Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഉ​മ്മ​യു​ടെ മ​റ​വി
    Literature
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:36 PM IST

    ഉ​മ്മ​യു​ടെ മ​റ​വി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​മ്മ​യു​ടെ മ​റ​വി
    cancel
    camera_alt

    എ.​പി. അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ

    Listen to this Article

    തൊ​ണ്ണൂ​റു ക​ഴി​ഞ്ഞൊ​രു​മ്മ​ക്ക്

    മ​റ​വി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​ല​രും!

    പ​റ​ഞ്ഞ​തു​ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും പ​റ​യു​ന്നു

    ചോ​ദി​ച്ച​തു​ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു

    പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തി​െൻറ ല​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന് ചി​ല​ർ

    പ​ത്ത് പെ​റ്റൊ​രാ ഉ​മ്മ ത​ൻ മ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​ര് മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല

    പേ​ര​മ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രും കൂ​ട്ടു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ

    പേ​രു​മി​തു​വ​രെ മ​റ​ന്നു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല

    അ​മ്പ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞ​യെ​നി​ക്ക് പ​ല​രു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ

    ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല

    പി​ന്നെ​യാ​ണോ തൊ​ണ്ണൂ​റു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​യു​മ്മ

    മ​റ​വി​യൊ​രു രോ​ഗ​മ​ല്ല​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ൽ ന​ന്ന്

    ഓ​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​ർ​ക്കേ

    മ​റ​വി​യു​ടെ മ​റ നീ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ

    ചി​ത​ല​രി​ച്ചു​പോ​യ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​ന​സ്സി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി

    തൊ​ണ്ണൂ​റി​ലും വി​വ​രി​ച്ചു ത​രു​മ്പോ​ൾ ആ

    ​ഉ​മ്മ​യേ​ക്കാ​ളും മ​റ​വി

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വ​യ്യ!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:motherpoem
    News Summary - Mother's Forgetfulness poem
    Similar News
    Next Story
    X