Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 11:05 PM IST

    സാഹിത്യം സമൂഹത്തിൽനിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, വായനയിലൂടെ പ്രതിരോധം തീർക്കണമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

    സാഹിത്യം സമൂഹത്തിൽനിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, വായനയിലൂടെ പ്രതിരോധം തീർക്കണമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സാ​ഹി​ത്യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്‌ വേ​റി​ട്ട്‌ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്ന​ല്ലെ​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‌ സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ ഹൃ​ദ​യ​ച്ചു​രു​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം നാ​ലാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​മ്പി ഹാ​ളി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    ചി​ന്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന കെ​ട്ട കാ​ല​ത്ത് വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭ പു​ര​സ്‌​കാ​രം പ്ര​ശ​സ്‌​ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്‌ മാ​ധ​വ​ന്‌ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ്‌​പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ ഷം​സീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബു​ക്ക​ർ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വ് ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ്, കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഡോ. ​ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ കെ. ​ക​ലി​ല എം.​പി, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ജ​ൻ, വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, ചീ​ഫ് വി​പ്പ് എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ്‌, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Pinarayi VijayanKLIBFKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - Kerala Legislative Assembly International Book Fest
