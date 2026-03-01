മുത്തശി മഫ്റയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാം

മുത്തശി മഫ്റയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാംtext_fields
2026 കുടുംബ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനോട് അനുബന്ധിച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക-സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ വിവിധ വശങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. സമകാലിക സർഗ്ഗാത്മകതയും പൈതൃക സംരക്ഷണവും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾക്കാണ് മുൻഗണന. കുടുംബമെന്ന മഹാകാവ്യത്തെ അടിസ്ഥമാക്കിയുള്ള കലാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. പൈതൃകത്തെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച് പുതുതലമുറയുടെ ചിന്താതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കാലങ്ങൾക്കായി കാത്തുവെക്കാനുമാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അബൂദബി സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പിന്തുണയോടെ, സായിദ് അതോറിറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ, ‘ഗ്രാൻഡ്മാ മഹ്റയുടെ കഥകൾ’ എന്ന പേരിൽ മാരിയോനെറ്റ് പാവകളുള്ള ആദ്യത്തെ പൂർണമായി സംയോജിപ്പിച്ച അറബി ടെലിവിഷൻ പരമ്പര ആരംഭിച്ചു. അറബ് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയിലെ പുതിയ നാഴികക്കല്ലായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്രക്കധികം വൈവിധ്യവും സാങ്കേതിക മികവും നിറഞ്ഞാടുന്ന പരമ്പരയാണിത്. ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലും ലഭ്യമാണ്. അതോറിറ്റിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലും ഈ പരമ്പര പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും, തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും, അർത്ഥവത്തായതും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ഉള്ളടക്കത്തിന് ചുറ്റും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പാലമായി നാടോടി കഥകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലും ഈ കൃതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മാരിയോനെറ്റുകളുള്ള ആദ്യത്തെ അറബി പരമ്പരയാണിത്.
റമദാനിൽ പരമ്പര മുത്തശ്ശി മഹ്റയുടെ കഥകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് യു.എ.ഇയിലെ സാംസ്കാരിക, യാത്രയിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്, കാരണം പൂർണമായും ഇമാറാത്തി കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള പരമ്പരാഗത പാവകളെ പൂർണമായി സംയോജിപ്പിച്ച നാടകമാണിത്. കലയെ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, നൂതനവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതുമായ രീതിയിൽ പുതിയ തലമുറകൾക്ക് മാനുഷികവും കുടുംബപരവുമായ മൂല്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഈ പദ്ധതി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് സായിദ് അതോറിറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലലി അൽ ഹുമൈദാൻ പറഞ്ഞു. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലും സൃഷ്ടിപരമായ രംഗത്ത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും സംസ്കാരവും കലയും ഒരു അടിസ്ഥാന സ്തംഭമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കൃതി മേഖലയിലെ പാവകളി കലക്കുള്ള ഗുണപരമായ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തെയും യു.എ.ഇ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന മാനുഷികവും സൃഷ്ടിപരവുമായ സന്ദേശത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുടുംബ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ കാതലാണ്, കുടുംബ ഐക്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കലാപരമായ സർഗ്ഗാത്മകത, സാംസ്കാരിക സ്വത്വം, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ഉൽപ്പാദനമായ ‘സർഗ്ഗാത്മക അഭിലാഷങ്ങൾ’ നിറഞ്ഞ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. സാംസ്കാരികവും സൃഷ്ടിപരവുമായ വ്യവസായങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും, നൂതനമായ പ്രാദേശിക ഉള്ളടക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അബൂദബിയുടെ പ്രതിബദ്ധത ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ റമദാനിൽ മൂല്യങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിലും, സ്വത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും, സാംസ്കാരിക രംഗം സമ്പന്നമാക്കുന്നതിലും, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു സമകാലിക ശൈലിയിൽ എമിറാത്തി പൈതൃകം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിലും കലകളുടെ പങ്ക് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അബൂദബി സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം വകുപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിക് അഫയേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സഈദ് അലി ഉബൈദ് അൽ ഫസാരി പറഞ്ഞു.
2023ൽ ഫാമിലി ഫോറം പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാൻഡ്മ മഹ്റാസ് ടെയിൽസ് എന്ന ആദ്യ നാടകാവതരണത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം. ഇത് ഇമാറാത്തി ഐഡന്റിറ്റിയുള്ള ഒരു പൂർണ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയായി വികസിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി. യു.എ.ഇയിലെ ആദ്യത്തെ 30 എപ്പിസോഡുകളുള്ള മാരിയോനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ നാടകമാണ് ഗ്രാൻഡ്മ മഹ്റാസ് ടെയിൽസ്. റാണ അൽ-ബഹ്തിതിയുടെ കഥയും ദർശനവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മുഹമ്മദ് ഫൗസി ബക്കർ പാവ രൂപകൽപ്പനയും നിർവ്വഹണവും, ജിഹാൻ സഫർ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും, അഹമ്മദ് അൽ-ബഹ്തിതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഗായ അൽ-മാസ്, സുൽത്താൻ അൽ-സിയാബി, മൻസൂർ അൽ-ഹാർത്തി, മറിയം ഹംദാൻ, മഹ്റ അൽ-മർസൂഖി, ശൈഖ അൽ-മൻസൂരി തുടങ്ങിയ കലാകാരൻമാർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എന്താണ് മാരിയോനെറ്റുകൾ
നൂലുകളോ കമ്പികളോ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാവകളാണ് മാരിയോനെറ്റുകൾ. പാവക്കൂത്ത്, പാവനാടകം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവ, കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാനും കഥാപാത്രങ്ങളെ ജീവസ്സുറ്റതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് പരമ്പരാഗത പാവകളി വിദ്യയിൽ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്.
നിയന്ത്രണം: പാവയുടെ കൈകൾ, കാലുകൾ, തല എന്നിവയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന നൂലുകൾ വഴി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
നിർമാണം: മരം, തുണി, പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ മാഷെ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം: പ്രധാനമായും നാടകം, കലാരൂപങ്ങൾ, വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പ്രത്യേകത: മനുഷ്യരൂപങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ചലനങ്ങൾ ഇവക്ക് സാധ്യമാണ്.
മാരിയോനെറ്റ് പാവകളിക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത ശൈലികളുണ്ട്.
അറബ് പരമ്പരാഗത സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന വിനോദമായിരുന്നു പാവക്കളി.
