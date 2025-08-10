Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 1:41 PM IST

    ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​തെ സാനു മാഷ് മടങ്ങി

    ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​തെ സാനു മാഷ് മടങ്ങി
    മാ​ഷി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ഏ​ടു​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് മാ​ഷ് ന​മ്മെ വി​ട്ടു​പോ​യി. സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്...

    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ സ​ന്ധ്യ​യെ​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മ​മെ​ന്തെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത ഒ​രാ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​താ​ണ്, പ്ര​ഫ. എം.​കെ. സാ​നു. അ​റി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം സാ​നു​മാ​ഷ്. ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണം അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ. മു​മ്പ് വാ​രാ​ദ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സം​സാ​രി​ച്ച് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​വെ, മാ​ഷോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. ഒ​മ്പ​ത​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കേ​ര​ളീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ടു, ഇ​ട​പെ​ട്ടു, മ​ല​യാ​ളി​യെ അ​റി​ഞ്ഞു. ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് മാ​ഷ് എ​ത്ര മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കും? ഉ​ട​ൻ ഉ​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഒ​രി​ക്ക​ലും കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്... ഞാ​നെ​പ്പോ​ഴും ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. ഇ​ത്, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല​ല്ല. മ​റി​ച്ച് ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​തം അ​ത്ര​മേ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല.

    മ​നു​ഷ്യ​നെ മ​നു​ഷ്യ​നാ​ക്കു​ന്ന ചി​ല ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട​ല്ലോ, അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ല. ഇൗ​യ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത മാ​ത്രം മ​തി, ചു​റ്റും ക്രൂ​ര​ത​യാ​ണ്. വ​ന്ദ​ന​യെ​ന്ന ഡോ​ക്ട​റെ മ​നോ​രോ​ഗി കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്നു. അ​മ്മ​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത മ​ക​നെ ശി​ക്ഷി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത വാ​യി​ച്ച​തും അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ്. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണി​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം ചി​ന്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ത്മീ​യ​മാ​യ ഔ​ന്ന​ത്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്ത് പ്ര​യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ​ട​മാ​ണ് നാം ​എ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ഇൗ ​പ്ര​വ​ണ​ത, ജീ​വി​തം എ​ന്തോ ഉ​ല്ലാ​സ​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്...’ മാ​ഷി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ഏ​ടു​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് മാ​ഷ് ന​മ്മെ വി​ട്ടു​പോ​യി. സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്...

    മാ​ഷി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ

    മ​ഹാ​ഭാ​ര​ത​ത്തി​ൽ യ​ക്ഷ​ന്‍ ധ​ർ​മ​പു​ത്ര​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ഷ് പ​ല​പ്പോ​ഴും വാ​ചാ​ല​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ദ്ഭു​തം ഏ​തെ​ന്നാ​ണ് ആ ​ചോ​ദ്യം.

    മ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് തീ​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത് മ​റ​ന്ന് കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ത​വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള പ​ര​ക്കം​പാ​യ​ലാ​ണെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി. മ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കു​റേ​ക്കൂ​ടി ചു​മ​ത​ല​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യും, ചെ​യ്യ​ണം. മ​ര​ണം കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ​തോ​തി​ൽ പാ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​തി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണം. നാം ​ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്മ​ക​ൾ​ക്കും അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ടി​യ പാ​പി​ക​ൾ വ​ലി​യ ലൗ​കി​ക സു​ഖം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ണു​ന്നു. ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ഞാ​ൻ ചി​ന്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രും ഞാ​നും മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ്റും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു, മ​ര​ണ​ശേ​ഷം എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മാ​ഷോ​ട് വ​ന്നു പ​റ​യാ​മെ​ന്ന്. പ​ക്ഷേ, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ന്നു​വ​രെ ആ ​വി​വ​രം സ്വാ​മി (കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ) വ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തും പ​റ​ഞ്ഞ്, മാ​ഷ് ചി​രി​ച്ചു...

    ‘അ​ന്യ​ജീ​വ​നു​ത​കി സ്വ​ജീ​വി​തം

    ധ​ന്യ​മാ​ക്കു​മ​മ​ലേ വി​വേ​കി​ക​ൾ’ എ​ന്ന കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്‍റെ വ​രി​ക​ൾ മാ​ഷി​ന് ഏ​റെ പ്രി​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി സ്വ​യം ക​ത്തി​യെ​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ളി​ത്ര​യും ഈ ​ജ്ഞാ​ന സൂ​ര്യ​ൻ.

    ചി​ന്ത​യു​ടെ സാ​നു

    സാ​നു​വെ​ന്നാ​ൽ സൂ​ര്യ​ൻ, വി​ദ്വാ​ൻ, പ​ർ​വ​ത​ശി​ഖ​രം എ​ന്നെ​ല്ലാ​മാ​ണ് അ​ർ​ഥം. പി​താ​വ് എം.​സി. കേ​ശ​വ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ട പേ​രി​ന് മ​ക​ൻ ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ട് അ​ർ​ഥം ന​ൽ​കി. അ​താ​ണ്, മ​ല​യാ​ളി അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. മാ​ഷി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ വാ​ക്കി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലും ചി​ന്ത​യു​ടെ ആ​ഴ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഡ​യ​റി​ലെ​ഴു​തി​യ ദി​ന​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നും വ​ഴി വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ്. ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ദി​വ​സം മാ​ഷ് എ​ഴു​തി​യ കു​റി​പ്പി​ങ്ങ​നെ: ‘Error is human and to forgive is devine’ (പി​ഴ​വ് മാ​നു​ഷി​ക​മാ​ണ്, പൊ​റു​ക്കു​ന്ന​ത് ദൈ​വി​ക​മാ​ണ്). പ്ര​സം​ഗ​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ഷ് ഊ​ർ​ജം ആ​വാ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ ഏ​റെ. ഏ​ത് വ​ല്ലാ​യ്മ​ക്കി​ട​യി​ലും പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ എ​ല്ലാം മ​റ​ക്കും. ചു​റു​ചു​റു​ക്കു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​നാ​കും. 97ാം വ​യ​സ്സു​വ​രെ അ​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​രു പു​സ്ത​കം എ​ഴു​തി​യ​ത്. ‘മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ അ​ഭി​ന​യ​ക​ല​യി​ലെ ഇ​തി​ഹാ​സം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മെ​ഴു​താ​ൻ മൂ​ന്ന് മാ​സ​മാ​ണെ​ടു​ത്ത​ത്. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ എ​ഴു​പ​തി​ലേ​റെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​യ മാ​ഷ് ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​ത് ‘ത​പ​സ്വി​നി അ​മ്മ അ​ബ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ര​ണ​മാ​യി ജീ​വി​ച്ച പു​ണ്യ​വ​തി’​യാ​ണ്. അ​ച്ഛ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ട്ട കാ​ല​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ക​ട​ലി​നെ​യും ആ​കാ​ശ​ത്തെ​യും അ​ഗാ​ധ​മാ​യി സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​റ​യാ​ൻ ഇ​നി മാ​ഷി​ല്ല. മ​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​ക്ക് പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ ​മ​നീ​ഷി...

