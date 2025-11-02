Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതകൾക്കും...
    Literature
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:10 AM IST

    കവിതകൾക്കും നിലപാടുകൾക്കുമുള്ള അംഗീകാരം- കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പൊ​ങ്ങ​ച്ചം മാ​ത്ര​മാ​ണ്’
    കവിതകൾക്കും നിലപാടുകൾക്കുമുള്ള അംഗീകാരം- കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: താ​നെ​ന്നും നീ​തി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ ക​വി കെ.​ജി. ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള. ത​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ൾ​ക്കും ക​വി​ത​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ പി​താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സി​റ്റി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് പ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ളി വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ ​പ്രി​യ​പു​ത്ര​ന​ല്ല. അ​വ​രെ സ്തു​തി​ച്ച് ഒ​രു വാ​ച​കം പോ​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്ത് അ​വ​ർ ചെ​യ്ത ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​തി​പ്പു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ ക​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ഭാ​വം മാ​റി.

    താ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ല​തു പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​മ​ർ​ശ​ക​നാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നീ​തി​പ​ക്ഷ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നീ​തി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​മെ​ന്ന​ത് വെ​റും ജ​ന​പ​ക്ഷ​മ​ല്ല. ജ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തും വ​ല​തും ഉ​ണ്ടാ​വാം. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തും ഭാ​വി​യി​ലു​മാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷ​മാ​ണ​ത്. ഇ​ന്ദ്രി​യ​പ്രീ​ണ​ന​പ​ര​മാ​യ ഒ​ന്നും അ​തി​ലു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ കാ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ർ പ​റ​യ​ട്ടെ. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പൊ​ങ്ങ​ച്ചം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ, തെ​രു​വി​ലു​റ​ങ്ങു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം എ​ങ്ങ​നെ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തി​ന് ആ​ശ​മാ​രെ 267 ദി​വ​സം പെ​രു​മ​ഴ​യ​ത്തും വെ​യി​ലി​ലും സ​മ​ര​ത്തി​നി​രു​ത്തി.

    ശ​മ്പ​ള​വ​ർ​ധ​ന നേ​ര​​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. ​അ​ഞ്ചു പൈ​സ ​​കൊ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​വ​രാ​ണ്. വൈ​കി വി​ട്ടു​ന്ന നീ​തി, നീ​തി നി​ഷേ​ധം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ മാ​​ത്രം ഇ​തി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ല. സ​മ​കാ​ലീ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തെ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ത​നി​ക്കാ​വി​ല്ല. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പി​ന്നെ എ​ന്താ​ണെ​ഴു​തേ​ണ്ട​ത്. മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ​ക​ളോ. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം നോ​ക്കി​യ​ല്ല വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും എ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ​യും വി​മ​ർ​​ശി​ക്കു​ന്നു. ഫാ​ഷി​സം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യം ന​മ്മ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​നു​ള്ളി​ൽ ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ ചെ​റി​യ ചെ​റി​യ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ്. ക​രി​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നീ​തി നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഫാ​ഷി​സം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ത് ഇ​ന്ന​ല​ത്തേ​ക്കാ​ളും ഒ​ട്ടും കു​റ​വ​ല്ല.

    ‘വെ​ട്ടു​വ​ഴി’ എ​ന്ന ക​വി​ത എ​ഴു​തി​യ​ത് ടി.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട അ​തേ ദി​വ​സ​മാ​ണ്. അ​ത്ര​ക്ക് വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. സ​മ​കാ​ലീ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തു​​കൊ​ണ്ട് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. എ​ത്രാ​യി​രം പേ​രാ​ണ് പി​ന്തു​ണ​ച്ച് വ​ന്ന​ത്. ‘കൂ​ർ​മം’ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും അ​ത്ത​രം കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്ക​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി. അ​തൊ​രു സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും കെ.​ജി.​എ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsezhuthachan awardKG SankarapillaLatest News
    News Summary - kg sankarapilla won ezhuthachan award
    Similar News
    Next Story
    X