Madhyamam
    Literature
    17 Aug 2025 2:21 PM IST
    17 Aug 2025 2:21 PM IST

    മ​ല​യാ​ള​ത്തിന്റെ സ്വ​ന്തം മാ​ഷ്

    മ​ല​യാ​ള​ത്തിന്റെ സ്വ​ന്തം മാ​ഷ്
    മു​റി​വു​ക​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ​യും മ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​ട്ടെ​ന്ന​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​തു​ക്കെ കാ​ലം ക​ട​ന്നു​പോ​കെ അ​തു​ണ​ങ്ങി​യേ​ക്കും. ഉ​ണ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ബാ​ക്കി​വ​ന്ന പ​ച്ച​പ്പു​ക​ൾ വ​സ​ന്തം വ​രു​മ്പോ​ൾ ത​ളി​ർ​ത്ത് തു​ള്ളും​പോ​ലെ, മു​റി​വു​ക​ൾ​ക്ക​ക​ത്തെ മു​റി​യാ​ത്തി​ട​ങ്ങ​ളെ കാ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​രു​ത്തു​ള്ള​താ​ക്കും. അ​തോ​ടെ നോ​വും മ​ധു​ര​മാ​വും. ക​വി പാ​ടും​വി​ധം വേ​ദ​ന​ക​ൾ ല​ഹ​രി​പി​ടി​ക്കും വേ​ദ​ന​ക​ളാ​വും. സ്വ​ന്തം മു​റി​വു​ക​ൾ ഉ​ള്ളി​ൽ മ​റ​വു​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ർ ഓ​രോ മു​റി​വും മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള മു​റി​വു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​താ​ണ് ക​വി​ത​യും ക​ഥ​യും സൊ​റ​യും ന​ർ​മ​വു​മാ​യി പ​ല​വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​ടി​ത്തി​മ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ മ​ര​ണം മു​റി​വ​ല്ല, മ​രു​ന്നി​ല്ലാ​ത്ത മു​റി​വാ​ണ്.

    സ്വ​ന്തം മ​ര​ണ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും​വി​ധം ആ​ന്ത​രി​ക​മാ​യി അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​വ​ർ​പോ​ലും, സ്വ​ന്ത​ക്കാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ്​​തം​ബ്ധ​രാ​വും. പ​ക്ഷേ ജീ​വി​തം വേ​ദ​ന​യോ​ടെ പ​തു​ക്കെ അ​തി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കും. ആ​വി​ധ​മു​ള്ള അ​തി​ജീ​വ​ന സാ​ധ്യ​ത​യെ​യാ​ണ്, അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​നു​സ്​​മ​ര​ണം മ​ര​ണ​മെ​ന്ന മു​റി​വി​ന് സം​സ്​​കാ​രം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചൊ​രു മ​രു​ന്നാ​ണ്. ആ ​മ​രു​ന്ന് ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ക​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, ജീ​വി​തം അ​തിെ​ൻ​റ ആ​രോ​ഗ്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​സ്​​ത്ര​ക്രി​യ​യും ഔ​ഷ​ധ​വും തോ​ൽ​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത് ഉ​ൽ​കൃ​ഷ്​​ട​ഭാ​വ​ഹ​ർ​ഷം വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി ക​ത്തി​യും മു​ര​ളി​യും എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ​വും അ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു​ൽ​കൃ​ഷ്​​ട ഭാ​വ​ഹ​ർ​ഷ​ത്തി​ക​വാ​ണ്. വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ന്ന ക​ത്തി​ക്കു​പ​ക​രം സ്വ​ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളോ​ടാ​ണ് അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടു​പ്പം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​ന​തീ​വ്ര​ത​യു​ടെ ക​ത്രി​ക​ക്കു പ​ക​രം, ചി​ത​റി​യ ന​ന്മ​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശം​സ​യു​ടെ, തു​ന്ന​ൽ​സൂ​ചി അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ന്യൂ​ക്ലി​യ​സാ​വു​ന്ന​ത്. ന​ല്ല​ത് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ന​ന്മ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രൗ​ന്ന​ത്യ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ്, അ​നു​സ്​​മ​ര​ണം സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​രു​ത്തു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക​ല്ല, ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്, ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ട​തു​പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​നു​സ്​​മ​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട​ത് മ​ഹ​ത്വ​ത്തി​നു​ള്ള സ്​​തു​തി​യും, അ​തോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ന്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള സ​മ​ര​വു​മാ​യി വ​ള​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ക​ത്തി​യാ​ൽ മ​രു​ന്നി​നാ​ൽ മാ​റാ​ത്ത നോ​വും/​മാ​റ്റാ​നൊ​ത്തി​ടാം ഒ​രു​ൽ​കൃ​ഷ്​​ട ഭാ​വ​ഹ​ർ​ഷ​ത്താ​ൽ മാ​ത്രം എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഏ​ത​ർ​ഥ​ത്തി​ലും അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​മു​ഖ​വാ​ക്യ​മാ​വാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ളൊ​രു ഭാ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്.

