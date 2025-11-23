Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    ചെറുകഥകൾ

    ചെറുകഥകൾ
    നിശ്ശബ്ദമായ ശബ്ദം

    സമയത്തിന് ഇന്നെന്താണ് പറ്റിയത്? ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങാൻ എന്തിനിത്ര കാത്തിരിക്കണം? ഞാൻ കൺചിമ്മിയത്, ആ ഇരുട്ടിന്റെ ചിത്രം പതിയെ ഉയർന്നുവന്നപ്പോഴാണ്. ഏറെനേരം ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നി. എന്നിട്ടും പതിവിലും വിപരീതമായി, ഈ രാത്രിയുടെ സ്വരം മായാതെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു.

    ‘ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചം വീണിരുന്നെങ്കിൽ!’ ഞാൻ മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ബാക്കിയാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ചെയ്യാൻ? സമയം എത്രയോ വൈകിയിട്ടും ഈ കാലം മാത്രം നീങ്ങുന്നില്ലല്ലോ.

    സഹികെട്ട് ഞാൻ കിടക്കയിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു. ചുറ്റും ഇരുട്ട് കട്ടിയായി നിന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കായില്ല. എന്റെ ലോകം ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചതുപോലെ. അപ്പോഴാണ് ആ സത്യം ഒരു മിന്നൽപോലെ മനസ്സിൽ കടന്നുവന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ ആ രഹസ്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല? ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു!

    ഓർമകളുടെ ഭാരം

    സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ മ​ങ്ങി​യ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ, പ​ഴ​യ റേ​ഡി​യോ ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന് അ​പ്പൂ​പ്പ​ൻ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ചി​ത​ല​രി​ച്ച താ​ളി​യോ​ല​ക​ൾ മ​റി​ച്ചു​നോ​ക്കി. അ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ താ​ളി​യോ​ല​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും അ​തി​ൽ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളോ അ​ല്ല, മ​റ​ന്നു​പോ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ൽ നി​റ​യെ.

    ആ​ർ​ക്കും ഓ​ർ​മ​യി​ല്ലാ​ത്ത, ലോ​കം നി​സ്സാ​ര​മാ​യി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​നി​ശ്വാ​സം എ​ടു​ത്തു. ലോ​കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഈ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം ചു​മ​ക്കാ​ൻ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​ണ് താ​നെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി. അ​യാ​ൾ ക​ണ്ണു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു. ആ ​താ​ളി​യോ​ല​ക​ളി​ലെ മ​ഷി മാ​ഞ്ഞു​പോ​വു​ക​യും, ലോ​കം വീ​ണ്ടും ശൂ​ന്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ!

    ക​ളി​പ്പാ​ട്ടം

    ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഞാ​ൻ വാ​ശി​യോ​ടെ ക​ര​ഞ്ഞു. കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലാ​തെ എ​ന്റെ ശ​ബ്ദം മ​ങ്ങി. മി​ഠാ​യി​ക്കാ​യി ചി​ണു​ങ്ങി, ആ​രും ക​ണ്ടി​ല്ല. വി​ശ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു ഞാ​ൻ ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യി.

    ഒ​ടു​വി​ലെ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം ഒ​രു സ​ത്യം അ​റി​ഞ്ഞു: ഇ​വി​ടെ ഒ​റ്റ​ക്ക് ഞാ​ൻ... ശ​രീ​രം വി​ട്ട് ആ​ത്മാ​വ്. അ​ട​ച്ചി​ട്ട വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ നി​ഴ​ലാ​യി ഞാ​ൻ നി​ന്നു. മി​ണ്ടാ​തെ, കാ​ണാ​തെ, ലോ​കം മ​റ​ന്നു​പോ​യി.

