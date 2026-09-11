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    84ന്‍റെ നി​റ​വി​ൽ എം. ​മു​കു​ന്ദ​ൻ ഒ​ഴു​കു​ന്നു, മ​യ്യ​ഴി​പ്പു​ഴ​പോ​ലെ...

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    84ന്‍റെ നി​റ​വി​ൽ എം. ​മു​കു​ന്ദ​ൻ ഒ​ഴു​കു​ന്നു, മ​യ്യ​ഴി​പ്പു​ഴ​പോ​ലെ...
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചെ​ന്താ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് എം. ​മു​കു​ന്ദ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി ഇ​ങ്ങ​നെ ‘പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​രാ​ഘോ​ഷ​വു​മി​ല്ല, ര​ണ്ട് ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തും’. പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ ശ്രീ​ജ​ക്കൊ​പ്പം കൊ​ല്ലൂ​ർ മൂ​കാം​ബി​ക ദേ​വി ക്ഷേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശ​താ​ഭി​ഷി​ക്ത​നാ​യ മ​യ്യ​ഴി​യു​ടെ ക​ഥാ​കാ​ര​ന് പ​ക്ഷെ, സാ​ഹി​ത്യ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ മ​യ്യ​ഴി​പ്പു​ഴ​പോ​ലെ ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​ണ്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് മൂ​കാം​ബി​ക​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​ട​ക​ര​യി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും കൂ​ട്ടി കാ​റി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ക്ഷേ​ത്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തും വി​ധ​മാ​ണ് യാ​ത്രാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. മ​ക്ക​ളാ​യ പ്രീ​തി​ഷും ഭാ​വ​ന​യും വി​ദേ​ശ​ത്താ​ണ്. 14ന് ​ജ​ന്മ​നാ​ടി​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​ത്തോ​ടെ ഈ ​പി​റ​വി​ദി​ന​വും ആ​ര​വ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ പി​ന്നി​ടും.

    മ​യ്യ​ഴി​യെ​ന്ന കൊ​ച്ചു​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​ത്ത മൂ​ന്ന​ര​ക്ഷ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത് മ​ണി​യ​മ്പ​ത്ത് മു​കു​ന്ദ​ൻ എ​ന്ന എം. ​മു​കു​ന്ദ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ മ​യ്യ​ഴി​യും ക​ട​ന്ന് ലോ​ക​​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ഈ ​മൂ​ന്ന​ക്ഷ​രം.

    1942 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10ന് ​ഫ്ര​ഞ്ച് അ​ധീ​ന മ​യ്യ​ഴി​യി​ലാ​ണ് മു​കു​ന്ദ​ന്റെ ജ​ന​നം. 1966ൽ ​ഫ്ര​ഞ്ച് എം​ബ​സി​യി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഫ്ര​ഞ്ച് എം​ബ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി 2004ൽ ​വി​ര​മി​ച്ചു. മാ​ഹി പ​ള്ളൂ​രി​ലെ മ​ണി​യ​മ്പ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ താ​മ​സം.

    ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ നാ​ടി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ‘മ​യ്യ​ഴി​പ്പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ’​എ​ന്ന ആ​ദ്യ നോ​വ​ലി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ഥാ​കാ​ര​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. 2025ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘എ​യ്ഞ്ച​ൽ മേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് 100 ദി​വ​സം’​ആ​ണ് ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​ന​മെ​ഴു​തി​യ നോ​വ​ൽ.

    14ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​മ​യ്യ​ഴി ‘വാ​ക് വേ’​യി​ലാ​ണ് ജ​ന്മ​നാ​ടി​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം പ​രി​പാ​ടി.

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    News Summary - M. Mukundans 84th birthday
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