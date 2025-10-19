Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightകടൽ കടന്ന ജീവിതങ്ങൾ
    Literature
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 3:42 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 3:42 PM IST

    കടൽ കടന്ന ജീവിതങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കടൽ കടന്ന ജീവിതങ്ങൾ
    cancel

    ‘പോ​ർ​ചു​ഗീ​സു​കാ​രു​ടെ​യും ഡ​ച്ചു​കാ​രു​ടെ​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്കാ​രു​ടെ​യും വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും പ​ട​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് ന​മ്മെ അ​ധി​നി​വേ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ഴും ക​ട​ലി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​മ്മ​ൾ വേ​ണ്ട​ത്ര മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ അ​ടി​മ​ക​ളാ​യി തു​ട​രേ​ണ്ടി​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി തേ​ടി​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തേ​ടി​യും മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലും സി​ലോ​ണി​ലും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലും മ​റ്റും ക​പ്പ​ൽ കേ​റി​പ്പോ​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​ങ്ങ​നെ ക​ട​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് അ​ന്യ​വ​സ്​​തു​വ​ല്ലാ​താ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും ന​മു​ക്കൊ​രു മെ​ൽ​വീ​ലോ, വി​റ്റ് മാ​നോ കൊ​ൺ​റാ​ഡോ ഒ​നീ​ലോ ഹെ​മി​ങ് വേ​യോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കാ​ര​ണം, അ​ടു​ത്ത​കാ​ലം വ​രെ ന​മ്മു​ടെ സാ​ഹി​ത്യം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക​വി​ത സ​വ​ർ​ണ​ന്റെ കു​ത്ത​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ന്റെ മാ​ന​സി​ക അ​ബോ​ധ​ത​ല​ങ്ങ​ളെ എ​ന്നും ഭ​രി​ച്ച​ത് ക​ട​ലി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള അ​ശു​ദ്ധി സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ലി​നോ​ടു​ള്ള ഭ​യ​പ്പാ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു.’ (‘മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ക​ട​ൽ​ക്ക​വി​ത​ക​ൾ’ എ​ഡി​റ്റ​ർ പി.​എം. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ഴു​തി​യ ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്)

    അ​മ്മാ​ർ കി​ഴു​പ​റ​മ്പ് എ​ഴു​തി​യ ‘ഇ​ഖാ​മ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഈ ​പു​സ്​​ത​കം മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ലി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ പോ​യ ക​ട​ൽ ക​ട​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വി​താ​ഖ്യാ​ന​മെ​ന്നു പ​റ​യാ​തെ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ല. മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ലി​ൽ ക​ട​ൽ സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ അ​നു​ഭ​വം നി​ല​നി​ർ​ത്തി വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​വ​യും, അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​യും ഉ​ണ്ട്. അ​തി​ലൊ​ന്നും ക​ട​ൽ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ൾ​ക്ക​ഥ​ക​ൾ അ​ധി​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ഴ, കാ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ക​ട​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ക​ട​ലി​നു​ള്ള മാ​റ്റം, തി​ര​ക​ൾ ആ​ർ​ത്തി​ര​മ്പു​മ്പോ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്​​ഥ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റം ക​ട​ന്നാ​ലു​ള്ള ക​ട​ലി​ന്റെ മ​ണം, യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശാ​രീ​രി​കാ​സ്വാ​സ്​​ഥ്യം, നാ​ലു ഭാ​ഗ​വും ക​ട​ൽ മാ​ത്രം കാ​ണു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ഭ്രാ​ന്തി, ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ന്ന്, കു​റി​മാ​നം വെ​ച്ചു​ള്ള ക​ര തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ക​യ​റി​ൽ ക​ല്ല​റ കെ​ട്ടി വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി ആ​ഴം അ​ള​ന്നു​ള്ള പ​ഴ​യ ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര ഇ​ങ്ങ​നെ വൈ​വി​ധ്യം, വൈ​രു​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ ക​ട​ലി​ന്റെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് പ​രി​ചി​ത​മ​ല്ല. അ​തി​ലേ​ക്കാ​ണീ നോ​വ​ൽ ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​രി​ത്രം, ജീ​വി​തം, ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ൽ എ​ന്നീ ത്രി​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​താ​ന​ത മു​റി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ഇ​ട​ക്കൊ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്ക് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ള ആ​ഖ്യാ​നം നോ​വ​ലി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​യി വ​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ നോ​വ​ൽ ഭം​ഗി​യെ​പ്പ​റ്റി​യ​ല്ല ഇ​വി​ടെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക​രം ഏ​തൊ​ക്കെ ത​ര​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​യി, ഏ​തൊ​ക്കെ ക​യ്പു​ക​ൾ കു​ടി​ച്ചു തീ​ർ​ത്തു, എ​ങ്ങ​നെ ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള പു​ക​ഞ്ഞു, ന​മ്മു​ടെ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന് ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ര പ​ണം വ​ന്നെ​ത്തി എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്കാ​ണ് വാ​യ​ന നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര​യി​ലെ അ​തി​ജീ​വ​നം, രോ​ഗം, മ​ര​ണം, വി​ശ​പ്പ് എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ വ​ര​ഞ്ഞി​ടു​ന്നു നോ​വ​ൽ. ഗ​ൾ​ഫ്കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ​യ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ ‘ഇ​ഖാ​മ’​ക്ക് അ​തി​ന്റേ​താ​യ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ട്. ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ കാ​ണു​ന്ന ക​ട​ല​ല്ല പു​റ​ങ്ക​ട​ൽ. ക​ട​ൽ ക​ട​ന്ന് ക​ട​ലി​നു​ള്ളി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ വേ​വും ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും അ​ധ്വാ​നം വി​ൽ​ക്ക​ലും ഒ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് യാ​ത്രാ​ക്ക​പ്പ​ലി​ൽ വ​രു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​മു​ണ്ട്. എ​മിേ​ഗ്ര​ഷ​ൻ, ക​സ്റ്റം​സ്, പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി, കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഇ​വ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യാ​ലേ അ​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നും അ​ടു​ത്ത തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നും പ​റ്റൂ.

