​രു പി​റ​ന്നാ​ൾ സ​മ്മാ​നം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ടീ​ച്ച​റെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​തി​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ആ ​ഒ​രൊ​റ്റ വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ ബാ​ക്കി​യാ​യ ചോ​ര ക​ല​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം മു​ഴു​വ​നു​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ ചോ​ര​യാ​യി നി​റ​ഞ്ഞ​ത്, കു​രു​തി​ക​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ചി​ത​റി​പ്പോ​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഉ​ള്ള് നീ​റി ഒ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തി​ന്, ടീ​ച്ച​റെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ദൃ​ശ്യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​പ​ൽ​ക്ക​ര​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ള​ർ​ന്ന് എ​വി​ടെ​വ​രെ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ത്ര​യെ​ളു​പ്പം മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​ര​ട​യാ​ള​മാ​ണ്. 2025ലെ ​മാ​തൃ​ഭൂ​മി ഓ​ണ​പ്പ​തി​പ്പ് ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​വു​ന്ന​ത്, മ​ല​യാ​ള​ക​ഥ​യി​ലെ പെ​രു​ന്ത​ച്ച​നാ​യ ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ, ‘ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ക​ഥ​കൊ​ണ്ട് കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഞാ​ന​ത് കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​വ​രെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ച്ചി​ട്ട് കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​വ​രു​ടെ അ​ച്ഛ​ന​മ്മ​മാ​ർ മ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കൊ​ന്ന​താ​ണ്. ഞാ​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ടി​ഞ്ഞു​പൊ​ളി​ഞ്ഞു​വീ​ണ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട്, ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി കൈ​ക​ളു​യ​ർ​ത്തി അ​വ​ർ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ള​ല്ലേ? എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലു​മാ​യി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ഴു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് അ​വ​ർ കൈ​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​മാ​ണ്. അ​വ​ർ കൈ​ക​ൾ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി കി​ട്ടും. പ​ക്ഷേ അ​വ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടി​യ​ത് അ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ബോം​ബാ​യി​രു​ന്നു. മി​സൈ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ദൈ​വ​മേ എ​നി​ക്കൊ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ. അ​യാ​ൾ സം​സാ​രം നി​ർ​ത്തി. അ​ൽ​പ​നേ​രം സ​ദ​സ്സി​നെ വെ​റു​തെ നോ​ക്കി​നി​ന്ന​തി​നു ശേ​ഷം ഒ​രു സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലെ​ന്നോ​ണം അ​യാ​ൾ വെ​ളി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​റി​യു​ന്ന​തും അ​റി​യാ​ത്ത​തു​മാ​യ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യൊ​ക്കെ അ​യാ​ൾ ന​ട​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​യാ​ൾ ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​യാ​ളു​ടെ കൂ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ അ​ശ​ര​ണ​രാ​യ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​രെ വേ​ഗം ആ ​പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൾ അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​ർ​ന്നു (ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ: ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ)

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്റെ അ​ന്ത​ർ സം​ഘ​ർ​ഷം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ‘ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ’ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വി​ളി​ക്ക​ണ്ട എ​ന്ന പ​ക്ഷം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടും, വി.