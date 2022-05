നിഘണ്ടു തയാറാക്കിയതുകൊണ്ട്​ മലയാളം നിലനിൽക്കില്ല -സച്ചിദാനന്ദൻ

cancel camera_alt പ്ര​ഫ. ആ​ദി​നാ​ട് ഗോ​പി പു​ര​സ്കാ​രം ക​വി കെ. ​സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ന് മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ബി​ന്ദു സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ല്ലം: ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ ഇ​രു​ന്ന്​ നി​ഘ​ണ്ടു ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ. നി​ത്യ​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​യോ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലേ ഭാ​ഷ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യു​ള​ളൂ. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ​കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ത്ക​ണ്ഠ അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ​മ​കാ​ലി​ക വി​ജ്ഞാ​നം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്തി നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഭാ​ഷ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഫ. ആ​ദി​നാ​ട് ഗോ​പി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ ര​സ​ത​ന്ത്രം ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ക​വി​ത​യി​ൽ വാ​ക്കി​ന്‍റെ കു​ളി​ർ​കാ​റ്റും തീ​ക്കാ​റ്റു​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ബി​ന്ദു പ​റ​ഞ്ഞു.

ജി​ല്ല ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ബി. മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം ഡോ.​പി.​കെ. ഗോ​പ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ​ഡോ​വ്മെ​ന്റ് വി​ത​ര​ണം സം​സ്ഥാ​ന ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗം എ​സ്. നാ​സ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​വ​ള്ളി​ക്കാ​വ് മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് പ്ര​ഫ. ആ​ദി​നാ​ട് ഗോ​പി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി.​സു​കേ​ശ​ൻ, ഡോ.​കെ.​ബി. ശെ​ൽ​വ​മ​ണി, എ​ൻ. ഷ​ൺ​മു​ഖ​ദാ​സ്, ഡോ. ​എ.​ജി. ഷി​ബി, പി. ​ഉ​ഷാ​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

Malayalam will not survive only because the dictionary has been prepared - Sachidanandan