    എ​ന്നാ​ൽ 1940, 60 കാ​ല​ത്ത് ലോ​ഞ്ച്, ഉ​രു, വ​ഴി ദു​ബൈ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ക​ഥ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത, ക​ട​ലാ​ഴ​മു​ള്ള സ്​​ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ഉ​രു, ലോ​ഞ്ച് പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. എ​ത്ര ആ​ളു​ക​ൾ, എ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ, അ​തി​നൊ​ന്നും ഡോ​ക്യു​മെ​ൻ​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം ഡ​ച്ചു​കാ​ർ, പോ​ർ​ചു​ഗീ​സു​കാ​ർ, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യാ​ക്ക​മ്പ​നി അ​വ​രൊ​ക്കെ അ​ടി​മ​ക​ളാ​ക്കി അ​ന്യ​രാ​ജ്യ​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ​പോ​ലും ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ്​ രേ​ഖ​ക​ളാ​യി ഉ​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വാ​സ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല കു​ടി​യേ​റ്റം നി​ല​വി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി നോ​വ​ലി​ലൂ​ടെ അ​മ്മാ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദാ​മു​വി​ന്റെ മ​ര​ണം, നാ​സ​റി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​നം ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര​യി​ലെ വ്യ​സ​ന​മാ​യി നീ​റു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും അ​ത്ത​രം മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി. വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​ടു​ത്തി​ല്ലാ​തെ ഭൂ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്നും യാ​ത്ര​പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടെ​നി​ൽ​കു​ന്ന, ഒ​ന്നി​ച്ചു​താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും. മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് അ​തു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി എ​ല്ലാ മ​ര​ണ​വും സാ​ധാ​ര​ണ അ​വ​സ്​​ഥ​യാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ഈ ​നോ​വ​ലി​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ന്റെ റൂ​ട്ട് മാ​പ്പ് യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത ഒ​രാ​ളെ​പ്പോ​ലെ അ​മ്മാ​ർ എ​ഴു​തു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ന്നു​പെ​ടു​ന്ന ക​ട​ൽ കൊ​ള്ള​ക്കാ​ർ, ക​ള്ള​ന്മാ​രി​ലും ന​ന്മ കാ​ണു​ന്ന എ​ഴു​ത്ത് മ​റ്റാ​രും കാ​ണാ​ത്ത കാ​ഴ്ച​യാ​യി നോ​വ​ലി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ​തി​നാ​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ, വി​വ​ര​ണം പ​ല സ്​​ഥ​ല​ത്തും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ ​അ​പാ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. നോ​വ​ൽ ര​ച​ന​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​പ്പു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വാ​യ​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ഈ ​കൃ​തി മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalambook reviewCultureLiteratue
    News Summary - lives that crossed the sea
    Similar News
    Next Story
    X