ഉമ്മയുടെ മറവിtext_fields
തൊണ്ണൂറു കഴിഞ്ഞൊരുമ്മക്ക്
മറവിയാണെന്ന് പലരും
പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു
ചോദിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു
പ്രായത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്ന് ചിലർ
പത്ത് പെറ്റൊരാ ഉമ്മ തൻ
മക്കളുടെ പേര് മറന്നിട്ടില്ല
മക്കളുടെ മക്കളെ പേരും
പേരമക്കളുടെ പേരും കൂട്ടു
കുടുംബങ്ങളുടെ പേരുമിതുവരെ
മറന്നു പോയിട്ടില്ല
അമ്പതു കഴിഞ്ഞയെനിക്ക്
പലരുടെയും പേരുകൾ
ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല
പിന്നെയാണോ തൊണ്ണൂറു കഴിഞ്ഞായുമ്മ
മറവിയൊരു രോഗമല്ലത്
മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന്
ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവർക്കേ
മറവിയുടെ മറ നീക്കാൻ കഴിയൂ
ചിതലരിച്ചു പോയ ചരിത്രങ്ങൾ
മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളായി
തൊണ്ണൂറിലും വിവരിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ
ഉമ്മയേക്കാളും മറവി
പുതു തലമുറക്കാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register