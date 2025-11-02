Begin typing your search above and press return to search.
    2 Nov 2025 12:15 PM IST
    2 Nov 2025 12:15 PM IST

    മാ​ഷ് എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, ഞാ​ൻ തോ​റ്റ​താ​ണ്

    മാ​ഷ് എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, ഞാ​ൻ തോ​റ്റ​താ​ണ്
    വ​ര: ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ര​മി​ച്ച​ത് 55ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ്. 2010ൽ ​ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന്. റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് പ്രാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. വ​ള​രെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ട്ട ആ​ളു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ വ​ള​ന്റ​റി റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് എ​ന്ന​ത് എ​നി​ക്ക് ഒ​രു അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യു​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല, എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ഹ്ലാ​ദ​മാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. എ​നി​ക്ക് ക്ലാ​സ്‌​റൂ​മും ക്ലാ​സ് റൂം ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല അ​ത്, മ​റി​ച്ച്, ക്ലാ​സ് റൂ​മി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി എ​ന്നീ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല സ​മ​യ​ത്തും ക്ലാ​ഷാ​കും. ഞാ​നാ​യി​രി​ക്കും കോ​ള​ജി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ലീ​വ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​ക. കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ക​ട​മ്മ​നി​ട്ട രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ‌​ൻ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    20 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ഹാ​ഫ് ഉ​പ ലീ​വെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​ത്ത​രം സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ലി​നോ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൂ​റു പു​ല​ർ​ത്ത​ണം. സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തോ​ടും നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം കൂ​റു പു​ല​ർ​ത്ത​ണം. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ട​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു! വി​ര​മി​ച്ചാ​ൽ ആ ​ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ടം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ​ല്ലോ. അ​തി​നു​മു​മ്പ് ഒ​രു ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ട്. അ​ത് ഞാ​നും ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ള​ന്റ​റി റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് എ​ടു​ത്താ​ൽ പോ​രേ? പ​ക്ഷേ, പ​ണം വേ​ണ​മ​ല്ലോ. പ​ണം എ​ക്സ്‌​ട്രാ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ൻ വ​ള​ന്റ​റി റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് എ​ടു​ത്തേ​നേ. കോ​ള​ജ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി​ത​ന്നെ ഫു​ൾ​ടൈം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​നാ​ണോ എ​ന്ന് എ​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​ധ്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഞാ​നെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​ത്യ​ത്തി​ൽ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള ഒ​രാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം എ​നി​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വ​യ്യ. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള ഒ​രാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​വു​മു​ണ്ട്. അ​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വ​യ്യ. ഇ​തു ര​ണ്ടും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക എ​ന്ന​ത് ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്രാ​യം 55 ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു കൊ​ല്ലം​കൂ​ടി നീ​ട്ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ൽ വി​ചാ​രി​ച്ച​ത്. ഞാ​ൻ വി​ര​മി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​രു വ​ർ​ഷം​കൂ​ടി കൂ​ട്ടി​യ​ത്. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ആ​ഹ്ലാ​ദി​ച്ച ആ​ളാ​ണ് ഞാ​ൻ. റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റി​നു​മു​മ്പ്, ശേ​ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​നി​ക്ക് ഒ​രു വി​ഭ​ജ​ന​മി​ല്ല. അ​ഥ​വാ, ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ​ത​ന്നെ അ​ത് എ​നി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വി​തം ഒ​രു സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. എ​ന്ത് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴും എ​ന്ത് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​തി​ന്റെ മൗ​ലി​ക​മാ​യ ആ​ധാ​രം ച​രി​ത്രം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യ​ണം. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ഇ​ട​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ പൂ​ത​പ്പാ​ട്ട് ശ​രി​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഗാ​ർ​ഹ​സ്ഥ്യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നോ​ക്കി​ക്കാ​ണ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​തേ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ അ​തി​നു​ണ്ട് എ​ന്നും അ​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​കും. കാ​ര​ണം, മാ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്ത്വ​മാ​ണ​ല്ലോ അ​ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ൾ മാ​താ​വാ​കാ​ൻ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​രും മാ​താ​വാ​കേ​ണ്ട എ​ന്നു ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​വ​രും പു​റ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​മ​ല്ലോ. ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ‌​ത​യി​ലും സ​മ​ഗ്ര​ത​യി​ലും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    നേ​രെ മ​റി​ച്ച്, ക്ലാ​സ് റൂ​മി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ, ഒ​രു പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് തെ​രു​വി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചി​ല വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. തെ​രു​വി​ലെ ഓ​ഡി​യ​ൻ​സും ക്ലാ​സ്‌​മു​റി​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഒ​ന്ന​ല്ല. തെ​രു​വി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ കു​റ​ച്ച് ഔ​പ​ചാ​രി​ക​ത​യു​ണ്ടാ​കും. ന​മ്മ​ൾ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രാ​ണ്. അ​വ​ർ കേ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. കേ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​ർ പോ​കും പ​ക്ഷേ, ക്ലാ​സ്‌​റൂം പോ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​ത് സ​ദാ സ​ന്നി​ഹി​ത​മാ​ണ്.

    ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജി​ൽ മ​ല​യാ​ളം ബി.​എ​യു​ടെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ബാ​ച്ച് ഒ​ത്തു​ചേ​രു​മ്പോ​ൾ, 25 കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് ഞാ​ൻ ക​ട​മ്മ​നി​ട്ട​യു​ടെ ‘ശാ​ന്ത’ എ​ടു​ത്ത​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി മാ​റി​യ​വ​ർ, അ​ന്ന​ത്തെ ക്ലാ​സു​ക​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ, അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നു, ഇ​താ​ണ് ക്ലാ​സ് മു​റി​യു​ടെ നൈ​ര​ന്ത​ര്യം. അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​രു​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ, ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഷ​യം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്. അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത്, ക്ലാ​സ് റൂം ​എ​ന്ന​ത് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു വി​ഷ​യം​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ബോ​ധ്യ​മാ​ക​ലും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​രു ഒ​ത്തി​രി​പ്പു​ണ്ട​തി​ൽ. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക്ലാ​സ്റൂ​മി​ൽ അ​ത്ത​രം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വു​മി​ല്ല. തെ​രു​വി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞു തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചി​ല ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക്ലാ​സ് റൂം ​എ​ന്ന​ത് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​വി​ടെ ക്ലാ​സ്‌​റൂ​മി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ര​ണം. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​ണ് ക്ലാ​സ് റൂ​മി​ലേ​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​മ്മ​ൾ ഇ​ന്ന് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ ​ഒ​രു സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​റ്റേ​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മു​മ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ പ​റ്റും. ഈ ​സൗ​ക​ര്യം തെ​രു​വി​ലെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും, അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് എ​നി​ക്ക് ഞാ​ൻ മാ​ർ​ക്കി​ടു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​യാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല.

    ഞാ​ൻ ഒ​രു ചീ​ത്ത അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടു​മി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ഞാ​ൻ മി​ക​ച്ച ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് മി​ക്ക​വാ​റും എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ക്ലാ​സ് റൂ​മി​ന്റെ​ത​ന്നെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ഒ​രു സ​ർ​ഗ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ചി​ല​പ്പോ​ൾ ന​ല്ല ക്ലാ​സ് എ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ ക​രു​തും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ന​മു​ക്ക് ആ ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ന​മു​ക്ക് ന​ല്ല ക്ലാ​സ് എ​ന്ന് തോ​ന്നാ​ത്ത​ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത ലെ​വ​ലി​ലെ​ത്തും. അ​തേ​സ​മ​യം, ചി​ല ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​മ്മ​ളെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ച് മി​ക​ച്ച​താ​യി തീ​ർ​ന്ന​തി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ക്ലാ​സ്‌​റൂം എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​ര​മ്പു​ന്ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു കേ​ന്ദ്രം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ആ ​രീ​തി​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ൽ, ന​മ്മ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​വി​ത​യും ന​മ്മ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ഥ​യും ന​മ്മ​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഔ​പ​ചാ​രി​ക സാ​ഹി​ത്യ​ച​രി​ത്ര​വു​മൊ​ക്കെ ഈ ​ബൃ​ഹ​ത് ജീ​വി​ത​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നു വ​രും. മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി​യൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ, കൃ​തി​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ക​ഥാ​നു​ഗാ​യി​ക​ൾ എ​ന്ന്.

    ര​ണ്ട് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാം:

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ള്ള്യേ​രി ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ന്നൂ​രി​ൽ പ്ര​സാ​ദ് കൈ​ത​ക്ക​ൽ എ​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ‘പൊ​രി​വെ​യി​ലി​ലും പെ​രു​മ​ഴ​യി​ലും’ എ​ന്ന പു​സ്‌​ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. ഞാ​നാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്‌. ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​കീ​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി മാ​റി​യ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ ഇ​ത്ര​യും കൂ​ടി അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഒ​രു ച​ട​ങ്ങു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പു​സ്ത‌​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം. എ​ന്നാ​ലീ ച​ട​ങ്ങ് ച​ങ്ങ​ല​യാ​യി മാ​റാ​റു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ അ​ത് ചി​റ​കാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.’ അ​തൊ​രു ആ​ഹ്ലാ​ദ​ക​ര​മാ​യ സം​ഗ​തി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ. ​പാ​പ്പു​ട്ടി മാ​ഷ്, ഡോ. ​എം.​ജി. മ​ല്ലി​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മു​റി​യി​ലി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വി​ടേ​ക്ക് ഒ​രു സ്ത്രീ ​ക​യ​റി​വ​ന്നു. ത​ങ്കം എ​ന്നാ​ണ് പേ​ര്. അ​വ​ർ നേ​രെ എ​ന്റെ​യ​ടു​ത്തേ​ക്കു വ​ന്നി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു: എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച മാ​ഷാ​ണ്. എ​ക​ദേ​ശം 40 വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ്. 1983ലാ​ണ് ഞാ​ൻ അ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘മാ​ഷ് എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ തോ​റ്റ​താ​ണ്.’ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​വ​ശ്യ​വും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം അ​വ​രു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വി​ലും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കേ, തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​വ​ർ എ​ന്റെ കാ​ൽ​ക്ക​ൽ വീ​ണു. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ, സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​ക്ക് എ​നി​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്, എ​ന്റെ കാ​ലി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വീ​ഴു​ക എ​ന്ന​ത്.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ൽ മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ കാ​ലി​ൽ എ​നി​ക്ക് വീ​ഴേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ലും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ എ​ന്റെ കാ​ലി​ൽ വീ​ഴേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ക​ടു​ത്ത വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കും. ക​ള​ങ്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​ടു​പ്പ​മാ​ണ് അ​വ​ർ അ​തി​ലൂ​ടെ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ങ്കി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ര​യും ആ​ളു​ക​ളി​രി​ക്കേ, ഒ​രു ഗ​റി​ലാ ആ​ക്ര​മ​ണം പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ കാ​ൽ​ക്ക​ൽ വീ​ഴ്ച‌. എ​നി​ക്ക​ത് ത​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ല്ല. അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​തോ, നാ​ൽ​പ​തു വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ള്ള ഡി​ഗ്രി ക്ലാ​സ് റൂ​മി​നെ​പ്പ​റ്റി. എ​നി​ക്ക​ത് ശ​രി​ക്ക് ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കേ, അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യോ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യോ ക്ലാ​സ് റൂം ​അ​നു​ഭ​വം ഓ​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. എ​നി​ക്ക് കൃ​ത്യം ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല.

