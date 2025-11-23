Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    23 Nov 2025 1:31 PM IST
    ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ

    ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ
    ഒ​ന്ന്

    ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കും ആ​കാ​ശ​ത്തെ

    ത​ട്ടി​യു​ണ​ർ​ത്തി​യാ​ണ്

    ഓ​രോ പു​ല​ർ​കാ​ല​ത്തും

    പ​റ​വ​ക​ൾ ദേ​ശാ​ട​നം കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട്

    ഇ​ത്ര​യേ​റെ ക്ഷോ​ഭം

    ഒ​രു ക​ടു​കു​മ​ണി

    ഉ​ള്ളി​ൽ പേ​റി​യെ​ന്ന​ത്

    വ​റ​ച​ട്ടി​യി​ലി​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ

    അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ല ഞാ​ൻ...

    മൂ​ന്ന്

    മ​രു​ഭൂ​മി​യെ​വി​ടെ​യോ

    ഒ​രു കി​ണ​ർ

    ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വ​ണം.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ,

    അ​വ​ളി​ത്ര​യും

    ചു​വ​ന്നു തു​ടു​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ല്

    ഓ​രോ സ്വ​പ്ന​വും

    ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കി​യെ​ടു​ത്ത്

    അ​വ​ൾ കു​ക്ക​റി​ൽ വേ​വി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ടു​പ്പി​ലെ നീ​ല​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ

    ഒ​രൊ​റ്റ അ​ല​ർ​ച്ച​യു​ണ്ട​തി​ന്.

    ആ ​നി​ല​വി​ളി

    തീ​ൻ മേ​ശ​മേ​ൽ

    അ​വ​ൾ പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ വി​ള​മ്പു​ന്നു.

    poetry poem literature
