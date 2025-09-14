മാവേലിയും മാപ്പിളയും

Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദേ​ശീ​യ​ത ഒ​ന്നി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴ​ല്ല, പ​ല​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​പൂ​ർ​ണ​മാ​വു​ന്ന​ത്. മു​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത പ​ല​തി​നെ​യും ഒ​ര​ൽ​പം പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ന് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​വ​ർ, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​ർ​വ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ര​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​ത്

    ബ​ർ​മ​യി​ൽ ഓ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 1954ൽ ​ഓ​ണ​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ണം വി​റ്റും ഓ​ണം ഉ​ണ്ണ​ണം എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ, ആ​ടി​നെ അ​റു​ക്കാ​ൻ കൊ​ടു​ത്തും ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ണം എ​ന്നൊ​രു ചൊ​ല്ലും അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മാ​വേ​ലി ത​മ്പു​രാ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ, മാ​പ്പി​ള​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്താ​ൻ, ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ, അ​ന്ന് വി​പ​ണി​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഒ​രു അ​തും, പി​ന്നെ മ​റ്റൊ​രു ഇ​തും അ​ന്ന് ആ​രെ​യും അ​സ്വ​സ്​​ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഏ​ത് ഉ​ത്സ​വ​വും ആ​രു​ടേ​താ​യാ​ലും ന​ല്ല​താ​ണെ​ന്ന് ക​രു​താ​നു​ള്ള വി​ന​യം ഏ​റ​ക്കു​റെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ള​നും കാ​ള​യും പ​ര​സ്​​പ​രം കൈ​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​റ​വാ​ക്ക എ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്​​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ വി​ളി​ച്ച അ​ബ്ദു​ള്ള​ക്കാ​യു​ടെ ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ട​ക്ക് തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു രാ​മ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി​പ്പീ​ടി​ക. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ ചി​ല​രൊ​ക്കെ ഇ​റ​ച്ചി​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ഇ​റ​ച്ചി​വാ​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​റ​വാ​ക്ക​യും രാ​മ​ൻ​നാ​യ​രും ഒ​രു​കു​ട​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​ണ് മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും കൊ​ള്ളാ​തെ ന​ട​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​വും ബ​ക്രീ​ദും അ​വ​ർ​ക്കൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് 1960ക​ളി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി കൈ​വ​ന്ന​ത്. വി​മോ​ച​ന സ​മ​രാ​ന​ന്ത​ര പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ട്ടം​താ​ണു​പി​ള്ള​യാ​ണ്, ഓ​ണ​ത്തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യോ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സ​ർ​വ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​പോ​ലെ ദേ​ശീ​യ​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നാ​ൽ എ​ത്ര ന​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​റ​വാ​ക്ക​ക്കും രാ​മ​ൻ​നാ​യ​ർ​ക്കും പി​ന്നെ മ​റ്റു പ​ല​ർ​ക്കും അ​ന്നേ തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​ത്സ​വം ദേ​ശീ​യ​മാ​വു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു കി​ലോ ആ​ഹ്ലാ​ദം അ​ധി​ക​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ങ്കി​ൽ; ഒ​രു മൂ​ന്ന് ഉ​ത്സ​വം ദേ​ശീ​യോ​ത്സ​വ​മാ​യാ​ൽ മൂ​ന്നു കി​ലോ ആ​ഹ്ലാ​ദ​മു​ണ്ടാ​വു​മ​ല്ലോ എ​ന്നോ​ർ​ത്ത് അ​വ​ർ കോ​രി​ത്ത​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​മു​ദാ​യ​മൈ​ത്രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ർ​വ​രും ക്രി​സ്​​മ​സും ബ​ക്രീ​ദും ഓ​ണ​വും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​രാ​ഹ്വ​ന​വും ഇ​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നി​ച്ച് താ​ന്താ​ങ്ങ​ളു​ടെ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി കു​റെ​ക്കൂ​ടി മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​മ​ല്ലോ എ​ന്ന​വ​രൊ​ക്കെ​യും ക​രു​തി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി മ​റ്റ് ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ, വ്യ​ത്യ​സ്​​ത മ​ത​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രും, പെ​ടാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യാ​ക്കാ​രാ​യി​രി​ക്കേ, മ​ഹ​ത്താ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്, ആ​ർ​ക്കും ഒ​രു ഗു​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന​വ​ർ പ​ര​സ്​​പ​രം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​ത ഒ​ന്നി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴ​ല്ല, പ​ല​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​പൂ​ർ​ണ​മാ​വു​ന്ന​ത്. മു​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത പ​ല​തി​നെ​യും ഒ​ര​ൽ​പം പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ന് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​വ​ർ, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​ർ​വ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ര​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വി​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രൊ​ക്കെ ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​രാ​യി​രി​ക്കെ, അ​വ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ൽ ചൂ​ളി​പ്പോ​വു​ന്ന​താ​ണോ, നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നൊ​രു ദേ​ശീ​യ​ത? ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​രു​പാ​ട് ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ രൂ​പ​വും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വു​മാ​യി മാ​റി​യാ​ൽ, അ​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​വും! ഒ​ഴു​കി​വ​ര​ട്ടെ ദേ​ശീ​യ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​പാ​ട് തോ​ടു​ക​ൾ അ​രു​വി​ക​ൾ പു​ഴ​ക​ൾ! ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ള്ള ആ ​ദേ​ശീ​യ സീ​ൽ പ​തി​യ​ട്ടെ, സ​ർ​വ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​മേ​ലും! കു​റ​ച്ചു പേ​രെ കൊ​മ്പ​ത്തും ബാ​ക്കി മ​നു​ഷ്യ​രെ വ​ര​മ്പ​ത്തും നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഏ​ർ​പ്പാ​ട് ജ​നാ​യ​ത്ത​മ​ല്ല, ജാ​ത്യാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണ്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും സ്വ​ന്തം ഭാ​ഷ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്, അ​വ​ർ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. അ​രി ഭാ​ര​മാ​യ ആ ​ഉ​റു​മ്പി​ന്റെ​പോ​ലും ശ​ബ്ദം!

