Madhyamam
    Literature
    Posted On
    9 Jan 2026 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 2:34 PM IST

    പ്ര​ണ​യ​വേ​ദ​ന

    പ്ര​ണ​യ​വേ​ദ​ന
    ഇ​രു​പ​ത്തൊ​ന്ന് വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പു​ള്ള ക​ഥ​യാ​ണ്. കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ 1997 ജ​നു​വ​രി മാ​സം. അ​ന്നാ​ണ് ടി.​വി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​നി​യ​ത്തി പ്രാ​വി​ലെ ഓ ​പ്രി​യേ നി​ന​ക്ക് ഒ​രു ഗാ​നം എ​ന്ന ഗാ​നം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് അ​വ​ന് 17 വ​യ​സ്സ്. ആ ​വ​യ​സ്സി​ൽ അ​വ​ന്റെ മ​ന​സി​ൽ ആ ​പാ​ട്ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി. അ​വ​ന്റെ ചു​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ആ ​പാ​ട്ട് എ​ന്നും അ​റി​യാ​തെ ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന പ്രാ​യം. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു നാ​ൾ അ​വ​ൻ ആ​ദ്യം ആ​യി അ​വ​ളെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്നു.

    അ​തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു ക​ല്യാ​ണ മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​നു സ​മീ​പം വെ​ച്ച്. ആ​ദ്യ​ത്തെ കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ത​ന്നെ മു​ൻ​പ് ക​ണ്ട്‌ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​തു​പോ​ലെ ര​ണ്ട് പേ​രും പ​ര​സ്പ​രം ഒ​രു നി​മി​ഷം നോ​ക്കി​നി​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ​ല പ്രാ​വ​ശ്യം അ​വ​ർ ക​ണ്ടു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​വ​ൻ അ​വ​ളോ​ട്‌ ധൈ​ര്യ​പൂ​ർ​വ്വം അ​വ​ളു​ടെ പേ​ര് ചോ​ദി​ച്ചു. ചെ​റു​പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടു​കൂ​ടി അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു എ​ന്റെ പേ​ര് ദി​വ്യ. അ​തെ ചോ​ദ്യം അ​വ​ൾ അ​വ​നോ​ടും ചോ​ദി​ച്ചു, അ​വ​ൻ അ​വ​ന്റെ പേ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ങ്ങ​നെ പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും ന​ല്ല പ​രി​ച​യ​ക്കാ​ർ ആ​യി. അ​വ​ൾ കോ​ളേ​ജി​ൽ പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. കോ​ളേ​ജ് വി​ട്ടു​വ​രു​ന്ന അ​വ​ളെ കാ​ണാ​ൻ അ​വ​ൻ എ​ന്നും വ​ഴി​യോ​ര​ത്തു കാ​ത്തു​നി​ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ അ​വ​ൾ എ​ന്നും രാ​വി​ലെ അ​മ്പ​ല​ത്തി​ൽ പോ​യി​ട്ട് വ​രു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ അ​വ​നെ കാ​ണാ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും സെ​റ്റ് സാ​രി ഉ​ടു​ത്ത്, ച​ന്ദ​ന​ക്കു​റി തൊ​ട്ട് വാ​ഴ​യി​ലാ​യി​ലെ പ്ര​സാ​ദം അ​വ​ന് ത​ന്നി​ട്ട് പു​ല​ർ​കാ​ല​ത്തെ ഇ​ളം​വെ​യി​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ കു​റ​ച്ചു നാ​ൾ ആ ​ബ​ന്ധം മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ദി​വ​സം നാ​ട്ടി​ലെ ഏ​തോ കു​റ​ച്ചു ആ​ൾ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചു അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും ര​ണ്ട് മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​വ​ർ കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ.. ഏ​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യു​ള്ള ക​ഥ​ക​ൾ വേ​റെ​യും. അ​വ​ളു​ടെ അ​ച്ഛ​നും വീ​ട്ടു​കാ​രും എ​ങ്ങ​നെ​യോ അ​റി​ഞ്ഞു. അ​വ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശ്ന​മാ​യി.

    അ​വ​ന്റെ ഉ​പ്പ​യോ​ടും ഈ ​കാ​ര്യം ആ​രോ പ​റ​ഞ്ഞു കൊ​ടു​ത്തു. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​വ​നെ വ​ഴ​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷെ, അ​വ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ സീ​ൻ വേ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ളു​ടെ ചെ​റി​യ​ച്ഛ​ൻ പ​ട്ടാ​ള​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ളെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​യ​ച്ചു​പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ വാ​ട്സ്ആ​പ് ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​മ​ല്ലേ.. അ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ ദീ​ർ​ഘാ​കാ​ലം ഒ​രു അ​റി​വും ഇ​ല്ല. ഈ ​പ്രീ ഡി​ഗ്രി​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പൊ​ടി​മീ​ശ​യു​ള്ള അ​വ​ന് അ​വ​ൾ ജീ​വ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ​ക്ക് അ​വ​നും. വി​ധി എ​ന്ന ര​ണ്ട് അ​ക്ഷ​രം അ​വ​രെ വി​ല​ക്കി ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത ചെ​ങ്ങ​ല പോ​ലെ​യാ​ക്കി.. ഒ​രു തു​ണ്ടം അ​വി​ടെ​യും മ​റു​തു​ണ്ടം മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യി​ലും.

    2004ൽ ​ല​ജ്ജാ​വ​തി എ​ന്ന ഗാ​നം എ​ല്ലാ​വ​രും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​മാ​ണ് അ​വ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​വ​ളു​ടെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നും അ​വ​ൾ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ കൂ​ടെ യു.​കെ​യി​ൽ താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യെ​ന്നും. പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ൻ അ​വ​ന്റെ ഉ​പ​ജീ​വ​നം തേ​ടി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് അ​വ​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് അ​വ​ൻ ആ ​വാ​ർ​ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ​ത്..

    അ​വ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ പ്ര​സ​വ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി മ​ര​ണ​ത്തി​നു കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന്..​നി​റ​ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി അ​വ​ൻ വി​തു​മ്പി. ആ ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ഈ ​ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദ​ന അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു... ആ ​പ്രേ​മം ന​ൽ​കി​യ ക​ഠി​ന​മാ​യ വേ​ദ​ന...

