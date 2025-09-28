Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    28 Sept 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 12:32 PM IST

    ലിപിയില്ലാത്ത കുമ്മറ ഭാഷക്ക് മലയാളത്തിൽ നിഘണ്ടു പിറന്നു

    babu kakkodi
    ബാ​ബു ക​ക്കോ​ടി

    തൃ​ശൂ​ർ: 600ല​ധി​കം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​മ്മ​റ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സം​സാ​ര​ഭാ​ഷ​യാ​ണ്. അ​ധി​ക​മാ​ർ​ക്കും അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ​ത്തി​നാ​യി ഈ ​ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. തെ​ലു​ഗു​മാ​യി സാ​മ്യ​മു​ള്ള ഈ ​ഭാ​ഷ നി​ല​നി​ൽ​പി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്ന് കു​മ്മ​റ-​മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ നി​ഘ​ണ്ടു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ലി​പി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഷ​ക്ക് മ​ല​യാ​ള അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നി​ഘ​ണ്ടു ഒ​രു​ങ്ങി​യ​ത്.

    ആ​റു നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ളി​മ​ൺ​പാ​​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​മാ​ണ് തെ​ലു​ഗു​മാ​യി സാ​മ്യ​മു​ള്ള​തും മ​ല​യാ​ള​വു​മാ​യി സാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ കു​മ്മ​റ ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലി​പി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വാ​മൊ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം. ഈ ​ഭാ​ഷ അ​ന്യം​നി​ന്നു​പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​വും മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​മാ​യ ബാ​ബു ക​ക്കോ​ടി നി​ഘ​ണ്ടു ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    15 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഭാ​ഷ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ശ​ക്ത​മാ​യ​തെ​ന്നും കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ഘ​ണ്ടു ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ​തെ​ന്നും ബാ​ബു ക​ക്കോ​ടി ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    കു​മ്മ​റ ഭാ​ഷ​യി​ലെ 1500ല​ധി​കം വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ വ്യാ​ക​ര​ണ​വും കു​മ്മ​റ ഭാ​ഷ​യി​ലെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​വും തി​രൂ​ര്‍ ഗ​വ. ഗേ​ള്‍സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ചേ​ലേ​മ്പ്ര ക​ക്കാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ഫ​റോ​ക്കി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​വും നി​ഘ​ണ്ടു ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ച്ച​ടി​ക്കാ​നും മ​റ്റും സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത് ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​രു​ൺ കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ സ​ഭ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ഘ​ണ്ടു പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും.

    Girl in a jacket

    X