    ദേ​ശീ​യ പ​ദ​വി കി​ട്ടി​യ ഒ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ, ആ ​ദേ​ശ​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ർ​ക്കും സ്വ​ന്ത​മാ​യ രീ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്, ദേ​ശീ​യ​ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും തി​ര​സ്​​കൃ​ത​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​ക്കൂ​ടി അ​വ​ർ വാ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ 2010ലെ ​കൊ​ല്ലം ന​യ​രേ​ഖ, ഈ​യൊ​രാ​ശ​യം ധീ​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.എ. ഖാദർ

    സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സം​സ്​​കൃ​തി ഓ​രോ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും കാ​ല​ത്തി​നു​മു​ണ്ട്. സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ളി​മ എ​ല്ലാ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ക​രു​ത്തും പ്ര​തി​രോ​ധ​വു​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. ദ​ലി​ത് ആ​ദി​വാ​സി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സ​മീ​പ​നം ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത് (പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ​സം​ഘം ന​യ​രേ​ഖ​ക​ൾ -പു​റം 174).

    സം​ഘം ഒ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ല, എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ണ്, അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ ബ​ഹി​ഷ്കൃ​ത ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്, പ​തി​ന​ഞ്ച് കൊ​ല്ലം​മു​മ്പ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ, ഇ​പ്പോ​ഴും ദ​ലി​ത് ആ​ദി​വാ​സി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ൽ​പോ​ലും സ്വ​ന്തം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ​പ​ദ​വി എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വ​രു​ന്നി​ല്ല. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​വാ​ദി​ക​ൾ അ​ത്ത​ര​മൊ​രാ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ, കാ​ല​മേ​റെ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും, മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജാ​തി സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ് ഒ​രു​മാ​തി​രി മ​നു​ഷ്യ​രൊ​ക്കെ​യും സ്​​തം​ഭി​ച്ചു​പോ​വു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​ത്സ​വം ദേ​ശീ​യോ​ത്സ​വ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ, അ​പ്പേ​രി​ൽ ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് സ്​​പെ​ഷ​ലാ​യി 1000 രൂ​പ കി​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ൽ, ഒ​രു നാ​ല് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ആ ​പ​ദ​വി കി​ട്ടി​യാ​ൽ 4000 രൂ​പ​കി​ട്ടു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്ക്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ൽ​പ​രാ​യ​വ​ർ​പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല! പ​ണം പോ​ട്ടെ, പ​വ​റ് മ​തി എ​ന്ന​താ​വും ചി​ല​ർ​ക്ക് പ്രി​യം!