    സാ​നു​മാ​ഷ് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളെ ന​യി​ച്ച​ത് വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഉ​ൽ​കൃ​ഷ്​​ട ഭാ​വ​ഹ​ർ​ഷ​ത്തി​ക​വി​ന്റെ, നി​ർ​വൃ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ പു​സ്​​ത​കം തൂ​ക്കി​വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ജോ​ലി​കി​ട്ടു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ഠ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ, സാ​നു​മാ​ഷ് നി​ര​ന്ത​രം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നും അ​തി​ലേ​റെ സ്വ​യം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യി മാ​റി സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്, ഒ​ര​ധ്യാ​പ​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മാ​ഷെ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ച​രി​ത്രം, ക​വി​ത, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത ഇ​വ മൂ​ന്നി​ന്റെ​യും അ​ദൃ​ശ്യ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്, സാ​നു​മാ​ഷി​ന്റെ ക്ലാ​സ്മു​റി​ക​ളെ നാ​ല് ചു​മ​രു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു മു​ത​ൽ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ഷ് ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച​ത്, അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നൈ​തി​ക​ത​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും അ​തി​ന്റെ​യൊ​ക്കെ ആ​ധാ​ര​മാ​യ ച​രി​ത്ര പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും, അ​തി​നൊ​പ്പം അ​സു​ല​ഭ​മാ​യ കാ​വ്യ​ക​ടാ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം ക്ലാ​സ്മു​റി​ക്കും ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​നും ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്നൊ​രു ജീ​വി​തം ന​ൽ​കാ​ൻ മാ​ഷി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ര​ണ്ടും മാ​ഷി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്, അ​ദ്ദേ​ഹം ച​രി​ത്ര​ത്തെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്, ക്ലാ​സും ജീ​വ​ച​രി​ത്ര ര​ച​ന​ക​ളും ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്. വി​മ​ർ​ശ​ക​ൻ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, സം​ഘാ​ട​ക​ൻ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി, പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ, വി​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, നോ​വ​ലി​സ്റ്റ്, ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ, സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം വി​ത​റി​യ സാ​നു​മാ​ഷി​നെ, ക്ലാ​സ്മു​റി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ചു​രു​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​റ്റെ​ല്ലാം പ​ല​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് മാ​ഷി​ൽ എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും ക്ലാ​സ്മു​റി​ക​ളി​ലു​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രാ​വാ​നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം എ​ന്ന സ്​​കൂ​ളി​ലെ പ​തി​വ് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, എ​ട്ടാം​ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ, അ​ന്ന​ത്തെ കൊ​ച്ചു​സാ​നു ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി അ​ന്യ​ജീ​വ​നു​ത​കി സ്വ​ജീ​വി​തം ധ​ന്യ​മാ​ക്കു​മ​മ​ലേ വി​വേ​കി​ക​ൾ എ​ന്ന കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്റെ ഈ​ര​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​ള്ള​തും; പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ധ്യാ​പ​ക​നും സാം​സ്​​കാ​രി​ക വി​മ​ർ​ശ​ക​നു​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന സാ​നു​മാ​ഷി​ന് ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട, ഊ​ർ​ജ​പ്രി​യ​വാ​ക്യം ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നാ​യ റ​സ്സ​ലി​ന്റെ േശ്ര​ഷ്ഠ​ജീ​വി​ത​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന, സ്​​നേ​ഹ​ത്താ​ൽ പ്ര​ചോ​ദി​ത​വും വിജ്ഞാ​ന​ത്താ​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ത​വു​മാ​യ ജീ​വി​തം എ​ന്നു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​ള്ള​തും ചേ​ർ​ത്തു​വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മാ​ഷി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ക​ട​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ന്ന ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ സൗ​മ്യ​വി​ർ​ശം​കൂ​ടി ന​മു​ക്ക​തി​ൽ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ഇ​പ്പോ​ൾ​പോ​ലും ക്ലാ​സ്മു​റി​ക​ളി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ർ​മാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്, പ​ഴ​യ നാ​ർ​സി​സി​ന്റെ പു​തി​യ േപ്ര​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ഴ​യ നാ​ർ​സി​സ് ഒ​രു പ​ക്ഷേ ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ സ്വ​ന്തം പ്ര​തി​ബിം​ബം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ന​ല്ല ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം, ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം സൗ​ന്ദ​ര്യം ക​ണ്ട് ഭ്ര​മി​ച്ച് മ​റ്റെ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് കു​ഴ​ഞ്ഞ് ആ ​ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ വീ​ണു മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​ത്. ആ​ത്മ​വി​ചാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ആ​ത്മ​പ്ര​കാ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കാ​തെ ആ​ത്മ​ര​തി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന എ​ന്തും ഏ​തും ഇ​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, നാ​ർ​സി​സ്റ്റി​ക്ക് പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​യാ​ണ്. ക്ലാ​സ്മു​റി​ക​ളി​ൽ പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​ക​രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ർ​സി​സ് പു​ന​ർ​ജ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​റ​ന്ന ഒ​രു വാ​തി​ലാ​യി കാ​ണാ​തെ, ഒ​രു ത​ട​വ​റ​യി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ അ​തി​ന​ക​ത്ത് അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, അ​തോ​ടെ ആ ​പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​കം ഒ​രു നാ​ർ​സി​സ്റ്റി​ക് പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ടെ ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്താ​യ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നി​ല്ല. സാ​നു​മാ​ഷെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ ​ത​ട​വ​റ പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, വി​ശാ​ല​മാ​യ വാ​യ​നാ സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ അ​വ​ർ​ക്ക് ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സാ​നു​മാ​ഷി​നെ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ്​ കോ​ള​ജി​ന്റെ മാ​ഷ് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം മാ​ഷ് എ​ന്ന് കാ​ലം അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​കം, പ​രീ​ക്ഷ എ​ന്നി​വ പ്രാ​ഥ​മി​ക​വും വി​മ​ർ​ശ​നം, കാ​രു​ണ്യം, അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്​​ഥ എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സാ​നു​മാ​ഷ് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റം പ​ക​രാ​ത്ത, മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ഗാ​ധ​മാ​ക്കാ​ത്ത, സ്വന്തം കാ​ല​ത്തി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​വാ​ത്ത, വി​മോ​ച​ന​വീ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ന​ലെ​രി​യാ​ത്ത പ​ഠ​ന​സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​ന്ത​രം ക​ല​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. നാ​ർ​സി​സ് എ​ന്ന ത​ന്നെ​പ്പോ​റ്റി, ആ​രും പ്ര​ത്യേ​കം ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​തെ​ത​ന്നെ കൊ​ഴു​ക്കു​ക​യും, ജ​നാ​യ​ത്തം എ​ത്ര ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി​യി​ട്ടും അ​ന്യ​ജീ​വ​നു​ത​കി സ്വ​ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച േപ്രാ​മി​ത്തി​യൂ​സ്​ ക്ഷീ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, ക്ലാ​സ്മ​ു​റി​ക​ളെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വേ​ദി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ സാ​നു​മാ​ഷെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​ക​ളാ​വു​ന്ന​ത്. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും എ​ഴു​ത്തി​ലും മാ​ഷ് പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്, മ​ർ​ദ​കാ​ധി​കാ​ര സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​തി​രി​ട്ട േപ്രാ​മി​ത്തി​യൂ​സി​നെ​യാ​ണ്. ആ​യൊ​രു ശ്ര​മം എ​ത്ര​മാ​ത്രം വി​ജ​യി​ച്ചു, വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​ത്, വി​ജ​യി​ച്ച​ത് എ​വി​ടെ, വേ​ണ്ട​ത്ര വി​ജ​യി​ക്കാ​തെ പോ​യ​ത് എ​വി​ടെ, എ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്, എ​ന്നു​ള്ള​തെ​ല്ലാം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള, വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    അ​മ്പ​ല​ന​ട​യി​ൽ ധാ​രാ​ളം​പേ​ർ കൂ​ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​മ്പ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ൾ പോ​വു​ക​യും ഉ​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തു​ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഒ​രു സം​ശ​യം എ​ന്റെ കൊ​ച്ചു​മ​ന​സ്സി​ൽ നാ​ളം​പോ​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​മ്മ​യും ഞാ​നും അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​പോ​കാ​തെ അ​ക​ന്നു നി​ന്ന​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്? അ​മ്മ​യോ​ട് ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രും അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്തു പോ​കു​ന്ന​ല്ലോ. അ​ക​ത്തും പോ​കു​ന്നു. ന​മ്മ​ളെ​ന്താ​ണി​ങ്ങ​നെ അ​ക​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണ​മെ​ന്തെ​ന്ന് അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്നു. അ​മ്മ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​രം എ​നി​ക്കു തൃ​പ്തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ന​മു​ക്ക് അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് പോ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല​ല്ലോ. അ​തേ​പ്പ​റ്റി ഞാ​ൻ വീ​ണ്ടും ചോ​ദി​ച്ചു. അ​താ​ണ് ആ​ചാ​രം എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മേ അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ളു. ആ​ചാ​രം-​എ​ന്താ​ണ​ത്? ആ ​സം​ശ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​മ്മ തു​നി​ഞ്ഞ​തേ​യി​ല്ല(​ക​ർ​മ്മ​ഗ​തി).

