    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:27 AM IST

    ഉള്ള്യേരിപ്പാലം പൊളിക്കൽ സമരത്തിന് 83 വയസ്സ്; ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി നോവൽ ‘മറതി’

    ഉള്ള്യേരിപ്പാലം പൊളിക്കൽ സമരത്തിന് 83 വയസ്സ്; ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി നോവൽ ‘മറതി’
    മ​റ​തി നോ​വ​ലിന്റെ പുറംചട്ട

    ഉ​ളേ​ള്യ​രി: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തി ഉ​ള്ള്യേ​രി​പ്പാ​ലം പൊ​ളി​ക്ക​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ന് 83 വ​യ​സ്സ്. ക്വി​റ്റി​ന്ത്യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ആ​ദ്യ​ത്തെ കേ​സാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ള്ള്യേ​രി​യി​ലെ പാ​ലം പൊ​ളി​ക്ക​ൽ സ​മ​രം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്മാ​ര​കം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഡോ. ​പി. സു​രേ​ഷി​ന്റെ നോ​വ​ൽ ‘മ​റ​തി’.

    മ​ല​ബാ​റി​ലെ ഉ​ള്ളി​ച്ചേ​രി​യെ​ന്ന സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ​പ​റ​യു​ന്ന നോ​വ​ലി​ൽ ച​രി​ത്ര​വും ക​ഥ​യും ഭാ​വ​ന​യും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ഗ്രാ​മം ന​യി​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ പു​ന​ർ​ജ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 1942 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19നാ​ണ് സ​മ​ര​പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ച​ത്. ക​ൽ​ക്ക​രി ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്നും മു​റി​ക്കു​ന്ന മ​ര​ത്ത​ടി​ക​ൾ ഉ​ള്ള്യേ​രി​യി​ലൂ​ടെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് റെ​യി​ൽ​വ​ഴി​യാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ പോ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ത​ട​യ​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​ര​ക്കാ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​ള്ള്യേ​രി അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ മാ​താം​തോ​ടി​നു കു​റു​കെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ര​പ്പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് ന​ടു​വി​ല​ക്ക​ണ്ടി ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​ക​ൾ സ​മ​ര​വീ​ര്യം കാ​ട്ടി​യ​ത്. പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ച് ഏ​താ​നും സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ക​പ്പ​യു​മാ​യി വ​ന്ന കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക്കാ​ര​നെ തോ​ടി​ന​ക്ക​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​തും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക്കാ​ര​ൻ ത​ന്നെ ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ച​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് വീ​ടു​ക​ൾ വ​ള​ഞ്ഞ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഭീ​ക​ര മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ ഇ​വ​ർ ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ ആ​ലി​പ്പൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​ലം പൊ​ളി​ക്ക​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​വു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത പ​ട​ച്ചോ​ൻ തെ​യ്യോ​ൻ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന നോ​വ​ലി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ജ​ന്മി​ത്ത​വും ജാ​തീ​യ​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി​യ ഭൂ​ത​കാ​ലം നോ​വ​ലി​ൽ വ​ര​ച്ചു കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം എ​ട്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു സ്മാ​ര​കം പോ​ലും ഇ​വി​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത ന​വീ​ക​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത് തോ​ടി​നു കു​റു​കെ പു​തി​യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പാ​ലം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പാ​ല​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് സ്മാ​ര​കം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യം കൂ​ടി ജ്വ​ലി​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന നോ​വ​ലി​ൽ പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യ​മു​ള്ള ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം ഭാ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ന​മു​ക്കു​മു​മ്പേ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​വ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​രി​ച്ച​വ​രെ ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ഴി അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ക​ടം വീ​ട്ട​ലാ​ണ് നോ​വ​ലെ​ന്നും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​പി. സു​രേ​ഷ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:novelBridge demolishedUllyeriKozhikode
    News Summary - novel marathi for remembering of ullyeri bridge demolish