    എ​ന്നാ​ൽ പ​വ​റ​ല്ല, പ​ണ​വു​മ​ല്ല, ക​രു​ത​ലാ​ണ്, കാ​രു​ണ്യ​മാ​ണ്, സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ് എ​ന്തി​ലും േശ്ര​ഷ്ഠം എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്, സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ശ​ക്തി. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ, സ​ർ​വ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം, ഇ​ന്നും ന​മ്മെ സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഊ​ർ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന, പ്രി​യ ഖാ​ദ​ർ​ഭാ​യി​യു​ടെ, മ​ല​യാ​ളി കാ​ണാ​ത്ത മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​രു​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്​​ത ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ യു.​എ. ഖാ​ദ​റി​ന്റെ, ഏ​ഴു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നും മു​മ്പെ​ഴു​തി​യ, ‘മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും’ എ​ന്ന, വെ​റു​പ്പ് പ​ട​രു​ന്ന വൈ​റ​സി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​കൂ​ടി വാ​യി​ച്ചു​വേ​ണം, ആ ​ക​ഥ തു​റ​ന്നി​ടു​ന്ന വി​സ്​​തൃ​ത​വി​ന​യ​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​വേ​ണം, മ​ല​യാ​ളി​സ​മൂ​ഹം പ്രി​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ!

    1954ലാ​ണ്, അ​താ​യ​ത് ഐ​ക്യ​കേ​ര​ളം രൂ​പം​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ്, സാ​മു​ദാ​യി​ക ഐ​ക്യം പൂ​ത്ത് സു​ഗ​ന്ധം പ​ര​ത്തു​ന്ന, ‘മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും’ എ​ന്ന ക​ഥ യു.​എ. ഖാ​ദ​ർ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഇ​റ​ച്ചി​വെ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ, സാ​ക്ഷാ​ൽ മാ​വേ​ലി​യാ​യി പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ത​ല​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം ചൂ​ടു​ന്ന അ​വി​സ്​​മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ഒ​രു മാ​സ്​​മ​രി​ക കാ​ഴ്ച അ​തി​നു​മു​മ്പോ പി​മ്പോ, മ​ല​യാ​ളം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല! വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ ‘ആ​യി​ഷ’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലെ കൊ​മ്പ​ൻ​മീ​ശ​ക്കാ​ര​നും ചോ​ര​ക്ക​ണ്ണ​നു​മാ​യ അ​ന്ത്രു​മാ​ൻ മോ​ഡ​ൽ വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്നും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യി നി​ല​നി​ന്നു​പോ​രു​ന്ന​ത്.

    എം.എഫ്. ഹുസൈൻ

    എം .​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്ന മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​ക്കെ​തി​രെ ന​വ​ഫാ​ഷി​സം വി​ളി​ച്ച തെ​റി, അ​വ​ൻ പെ​യി​ന്റ​റ​ല്ല ബു​ച്ച​ർ ആ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്, ഒ​രു പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന​പോ​ലെ, ഒ​രി​റ​ച്ചി​വെ​ട്ടു​കാ​ര​നും ചി​ത്ര​കാ​ര​നോ പാ​ട്ടു​കാ​ര​നോ ആ​വാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന്, ജാ​ത്യാ​ഭി​മാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​വാ​ത്ത​ത് അ​വ​രു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​നി​ന്ദാ​മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്​​ഥ നി​മി​ത്ത​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ ജാ​തി​ജ​ന്മി നാ​ടു​വാ​ഴി​ത്ത കേ​ര​ളം, ഇ​പ്പോ​ൾ ജാ​തി​പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​ക് കേ​ര​ള​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്താ​ണ്, ‘മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും’ എ​ന്ന ക​ഥ നാം ​വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നൊ​രു പ​ശു​വി​നെ, മ​ർ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​വി​ടെ​യ​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ പ​രി​ഭ്ര​മി​ച്ച് നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ, ആ ​നെ​ൽ​പ്പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി, മ​ർ​മം​നോ​ക്കാ​തെ പ​ശു​വി​നെ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ത​ല്ലി​യോ​ടി​ച്ച ഒ​രു മ​മ്മ​ത് മാ​പ്പി​ള​യോ​ടാ​ണ്, യു.​എ. ഖാ​ദ​ർ സ്വ​ന്തം എ​ഴു​ത്തി​നെ താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നു​ള്ള​ത് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും എ​ന്ന ക​ഥ ജാ​തി​സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മം പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന അ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന്, ആ ​ക​ഥ​യി​ലെ ഓ​രോ അ​ട​രും അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ക്കു​മ്പോ​ഴ​ല്ല, ഒ​രൊ​റ്റ വാ​യ​ന​യി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ർ​ക്കും വ്യ​ക്ത​മാ​വും! പാ​ഴ്മൊ​ട്ട​ത്ത​ല​യ​ല്ല വേ​ണ്ടൂ, ഭാ​ര​ത​ക്ഷോ​ണി കി​രീ​ടം ചൂ​ടാ​ൻ എ​ന്ന ജാ​തി സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ​യാ​ണ്, രാ​ജ​കി​രീ​ടം​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ആ ​അ​റ​വു​കാ​ര​ന്റെ മൊ​ട്ട​ത്ത​ല പ​പ്പ​ടം​പോ​ലെ പൊ​ടി​ച്ച​ത്.

