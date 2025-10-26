Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Oct 2025 9:48 AM IST
    26 Oct 2025 9:48 AM IST

    കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തും കൊ​ല്ലി​ച്ച​തും

    കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തും കൊ​ല്ലി​ച്ച​തും
    കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മദ്​, കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തും വി​ധം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ഹ​സി​ക്കും വി​ധം പേ​രു​വി​ളി​ക്ക​ൽ (Name calling) യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​യെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​രെ തോ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​ണ്. നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മാ​യ ന​ർ​മം മു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ നി​ന്ദ വ​രെ വേ​ഷം മാ​റി പ​ല​രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​തി​ന് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യും! പേ​രി​ട്ട​ത് ആ​രാ​ണെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ന് സ്വ​യം ന​ന്നാ​യി ഒ​ളി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും! പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ഒ​രു കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കാ​നെ​ങ്കി​ലും അ​തു​കൊ​ണ്ട് ക​ഴി​യു​മ​ല്ലോ!

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ നാ​ട​ക​പ്ര​തി​ഭ കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്, ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് വി​ഭ​ജ​ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഒ​രു ക​ത്ത് കി​ട്ടു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം, താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​വാം! എ​ന്തൊ​രൗ​ദാ​ര്യം ത​ന്നെ! അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ട്ടു. ഞാ​ൻ പി​റ​ന്ന എ​ന്റെ മ​ണ്ണ്, ഞാ​ൻ ക​ണ്ട ആ​കാ​ശം, ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തൊ​ക്കെ വി​ട്ട് എ​വി​ടെ​പ്പോ​വാ​ൻ? പോ​വേ​ണ്ട​വ​ർ അ​ങ്ങോ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ത്ത് പോ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നി​രി​ക്കെ, എ​ന്തി​ന് ഈ ​കോ​പ്രാ​യം? ന​മ്മ​ൾ പ​ര​സ്​​പ​രം കൈ​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ഒ​രേ ക​പ്പി​ൽ ചാ​യ​കു​ടി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ ​പാ​കി​സ്താ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ർ​വ​ശി ബൂ​ട്ടാ​ലി​യ എ​ഴു​തി​യ​ത് ഓ​ർ​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    പി.എ. നാസിമുദ്ദീൻ, സു​ധീ​ഷ് മി​ന്നി

    ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​മാ​ണ്, നാ​നാ​പ്ര​കാ​രേ​ണ കീ​ഴാ​ള​ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ​രി​ഹാ​സ​മാ​യും പേ​രു​വി​ളി​യാ​യും ചെ​രി​പ്പേ​റാ​യും േസ്രാ​ത​സ്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​വും വി​ധ​വും ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​ത്ര വ്യ​ക്ത​മാ​വാ​ത്ത വി​ധ​വും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത് പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് എ​ന്ന പേ​ര് സ്വ​യം​ഭൂ​വ​ല്ല, ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ വി​ളി​ച്ച​ത​ല്ല, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത​ല്ല, സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക േസ്രാ​ത​സ്സാ​യ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ത ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു​പാ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വ​യെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​കൊ​ണ്ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​വാം! അ​തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​രാ​യ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​ക്ക​ൾ, അ​തോ​ടെ ഇ​ളി​ഭ്യ​രാ​യി! ഇ​പ്പോ​ളു​ണ്ടാ​യ പേ​ര് ത​ർ​ക്കം ആ ​ഇ​ളി​ഭ്യ​ത​യു​ടെ​കൂ​ടി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​ണ്!

    എ​ന്നാ​ൽ, സ്റ്റീ​രി​യോ​ടൈ​പ് ഇ​ഫ​ക്ട്, അ​ഥ​വാ വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​കാ ആ​ഘാ​തം അ​തേ​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ജ​ന​ത​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വെ​റും ഇ​ളി​ഭ്യ​ത​യു​ടെ പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല, അ​തി​നു​മ​പ്പു​റം അ​ത് കു​നി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി മു​തു​കി​ലേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ടി​യാ​ണ്. അ​ധി​പ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ധേ​യ​രും അ​റി​ഞ്ഞ് എ​ഴു​തു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​റി​യാ​തെ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ടു​പോ​വു​ന്ന ജ​ന​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​വാം. ആ​രെ​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന, അ​വ​ർ പോ​ലു​മ​റി​യാ​ത്ത ഒ​രു ത​ട​വ​റ​യാ​ണ​ത്. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കു​ക വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല.

    രാ​ഹു​ൽ മ​ണ​പ്പാ​ട്ട്

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ര​ണ്ട് ക​വി​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​ക്കാ​ര്യം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​നി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി റി​യ​ലി​സ​ത്തെ​യും സ​ർ​റി​യ​ലി​സ​ത്തെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ള ക​വി​ത​യു​ടെ ശ​ക്തി​സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​യി മാ​റി​യ പി.​എ. നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ന്റെ ