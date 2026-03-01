Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 1 March 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 2:04 PM IST

    മുത്തശി മഫ്റയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാം

    മുത്തശി മഫ്റയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാം
    2026 കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹ്യ രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ​മ​കാ​ലി​ക സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. കു​ടും​ബ​മെ​ന്ന മ​ഹാ​കാ​വ്യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ചി​ന്താ​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്പ​ത്ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തു​വെ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, സാ​യി​ദ് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ പീ​പ്പി​ൾ ഓ​ഫ് ഡി​റ്റ​ർ​മി​നേ​ഷ​ൻ, വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ, ‘ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ മ​ഹ്‌​റ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മാ​രി​യോ​നെ​റ്റ് പാ​വ​ക​ളു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ​ര​മ്പ​ര ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​റ​ബ് ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി ഇ​ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ത്ര​ക്ക​ധി​കം വൈ​വി​ധ്യ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വും നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണി​ത്. ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ലും ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ​യി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ലും അ​തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും ഈ ​പ​ര​മ്പ​ര പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കു​ടും​ബ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, ത​ല​മു​റ​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും, അ​ർ​ത്ഥ​വ​ത്താ​യ​തും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന് ചു​റ്റും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ല​മാ​യി നാ​ടോ​ടി ക​ഥ​ക​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​കൃ​തി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​രി​യോ​നെ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​റ​ബി പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണി​ത്.

    റ​മ​ദാ​നി​ൽ പ​ര​മ്പ​ര മു​ത്ത​ശ്ശി മ​ഹ്‌​റ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക, യാ​ത്ര​യി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്, കാ​ര​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​മാ​റാ​ത്തി ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​വ​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​ക​മാ​ണി​ത്. ക​ല​യെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നൂ​ത​ന​വും സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക​വും കു​ടും​ബ​പ​ര​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് സാ​യി​ദ് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ പീ​പ്പി​ൾ ഓ​ഫ് ഡി​റ്റ​ർ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ലി അ​ൽ ഹു​മൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ രം​ഗ​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സം​സ്കാ​ര​വും ക​ല​യും ഒ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കൃ​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പാ​വ​ക​ളി ക​ല​ക്കു​ള്ള ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തെ​യും യു.​എ.​ഇ ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത​ലാ​ണ്, കു​ടും​ബ ഐ​ക്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക​ത, സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള ക​ഴി​വു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​മാ​യ ‘സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ’ നി​റ​ഞ്ഞ പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വു​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, നൂ​ത​ന​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, കൂ​ടാ​തെ റ​മ​ദാ​നി​ൽ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, സ്വ​ത്വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗം സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​കാ​ലി​ക ശൈ​ലി​യി​ൽ എ​മി​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​കം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​ലും ക​ല​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് ഇ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ഈ​ദ് അ​ലി ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ ഫ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2023ൽ ​ഫാ​മി​ലി ഫോ​റം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മ മ​ഹ്‌​റാ​സ് ടെ​യി​ൽ​സ് എ​ന്ന ആ​ദ്യ നാ​ട​കാ​വ​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം. ഇ​ത് ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി​യു​ള്ള ഒ​രു പൂ​ർ​ണ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യി വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ 30 എ​പ്പി​സോ​ഡു​ക​ളു​ള്ള മാ​രി​യോ​നെ​റ്റ് ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ നാ​ട​ക​മാ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മ മ​ഹ്‌​റാ​സ് ടെ​യി​ൽ​സ്. റാ​ണ അ​ൽ-​ബ​ഹ്തി​തി​യു​ടെ ക​ഥ​യും ദ​ർ​ശ​ന​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൗ​സി ബ​ക്ക​ർ പാ​വ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന​യും നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണ​വും, ജി​ഹാ​ൻ സ​ഫ​ർ തി​ര​ക്ക​ഥ​യും സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ-​ബ​ഹ്തി​തി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഗാ​യ അ​ൽ-​മാ​സ്, സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ-​സി​യാ​ബി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ-​ഹാ​ർ​ത്തി, മ​റി​യം ഹം​ദാ​ൻ, മ​ഹ്‌​റ അ​ൽ-​മ​ർ​സൂ​ഖി, ശൈ​ഖ അ​ൽ-​മ​ൻ​സൂ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    എ​ന്താ​ണ് മാ​രി​യോ​നെ​റ്റു​ക​ൾ

    നൂ​ലു​ക​ളോ ക​മ്പി​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പാ​വ​ക​ളാ​ണ് മാ​രി​യോ​നെ​റ്റു​ക​ൾ. പാ​വ​ക്കൂ​ത്ത്, പാ​വ​നാ​ട​കം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ, കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ ച​ലി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ ജീ​വ​സ്സു​റ്റ​താ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​വ​ക​ളി വി​ദ്യ​യി​ൽ വ​ള​രെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ണ്.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണം: പാ​വ​യു​ടെ കൈ​ക​ൾ, കാ​ലു​ക​ൾ, ത​ല എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന നൂ​ലു​ക​ൾ വ​ഴി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    നി​ർ​മാ​ണം: മ​രം, തു​ണി, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, പേ​പ്പ​ർ മാ​ഷെ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​പ​യോ​ഗം: പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ട​കം, ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​ക​ത: മ​നു​ഷ്യ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പോ​ലെ തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന വ​ള​രെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​ണ്.

    മാ​രി​യോ​നെ​റ്റ് പാ​വ​ക​ളി​ക്ക് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​യ്ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത ശൈ​ലി​ക​ളു​ണ്ട്.

    അ​റ​ബ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു പാ​വ​ക്ക​ളി.