    ‘മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും’ ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ക​ഥ​യാ​ണ്, പ​ക്ഷേ അ​താ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്നും ന​മ്മെ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​ഹാ​സ​ന്ദേ​ശ​വും! തോ​ണി തു​ഴ​ഞ്ഞ് ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ഗോ​പാ​ലേ​ട്ട​ൻ കോ​ള​റ വ​ന്നു മ​രി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ, ച​കി​രി ത​ല്ലാ​ൻ​കൂ​ടി ക​ഴി​യാ​ത്ത​വി​ധം അ​യാ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി ക​ല്യാ​ണി​യ​മ്മ ത​ള​ർ​ന്നു. മ​ക്ക​ളാ​യ അ​പ്പു​വി​നെ​യും മാ​ല​തി​യെ​യും അ​വ​ർ പോ​റ്റി​യ​ത് പി​ന്നെ ആ​ടി​നെ വ​ള​ർ​ത്തി​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ ഓ​ണം വ​ന്നു. ക​ടു​ത്ത ദാ​രി​ദ്യ്ര​ത്തി​ലും ഓ​ണം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ മ​ന​സ്സോ​ടെ ആ​ടി​നെ അ​റ​വു​കാ​ര​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ഞ്ഞി​ക്ക് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ഞ്ഞി​യെ ശീ​ട്ടു​ക​ളി​യി​ൽ​നി​ന്നും പി​ന്തി​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ഗോ​പാ​ലേ​ട്ട​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​രോ​ർ​ക്കു​ന്നു. മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ഞ്ഞും, ക​ല്യാ​ണി​യ​മ്മ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പു​വും മാ​ല​തി​യും ദു​ഷ്​​ട​നാ​യ അ​റ​വു​കാ​ര​നെ മ​ന​സ്സി​ൽ ശ​പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല​യാ​ൾ ആ​ടി​നെ വാ​ങ്ങാ​തെ, ക​ല്യാ​ണി​യ​മ്മ​ക്ക് സ്​​നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം അ​മ്പ​ത് രൂ​പ ന​ൽ​കു​ന്നു. ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ന്ന ആ ​അ​റ​വു​കാ​ര​നെ ക​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ന്ധാ​ളി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ര​റ​വു​കാ​ര​ൻ ക​ര​യു​മോ? ഒ​രു​വി​ധേ​ന​യും സം​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ക​ഥ​യു​ടെ, ഒ​രു പ​രു​ക്ക​ൻ സം​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    വയലാർ