    പ്ര​സാ​ദ് കൈ​ത​ക്ക​ലി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വേ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി പോ​കു​മ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ത​ങ്കം ഓ​ടി​വ​ന്ന് എ​ന്റെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ഒ​രാ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി; എ​ന്നി​ട്ടു പ​റ​ഞ്ഞു, ‘ഇ​ത് എ​ന്റെ ആ​ളാ​ണ്. അ​യാ​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് മ​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. പ്രാ​ചീ​ന​വും അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചെ​റി​യൊ​രു ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ള്ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്ന്, പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ ഞ​ങ്ങ​ളി​രു​ന്ന മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് അ​വ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ​വും ബ​ഹു​മാ​ന​വും അ​ത് അ​വി​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വ​ള​രെ പ്രാ​ചീ​ന​മെ​ന്നു പ​റ​യാ​വു​ന്ന ആ ​സാ​ഷ്ടാം​ഗ​പ്ര​ണാ​മം അ​വ​രു​ടെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​കൂ​ടി പ്ര​കാ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് അ​തി​നെ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യാ​ൽ അ​ത് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മ​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​വ​രോ​ട് അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കാ​നും പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. അ​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ഷ​മ​മു​ണ്ടാ​ക്കും. ന​മ്മ​ൾ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലാ​വും.

    പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തീ​ർ​ത്തും ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ സെ​ൽ​ഫി എ​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ് ന​മ്മ​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു മെ​റ്റ​ഫ​റാ​ണി​ത്. ന​മ്മ​ൾ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ജീ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ർ​ത്താ​നാ​കി​ല്ല. ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം ചി​ത​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ര​മി​ച്ചി​ട്ട് 12 കൊ​ല്ലം ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ല സ്ഥ​ല​ത്തു​മെ​ത്തു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ളെ ആ​ഹ്ലാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ന് ഒ​രു കാ​ര​ണ​മു​ണ്ട്. അ​ധ്യാ​പ​നം എ​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ക്ലാ​സ് റൂ​മും പാ​ഠ​പു​സ്‌​ത​ക​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും എ​ല്ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന, ഇ​തെ​ല്ലാം കൂ​ടി​ക്കു​ഴ​ഞ്ഞു​ള്ള ഒ​രു സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​യു​ക്ത​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ന​മ്മെ അ​ത് ആ​ഹ്ലാ​ദി​പ്പി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ത് ന​മ്മ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന ആ​ലോ​ച​ന ഒ​രാ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കും.

    മ​റ്റ് ഏ​ത് തൊ​ഴി​ലും​പോ​ലെ ജീ​വ​സ​ന്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ണ​ല്ലോ ഇ​തും, അ​ല്ലാ​തെ സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല​ല്ലോ. പ​ക്ഷേ, ​ഇ​തൊ​രു സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും, ഒ​രു സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും ക​വി​ഞ്ഞു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ത്തും ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​മാ​ത്രം ന​മ്മ​ൾ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്ത​ത് എ​ന്നാ​ലോ​ചി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ന്നൂ​ർ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു പോ​കു​മ്പോ​ൾ നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു സം​ഭ​വം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ. അ​ത് സ​ത്യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​തി​ന്റെ സാ​ന്ദ്ര​ത അ​റി​യാ​നാ​കു​ക. അ​ത് ന​മ്മ​ളെ ശ​ക്ത​രു​മാ​ക്കും. നി​സ്സ​ഹാ​യ​രു​മാ​ക്കും.

