Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightവെട്ടത്തുനാടിന്റെ...
    Literature
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:37 AM IST

    വെട്ടത്തുനാടിന്റെ കഥയും ചരിത്രവുമായി എം.എം. അബ്ദുസ്സലാം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നാ​ളെ
    Book cover, M.M. Abdussalam
    cancel
    camera_alt

    പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ക​വ​ർ, എം.​എം. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം

    താ​നൂ​ർ: ‘ച​ക്ക തി​ന്നാ​ൻ താ​നൂ​രി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ താ​നൂ​ർ ദേ​ശ​ച​രി​ത്രം ര​ചി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ എം.​എം. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാ​മി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്ര ര​ച​ന​യാ​യ ‘വെ​ട്ട​ത്തു​നാ​ട് അ​ഥ​വാ താ​നൂ​ർ സ്വ​രൂ​പം, ക​ഥ​യും ച​രി​ത്ര​വും’ നാ​ളെ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു വ​രെ താ​നൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന വെ​ട്ട​ത്തു​നാ​ട് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന താ​നൂ​ർ സ്വ​രൂ​പ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കും താ​ന്നി​യൂ​ർ എ​ന്നും താ​നൂ​രെ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​പ്പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വി​കാ​സ​പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന​താ​ണ് കൃ​തി.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലി​ന് താ​നൂ​ർ ഐ.​സി.​എ​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ താ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഷീ​ദ് മോ​ര്യ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. യു​വ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും ഇ​സ്‌​ലാ​ഹു​ൽ ഉ​ലൂം അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് സി​വി​ലൈ​സേ​ഷ​ണ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ബാ​സി​ത് ഹു​ദ​വി പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. താ​നൂ​ർ ഐ.​സി.​എ​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ലെ മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ന​ദീ​റ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. സ​ഹ​ൽ, സു​ഹൈ​ൽ, അ​സ്‌​ല​ഹ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:historyliteratureBook Releases
    News Summary - M.M. Abdussalam with the story and history of Vettathunadu
    Similar News
    Next Story
    X