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ക​ഥ​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി ക​ട​ന്നു​വ​രാ​ത്ത, അ​ങ്ങേ വീ​ട്ടി​ലെ ജാ​നു​വി​ന്റെ മു​ത്ത​ശ്ശി​യാ​ണ്, അ​ല്ലാ​തെ ആ​ടോ മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ഞ്ഞി​യോ അ​ല്ല ‘മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും’ എ​ന്ന ക​ഥ​യി​ലെ കേ​ന്ദ്രം. ആ ​മു​ത്ത​ശ്ശി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ലോ​ക​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​വ​ട്ടെ, ടി​പ്പു​വി​ന്റെ പ​ട​യോ​ട്ട​ത്തെ​യും 1921ലെ ​മ​ല​ബാ​ർ വി​പ്ല​വ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള കെ​ട്ടു​ക​ഥ​ക​ളാ​ണ്. ക​ഥ​യി​ലെ ഈ​യൊ​രു അ​സ​ന്നി​ഹി​ത​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്, മാ​പ്പി​ള​യു​ടെ വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ടി​പ്പു​വി​ന്റെ പ​ട​യോ​ട്ടം, 1921ലെ ​മ​ല​ബാ​ർ വി​പ്ല​വം, ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ... ഇ​തൊ​ന്നും ക​ഥ​യി​ലൊ​രി​ട​ത്തും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​താ​ണ് ക​ഥ​യി​ലെ കേ​ന്ദ്രം. ആ ​ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യു​ടെ ഹെ​ഡോ​ഫി​സി​ലാ​ണ് ഖാ​ദ​ർ​ഭാ​യി ബോം​ബി​ട്ട​ത്, അ​തും ഒ​രു മ​ത്താ​പ്പ് ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലാ​ഘ​വ​ത്തോ​ടെ! മ​ർ​മം നോ​ക്കാ​തെ പ​ശു​വി​നെ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ത​ല്ലി​യോ​ടി​ച്ച മ​മ്മ​ത് മാ​പ്പി​ള​യു​ടെ, ആ​ഢ്യ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ പൊ​ളി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന, ആ ​നാ​ട​ൻ അ​ടി​ക്ക് എ​ത്ര ക്വി​ന്റ​ൽ ഭാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ളാ ക​ഥ വാ​യി​ച്ചു​ത​ന്നെ അ​റി​യ​ണം.

    ‘മാ​പ്പി​ള​യും മാ​വേ​ലി​യും’ എ​ന്ന ക​ഥ​യെ വ​ലി​ച്ചു​മു​റു​ക്കു​ന്ന​ത്, ഒ​ര​റ്റ​ത്തു​നി​ന്ന് സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളും മ​റ്റേ അ​റ്റ​ത്തു​നി​ന്ന് ജീ​വി​ത​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ വേ​ഷം​ധ​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ളെ​യാ​ണ്, എ​ളു​പ്പം പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക​ക​ളെ​യാ​ണ്, അ​യ​ൽ​വീ​ട്ടി​ലെ മു​ത്ത​ശ്ശി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​മ്മ​മാ​രെ​യും ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്തു പു​ഴ​യി​ലെ​റി​യു​ന്ന മാ​പ്പി​ള​മാ​ർ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, ആ ​മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ, ജാ​തി​സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ സൃ​ഷ്​​ടി​യാ​ണ്. ആ ​ജാ​തി​സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തെ​യാ​ണ് ‘മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും’ ഒ​ന്നാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന് മ​റി​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്.

    ജാ​നു​വി​ന്റെ മു​ത്ത​ശ്ശി ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ക​ഴു​ത്ത​റ​ക്കു​ന്ന മാ​പ്പി​ള​യു​ടെ ഭ​യ​ങ്ക​ര​രൂ​പം മ​ന​സ്സി​ൽ​ക​ണ്ട അ​പ്പു​വി​ന്; സ്വ​ർ​ണ​കി​രീ​ട​വും പ​ട്ടും ധ​രി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലെ സു​ഭി​ക്ഷ​ത കാ​ണാ​നി​റ​ങ്ങി​യ മാ​വേ​ലി​ത്ത​മ്പു​രാ​ന്റെ ചി​ത്രം, അ​ക​ന്ന​ക​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ആ ​മാ​പ്പി​ള​യി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ? അ​പ്പോ​ൾ വെ​യി​ൽ​നാ​ള​മേ​റ്റ് ആ ​മൊ​ട്ട​ത്ത​ല തി​ള​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ​കി​രീ​ടം​പോ​ലെ. എ​ല്ലാ​വ​രെ​പ്പോ​ലെ ക​ശാ​പ്പു​കാ​രും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണെ​ന്ന പൊ​തു​ത​ത്ത്വ​മ​ല്ല, അ​തി​നു​മ​പ്പു​റ​മാ​ണ്, ‘മാ​വേ​ലി​യും മാ​പ്പി​ള​യും’ എ​ന്ന സൗ​മ്യ​സ്​​ഫോ​ട​ന​ക​ഥ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1954ലെ ​ആ ക​ഥ​ക്ക് 2025ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ന​വ​സ്​​ഥ​യോ​ട് പ​റ​യാ​നേ​റെ​യു​ണ്ട്!

    TAGS:onam celebrationMaveliMappilaliterature
