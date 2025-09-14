Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഒ​രോ​ർ​മ​ച്ചി​ത്രം
    Literature
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:17 AM IST

    ഒ​രോ​ർ​മ​ച്ചി​ത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രോ​ർ​മ​ച്ചി​ത്രം
    cancel
    ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ സി​നി​മാരം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഗ​ല്ഭ​രാ​യ പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ, രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ നി​ത്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു

    തൃ​ശൂ​രി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്വ​രാ​ജ് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് കി​ഴ​ക്കേ ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​യ​റു​ന്നി​ട​ത്ത് ഈ​യി​ടെ ഒ​രു വെ​ജി​റ്റേ​റി​യ​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​തൊ​ക്കെ സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ര്യ​മ​ല്ലേ, അ​തി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ടോ എ​ന്നൊ​ക്കെ ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ണ്ട് എ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​രം. അ​തു പ​ക്ഷേ ഈ ​റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള​ത​ല്ല; ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​ഹോ​ട്ട​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    മു​മ്പ് തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​മാ​യ സ്വ​രാ​ജ് റൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത് മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ അ​ൽ​പം​കൂ​ടി മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​വി​ടെ ഏ​റെ ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ ആ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​രി​ന് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​നം എ​ന്നു​ള്ള വി​ളി​പ്പേ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സാ​യാ​ഹ്ന പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് തൃ​ശൂ​രി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു പ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ‘എ​ക്സ്പ്ര​സ്’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പേ​ര്.

    വി. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യും ടി.​വി. അ​ച്യു​ത​വാ​രി​യ​ർ എ​ന്ന ക​ർ​മ​യോ​ഗി​യു​മൊ​ക്കെ നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന, കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്വാ​മി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ധീ​ര​മാ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ​ച്ച​യാ​യ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും മി​ക​ച്ചു​നി​ന്ന പ​ത്രം. ച​ലി​ക്കു​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന കോ​ശം എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ളി​പ്പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ വ​ട​ക്ക്‌ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ്.

    പി. ​ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, എ​ന്റെ ജ്യേ​ഷ്ഠ സു​ഹൃ​ത്താ​യ സി.​എ. കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു​പാ​ട് മി​ക​ച്ച പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ, ചെ​റു​തെ​ങ്കി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ ആ ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ സ​ര​ള​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​ന്നി​രു​ന്ന മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ലു​ക​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി തൃ​ശൂ​രു​കാ​ർ ആ ​പ​ത്രം വാ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. ചാ​ട്ടു​ളി​പോ​ലു​ള്ള പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ലും ധീ​ര​മാ​യ മു​ഖം നോ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ലും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ലു​ക​ൾ. എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നും പ​ത്രം അ​തി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു പോ​ന്നു.

    അ​ധി​ക​കാ​ലം ആ ​പ​ത്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​നി​ക്കും ‘എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്’ പ​ത്രം ഇ​ഷ്‌​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണം, എ​ല്ലാ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ഒ​രു പേ​ജ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘സ​ർ​ഗ​കൈ​ര​ളി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ‘എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്’ പ​ത്രം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ പ​ദ​പ്ര​ശ്ന​വും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശ​രി​യാ​യ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പേ​രും മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​വും അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്‌​ച​ത്തെ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​രും. അ​ന്ന് സ്വ​ന്തം പേ​ര് അ​ടി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ന്ന​ത് ഒ​രു ആ​ന​ന്ദം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് എ​ല്ലാ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും പ​ത്രം വ​രാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​ള​രെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലാ​യി​രു​ന്നു ‘പ​ത്ത​ൻ​സ്‌’. ‘എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്’ പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​ത്ത​ൻ​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ന്ന് അ​ത് ‘എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്’ പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് ‘പ​ത്ത​ൻ​സി​ന്റെ കൊ​ടി​പ്പ​ടം താ​ഴു​ന്നു’ എ​ന്നാ​ണ് (ഓ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​ഴു​തു​ന്ന​താ​ണ്). പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രു മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ആ ​ഹോ​ട്ട​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് വേ​റെ കാ​ര്യം. ആ ​ശൈ​ലി ക​ട​മെ​ടു​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റു​ഡി​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ആ ​പ്രാ​സ ഭം​ഗി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ‘കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റു​ഡി​യോ ഒ​രു ഓ​ർ​മ​ച്ചി​ത്ര​മാ​കു​ന്നു’ എ​ന്നു പ​റ​യാം.

    കാ​ര​ണം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി തൃ​ശൂ​ർ റൗ​ണ്ടി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്നി​ട​ത്ത് ആ ​സ്റ്റു​ഡി​യോ കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്. ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ളും തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്‌​തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം തൃ​ശൂ​ർ ഹൈ​റോ​ഡി​ൽ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ത​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ശോ​ഭ​നാ സ്റ്റു​ഡി​യോ ആ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ശോ​ഭ​നാ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നു വി​ളി​ച്ചു. ആ ​നാ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ പി​ന്നീ​ട് മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യാ​ത്ത പ​ല​രും ആ ​നാ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ ഒ​രു സ്ത്രീ​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ചു. ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്രേം​ന​സീ​റി​ന്റെ സ​ഹ​പാ​ഠി. പി​ന്നീ​ട് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പ​ഠി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം സ്റ്റു​ഡി​യോ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് തൃ​ശൂ​രി​ലാ​ണ്. സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ പേ​രാ​യി​രു​ന്നു സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ സി​നി​മാ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഗ​ല്ഭ​രാ​യ പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ, രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ അ​വി​ട​ത്തെ നി​ത്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. നീ​ണ്ട് വെ​ളു​ത്ത് മെ​ലി​ഞ്ഞ് സു​ന്ദ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ശോ​ഭ​നാ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ നാ​യ​രു​മാ​യി എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ എ​നി​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നും ആ​രോ​ടും മ​ന​സ്സു തു​റ​ക്കാ​ത്ത എം.​ടി ‘പ​ര​മു’ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പേ​ര് ചു​രു​ക്കി​വി​ളി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കൗ​തു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലും കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ നാ​യ​ർ ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ തൃ​ശൂ​രു​കാ​രു​ടെ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യാ​യി എ​ന്നും നി​ല​കൊ​ണ്ടു. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തി തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ നാ​യ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്റ്റു​ഡി​യോ തൃ​ശൂ​രി​ലെ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നേ​രെ കു​ടി​യേ​റി​യ​ത്.

    ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന നൂ​ത​ന പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ സ്വ​ന്തം സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കൃ​ഷ്ണ‌​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റു​ഡി​യോ എ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ല​നി​ന്നു; അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ ​സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്നു. കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ നാ​യ​ർ ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ഓ​രോ തൃ​ശൂ​രു​കാ​ര​നും അ​ത്യ​ന്തം സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​സ​ന്തോ​ഷം ഞാ​നും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വാ​ഹി​ത​രാ​വു​ന്ന തൃ​ശൂ​രി​ലെ ഓ​രോ കു​ടും​ബ​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ ഫോ​ട്ടോ കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​ൽ​പ​ര​രാ യി​രു​ന്നു എ​ന്നും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ നാ​യ​ർ ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന​ത് പ​ല ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​യാ​തെ വ​യ്യ.

    ആ ​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ഒ​രു​പാ​ട് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചു​മ​രു​ക​ളി​ലും ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്തൊ​രു സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ വ​ന്ന് മു​ഖം മി​നു​ക്കി​യ​ശേ​ഷം എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ ഫ്രെ​യി​മു​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം സ​ഹി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ലി​ന് വ​ഴി മാ​റി​യ​ത് എ​ന്നു വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​നി​ക്കി​ഷ്ടം. എ​ന്ത് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ‌​ൻ നാ​യ​ർ ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും തൃ​ശൂ​രു​കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വി​ടെ എ​ടു​ത്ത ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ എ​ന്നെ​ന്നും ഏ​റെ തെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യും.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Memoriesphotographsliterature
    News Summary - Memorable Picture
    Similar News
    Next Story
    X