    സാ​നു​മാ​ഷി​ന്റെ ക​ർ​മ്മ​ഗ​തി എ​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ താ​ക്കോ​ൽ വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഒ​ന്നാ​യ ഈ​യൊ​രു ആ​ചാ​ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യാ​ണ്, സൗ​മ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സം​ഘാ​ട​ന​വും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സ്വ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​മി​തി​ക​ളോ​ടെ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​വും ക്ലാ​സ്മു​റി​യും ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മ​ര​വേ​ദി​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ല​പ്പോ​ഴും ത​ന്നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള എ​ത്ര​യെ​ത്ര​യോ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യെ, സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും മ​റി​ച്ചി​ടും വി​ധ​ത്തി​ൽ കു​ത​റു​ക​യും ക​ല​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നൊ​രു ഭാ​ഷ, അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച സൗ​മ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​റേ​യൊ​ക്കെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​ധു​രം, ദീ​പ്തം ,സൗ​മ്യം എ​ന്നീ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​ക്തി​മാ​ഹാ​ത്മ്യം ന​മ്മെ ഉ​ന്മ​ത്ത​രാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടൊ​രു വ്യ​വ​സ്​​ഥ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ അ​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് വി​നീ​ത​മാ​യി എ​ന്ന​ത് വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടും. ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളെ വി​സ്​​തൃ​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ, കൃ​പ​യെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ആ​ദ​ർ​ശ​മാ​ക്കി​യ, മ​ഹ​ത്വ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ള​ർ​പ്പി​ച്ച, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം മാ​ഷ്, അ​റു​ത്തു​മു​റി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ഗ്ര​ഥ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ക​ൽ​പി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം, അ​ധി​കാ​ര വ്യ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളെ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴും, അ​തി​നെ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ക്കും​വി​ധ​മു​ള്ളൊ​രു ക​രു​ത്തി​ലേ​ക്ക്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ കു​തി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. സാ​നു​മാ​ഷി​ന്റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​കേ​ന്ദ്രം ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വാ​ണ്.

    ഗു​രു​വി​ന്റെ കൃ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ഷ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച യാ​ത്ര തീ​ർ​ത്തും ഹൃ​ദ​യ​സ്​​പ​ർ​ശി​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം ഗു​രു​വി​ലാ​ളി​യ തീ ​ആ​വി​ധം, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​സ്വാ​മി എ​ന്ന കൃ​തി​യി​ൽ ആ​വി​ഷ്‍കൃ​ത​മാ​യോ എ​ന്ന​തി​ൽ തീ​ർ​പ്പി​ല്ല. ഗു​രു സ​ത്യ​ത്തി​ൽ പു​തു​വ​ഴി വെ​ട്ടി​യ ആ​ത്മീ​യ–​ഭൗ​തി​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ്. ആ ​സ​മ​ര​വ​ഴി​യെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​യി വാ​യി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​വി​ല്ല. ഗു​രു​വി​ന്റെ സൗ​മ്യ​ത​യി​ൽ തീ​നാ​ളം കി​നാ​വ് ക​ണ്ടു​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​തി​ന​യു​ടെ സ്​​ഫോ​ട​ന​ശ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സാ​നു​മാ​ഷി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ ​ശ​ക്തി കു​റ​യു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വാ​യ​ന​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വം. അ​പ്പോ​ഴും ന​വോ​ത്ഥാ​ന ആ​ശ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നും, ആ​ശാ​ൻ വാ​യ​ന​യു​ടെ വ്യ​ക്ത​ത​ക്കും, കൃ​തി​ക​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക അ​ട​രു​ക​ളു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​നും, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച റെ​ഡി​റ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത് ആ ​വ​കു​പ്പി​ലു​ള്ള സാ​നു​മാ​ഷി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ആ​വി​ഷ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    കൃ​തി​ക​ളു​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളെ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ് പൊ​തു​വി​ൽ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ; അ​തി​നെ ആ ​പ​രി​മി​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ വി​മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ഷി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ കൊ​ടി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചൊ​രു പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സാ​നു​മാ​ഷി​ന്റെ ജീ​വി​തം ന​മ്മോ​ടാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്, കേ​വ​ല അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ര​മി​ക്കാ​ന​ല്ല, കീ​റി​മു​റി​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കാ​നാ​ണ്.