​സി​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് ചി​ല​രു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​യാ​ൾ​ക്കു ന​ൽ​കി​യ വി​ഷ​യം പു​തു​കാ​ല സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​യോ​ജ​നം എ​ന്ന​േ​ത്ര! പ്ര​സം​ഗ​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പാ​യി എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് വി​ളി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന​വ​ർ സ്​​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഞ​ങ്ങ​ളെ വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ക്ക​രു​തേ എ​ന്നൊ​ര​പേ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു! അ​ങ്ങ് അ​ങ്ങേ​ക്ക് ഇ​ഷ്​​ടം​പോ​ലെ എ​ന്തും പ​റ​ഞ്ഞോ​ളൂ, പ​ക്ഷേ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​സ്വ​സ്​​ഥ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര​വി​മ​ർ​ശം വേ​ണ്ട എ​ന്ന സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ കു​പ്പാ​യം ധ​രി​ച്ച പ്ര​സ്​​തു​ത ക​ൽ​പ​ന​ക​ളെ കീ​റി​വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു​ള്ളൊ​രു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ്, ക​ഥ​യി​ലെ അ​യാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ത​ള​ങ്ങ വ​ർ​ത്ത​മാ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രു​ടെ ശി​ര​സ്സി​ൽ പ​തി​ച്ച ആ ​സ്​​നേ​ഹ​പ്ര​ഹ​രം കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ കി​ട്ടാ​ത്ത​താ​ണ് ക​ഥ​യി​ലെ വാ​ക്കൊ​ഴു​ക്ക്! പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​രാ​ൽ​കൂ​ടി തി​ര​സ്​​കൃ​ത​നാ​യി, ഒ​റ്റ​യാ​യി അ​റി​യാ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ഴും അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​ശ​ര​ണ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഥ പ​തി​വു​രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ ച​രി​ത്ര​സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ സ്​​ഫോ​ട​നം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച ക​ഥ​യാ​ണ് ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ ‘ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ’. അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ച അ​മ​ർ​ഷ​മാ​ണ് അ​മി​ട്ടു​ക​ണ​ക്ക് അ​തി​ൽ​നി​ന്നും പൊ​ട്ടു​ന്ന​ത്. സാം​സ്​​കാ​രി​ക​വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ തീ​യാ​ണ​തി​ൽ ആ​ളു​ന്ന​ത്. പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് ഏ​തു ത​മ്പു​രാ​ൻ ത​ടു​ത്താ​ലും പ​റ​ഞ്ഞേ പോ​വൂ എ​ന്ന വീ​ര്യ​മാ​ണ​തി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ജ​ന​ത ഭൂ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ര​യെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ന്തി​ന് കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നാ​ണ​ത് ക​ല​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്തു​ത​ന്നെ ക​ത്തി​ക്ക​രി​ഞ്ഞാ​ലും കൃ​പ​ക്ക് കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​മാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ​യൊ​രു ചെ​റു​കു​റി​പ്പി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്ന ക​ഥ​യു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ വാ​യ​ന ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ക​ഥ ഏ​ത​ർ​ഥ​ത്തി​ലും അ​താ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും! ഉ​ള്ള് പൊ​ത്താ​യി മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​തൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ​യും ര​ക്ത​ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ, ‘ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ ക​ഥ മാ​ത്ര​മ​ല്ലാ​ത്ത ക​ഥ ക​ണ്ണീ​ര് നി​റ​ക്കും. ഒ​രു ക​ഥ മി​ക​ച്ച​താ​വു​ന്ന​ത് മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളു​ടെ മു​ള്ള് പ​റി​ച്ചു നീ​ക്ക​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, സ്വ​ന്തം അ​ക​ത്ത് പ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ട​ഞ്ഞു​പോ​യ ആ​ർ​ദ്ര​ത​യു​ടെ ഗ്ര​ന്ഥി​ക​ൾ തു​റ​ക്ക​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​പ്പ​റ്റി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ കോ​മ്പ​ല്ലു​ക​ൾ ക​ണ്ണീ​രി​ൽ ഇ​ള​ക്കി പൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഉ​റ​പ്പ് ‘ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ക​ഥ​ക്ക് ഇ​തെ​ല്ലാം ഒ​രു ബ​ഹ​ള​വു​മി​ല്ലാ​തെ ന​ന്നാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ള​ല്ലേ എ​ന്ന ക​ഥ​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​വാ​ക്യം അ​നു​ഭ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ മു​ഴ​ക്ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ, അ​ധി​നി​വേ​ശ ബോം​ബ​ർ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ര​ൾ​ച്ച, നി​സ്സ​ഹാ​യ​മാ​വും. അ​ത്ര​യും ശ​ക്തി അ​തി​ന് എ​വി​ട​ന്ന് കി​ട്ടി​യെ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നൊ​ര​റ്റ ഉ​ത്ത​രം മാ​ത്രം: ഇ​നി​യും മ​രി​ക്കാ​ത്ത, മ​രി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ത്ത, മ​നു​ഷ്യ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യാ​കെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്ന് മാ​ത്രം!