    ത​നി​ച്ചോ​ർ​മ

    ഇ​രു​ട്ടി​ലി​ടി വെ​ട്ടി​യ ഒ​രു രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പേ​മാ​രി ആ​ർ​ത്ത​ല​ച്ചു പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, ഞാ​ൻ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ക​ട്ടി​യു​ള്ള പു​ത​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഊ​ർ​ന്നി​റ​ങ്ങി. അ​ന്ന്, ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഓ​രോ പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ലും, അ​ച്ഛ​ന്റെ വ​ലി​യ കൈ​പ്പ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​ന്റെ കു​ഞ്ഞു​വി​ര​ലു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​മ്മ​യു​ടെ മൃ​ദു​വാ​യി ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ ശ​ബ്ദം എ​നി​ക്ക് ത​ണ​ലും ധൈ​ര്യ​വു​മാ​യി. ആ ​സ്നേ​ഹ​ത്ത​ണ​ലി​ൽ, ഭ​യം എ​ങ്ങോ മാ​ഞ്ഞ​ക​ന്ന ഒ​രു ബാ​ല്യ​കാ​ലം. അ​താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ ലോ​കം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്നീ കാ​ലം വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്, ത​നി​ച്ചോ​ർ​മ​ക​ൾ മാ​ത്രം കൂ​ട്ടാ​യി. ഇ​പ്പോ​ഴു​മി​താ ഇ​ടി​മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു. ആ ​പ​ഴ​യ വി​റ​യ​ൽ വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഇ​ന്ന് എ​ന്നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ല.

    അ​വ​രെ​വി​ടെ​യോ മ​ണ്ണി​ലു​റ​ങ്ങു​ന്നു. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​റ​ക്കം. ഞാ​നി​വി​ടെ ഈ ​ഇ​രു​ട്ടി​ൽ, എ​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ൽ വി​റ​യ​ലോ​ടെ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ച്, ഒ​റ്റ​ക്ക്..

    കൂ​ട​ണ​ഞ്ഞ പ​ക്ഷി

    എ​ന്താ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര​യും ഭം​ഗി? എ​ന്തി​നാ​ണ് എ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് എ​ന്നെ നോ​ക്കി പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? എ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ കാ​ണു​ന്ന പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ്? അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും പാ​തി തു​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ത്മാ​വ് പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ര​ണം അ​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന് മാ​ത്രം ഉ​ള്ള​ത​ല്ല​ല്ലോ? അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ മ​ര​ണ​ത്തെ ഭ​യ​ന്ന് ജീ​വി​തം ഉ​ള്ളി​ൽ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച് ആ​ത്മാ​വി​നെ പ​കു​ത്തു ന​ൽ​കി​യ നീ​യോ മ​നു​ഷ്യ​നോ?

    എ​വി​ടെ​നി​ന്നോ ഉ​റ​വ​പൊ​ട്ടി ഒ​ലി​ച്ചു​വ​ന്ന വെ​ളി​ച്ചം. ആ​രോ വ​ന്നു ത​ഴു​കും​പോ​ലെ ഇ​ളം കാ​റ്റ്. ഞാ​ൻ ഇ​ന്ന് ഇ​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ അ​ല്ല ഇ​ന്ന് എ​ന്നി​ൽ​നി​ന്നും അ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ എ​നി​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും എ​ന്നോ​ട് യാ​ത്ര​പ​റ​യു​ന്നു ഓ​രോ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും എ​ന്നെ നോ​ക്കി പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഞാ​ൻ ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, എ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ എ​ന്നെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം എ​നി​ക്ക് കു​റെ​യേ​റെ സ്നേ​ഹം ത​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, എ​വി​ടെ എ​ന്റെ പ്രി​യ​ത​മ? എ​വി​ടെ എ​ന്റെ പൊ​ന്നു​മോ​ൾ? അ​വ​രെ​യൊ​ക്കെ എ​ന്താ​ണ് എ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത്?

    എ​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​രോ ശ്വാ​സ​വും അ​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കൈ​യു​ടെ താ​പം ഓ​ർ​മ​യാ​യി എ​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ൽ മ​ങ്ങു​ന്നു. ഞാ​ൻ ഏ​റ​ക്കു​റെ ഇ​ല്ലാ​താ​യി. മ​റ്റൊ​രു ലോ​കം എ​നി​ക്കാ​യി വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ പു​ഞ്ചി​രി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ക​ണ്ണി​ന്റെ കു​ളി​ർ​മ ഒ​രു ചാ​റ്റ​ൽ​മ​ഴ പോ​ലെ പെ​യ്തു​തീ​രു​ന്നു. എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം എ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വും യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്നു...

