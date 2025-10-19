Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 2:36 PM IST

    ആ കുഴിമാടങ്ങളിൽ ചവിട്ടരുത്...

    ആ കുഴിമാടങ്ങളിൽ ചവിട്ടരുത്...
    സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക

    നി​ങ്ങ​ൾ പി​ന്മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ​പോ​ലും

    പ്ര​പി​താ​മ​ഹ​ന്മാ​രു​ടെ ജ​ന്മ​ഭൂ​മി

    കി​നാ​വ് കാ​ണു​ന്ന

    ആ ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ

    കു​ഴി​മാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ച​വി​ട്ടി​പ്പോ​ക​രു​ത്.

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ

    ഖ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള

    നി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ചു​ടു​കാ​റ്റ്

    നി​ങ്ങ​ളെ പൊ​ള്ളി​ച്ചേ​ക്കും.

    വി​ശ​ന്ന് മ​രി​ച്ച കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ

    കൈ​ക​ൾ

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച

    തീ​റ്റ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടു​വ​രി​ല്ല.

    പ​ക്ഷേ ലോ​ക​മാ​ന​മു​ള്ള

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ

    ശാ​പം

    വ​ലി​യ മാ​റാ​പ്പാ​യി നി​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    ശ​റ​മു​ൽ​ശ്ശൈ​ഖി​ലെ

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത്

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്

    പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ർ​ത്ത

    കൊ​മ്പ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഉ​റ്റി​വീ​ഴു​ന്ന ചോ​ര

    മ​രി​ച്ചു​പോ​യ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള​ത്ര​യും

    കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട്

    ആ ​കു​ഴി​മാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​വി​ട്ട​രു​ത്.

    .

