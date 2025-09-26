Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    26 Sept 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:39 AM IST

    കാ​ല​ത്തെ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്കുവേ​ണ്ടി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    കാ​ല​ത്തെ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്കുവേ​ണ്ടി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ
    വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു മ​റ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ത്താ​ണ് നാം ​ജീ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജെ​ന്റ് യു​ഗം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ വേ​റെ​യും. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ച​ര്യ​ക​ളു​ടെ താ​ളം തെ​റ്റു​ന്ന (മാ​റു​ന്ന) ഇ​ന്നി​ന്റെ കാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക സ്വാ​ഭാ​വി​കം. എ​ന്നാ​ൽ മ​നു​ഷ്യ​കു​ലം ഉ​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കും എ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​നി​ക്കി​ഷ്ടം. ഓ​രോ കാ​ല​ത്തെ​യും അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​നി​ർ​മി​തി​യി​ൽ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് ചെ​റു​ത​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​ത​ന്നെ വേ​ണം. വാ​യ​ന​യു​ടെ സു​ഗ​ന്ധം പ​ര​ക്ക​ണം. നീ​തി​യു​ടെ കാ​വ​ലാ​ളാ​യി അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ്വ​ലി​ക്ക​ണം. സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും വാ​ക്കു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ണം. മ​ല​യാ​ള​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ദൗ​ത്യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി പീ​ഡി​ത​ന്റെ രോ​ദ​ന​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ മ​ഷി പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ത്വം മാ​ഞ്ഞു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​മ്മ​ള​റി​യു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ പ​തി​വ് തെ​റ്റു​മ്പോ​ഴും പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യെ പാ​ടേ കൈ​യൊ​ഴി​യാ​ത്ത മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഉ​ണ്ട്. ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ന് ഭാ​വു​ക​ങ്ങ​ൾ.

    readingnewspapersBahrain NewsGenerations
    News Summary - Newspapers are the ones who are responsible for passing on the past to the next generation
