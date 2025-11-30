Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    30 Nov 2025 10:18 AM IST
    30 Nov 2025 10:18 AM IST

    വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ലു​ണ്ട്, ആ ​സു​വ​ർ​ണ​നാ​ദ​മി​പ്പോ​ഴും

    സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം ഗാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി​യെ​പ്പോ​ലെ ചി​ല പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​ക​ൾ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​യി​ച്ച് വ​സ​ന്ത​കാ​ലം കാ​ഴ്ച വെ​ക്കു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലൊ​രു ദൗ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ക​യാ​യ സു​ജാ​ത ദേ​വ്. സ്മൃ​തി​ക​ളി​ലെ ഗ​ന്ധ​ർ​വ ഗാ​യ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​മാ​യ ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ദി ​സി​ൽ​വ​ർ സ്ക്രീ​ൻ’ എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ലൂ​ടെ. നി​ര​വ​ധി ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ര​ചി​ച്ച പു​സ്ത​കം ഒ.​എം. ബു​ക്സ് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്റെ മ​ല​യാ​ള പ​രി​ഭാ​ഷ​യാ​ണ് ‘വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ലെ സു​വ​ർ​ണ​നാ​ദം’.

    പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ അ​മൃ​ത് സ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 24 കി.​മി അ​ക​ലെ​യു​ള്ള കോ​ട് ല ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ സി​ങ് എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ റ​ഫി സാ​ബി​ന്റെ ഇ​ള​യ പു​ത്ര​ൻ ഷാ​ഹി​ദ് റ​ഫി​യോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ചെ​യ്താ​ണ് ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​രി ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​പ്തി​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​വ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ച​ക​ക്കാ​ര​നാ​യ ഹാ​ജി അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ​യും അ​ള്ളാ​രാ​ഖി​യു​ടെ​യും എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ പു​ത്ര​നാ​യി കോ​ട് ല ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ സി​ങ് എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച ഫീ​ക്കോ​യു​ടെ (റ​ഫി​യു​ടെ ഓ​മ​ന​പ്പേ​ര്) കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫീ​ക്കോ​യു​ടെ ബാ​ല്യ​കാ​ല സു​ഹൃ​ത്താ​യ കു​ന്ത​ൻ സി​ങ് സാം​റ​യും മ​റ്റൊ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് സ​ർ​ദാ​ർ ബ​ക്ഷി​ഷ് സി​ങ് സാം​റ​യു​മാ​ണ് സു​ജാ​ത ദേ​വു​മാ​യി ബാ​ല്യ​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യും കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യും ഫീ​ക്കോ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ ആ​മു​ഖ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സു​ജാ​ത ദേ​വ് ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ഫി​യു​ടെ ക​രി​യ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​ലാ​ലോ​ക​ത്തെ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

    അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ ഗാ​ന​ലോ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. 120ല​ധി​കം അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് ഇ​തി​ൽ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഗാ​യ​ക​ർ, സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ർ, ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​ക്ക​ൾ, റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ, ബാ​ല്യ​കാ​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ, ലാ​ഹോ​റി​ലെ റ​ഫി​യു​ടെ 84 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്, പു​ത്രി​മാ​രാ​യ ന​സ്റി​ൻ, യാ​സ്മീ​ൻ, ഇ​ള​യ​പു​ത്ര​ൻ ഷാ​ഹി​ദ് റ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ ന​മ്മ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ഴും മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന​ത് ശ​ബ്ദം​പോ​ലെ​ത​ന്നെ വി​നീ​ത​നാ​യ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ചി​ത്ര​മാ​ണ്, വി​ശാ​ല​ഹൃ​ദ​യ​നാ​യ, നി​സ്സം​ഗ​നാ​യ, ദ​യാ​ലു​വാ​യ, ഉ​ദാ​ര​മ​ന​സ്ക​നാ​യ, ദാ​ന​ശീ​ല​നാ​യ, നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന റ​ഫി​യു​ടേ​ത്.

    പ്ര​തി​ഫ​ലം വാ​ങ്ങാ​തെ സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച ക​ഥ​ക​ൾ. ഒ​രു രൂ​പ മാ​ത്രം വാ​ങ്ങി പാ​ടി​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ. ടോ​ക്ക​ൺ​മ​ണി മാ​ത്രം വാ​ങ്ങി ‘ദോ​സ്തി’​ക്ക് വേ​ണ്ടി പാ​ടി​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ. ദാ​താ​വ് അ​റി​യാ​തെ മു​ട​ങ്ങാ​തെ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ക​ഷ്ട​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​ണി ഓ​ർ​ഡ​ർ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ. പ​ടം പൊ​ളി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ നി​ർ​മാ​താ​വി​നോ​ട് ‘ദി​ൽ​കി ആ​വാ​സ് മേ​ഭി സു​ൻ’ എ​ന്ന് കാ​തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ് വാ​ങ്ങി​യ പ​ണം മു​ഴു​വ​നും തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​തും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ദ​ര​വി​ന്റെ​യും ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​ഥ​ക​ൾ സു​ജാ​ത ദേ​വ് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ചെ​റി​യ തെ​റ്റു​ക​ളും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ‘പ​ക്കീ​സ’​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ ഗു​ലാം മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യ​ത് നൗ​ഷാ​ദാ​ണെ​ന്നു ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘മ​ധു​പ​ൻ മേ ​രാ​ധി​കാ​നാ​ച്ചെ​രെ’ ഒ​രു ഭ​ജ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ടൈ​റ്റി​ൽ ഗാ​ന​ത്തെ റൊ​മാ​ന്റി​ക് എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഗാ​ന ര​ച​യി​താ​ക്ക​ളെ​യും വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും അ​വ​ർ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു. റ​ഫി​യു​ടെ ക​രി​യ​ർ കാ​ല​ക്ര​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​രി എ​ഴു​തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ര​സ​ത​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വാ​യ​ന​സു​ഖം ത​രു​ന്ന ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് സു​ജാ​ത ദേ​വ് എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ വാ​ർ​ത്താ​ശ​ക​ല​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ താ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി എ​ന്ന വി​ശ്വ ഗാ​യ​ക​ന്റെ ജീ​വി​ത​ക​ഥ ഹി​ന്ദി സി​നി​മാ ലോ​ക​ത്തെ സൗ​ര​ഭ്യം നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും കൂ​ടി​യാ​വു​ന്നു. പു​സ്ത​കം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് കെ.​ടി. സൂ​പ്പി​യാ​ണ്.

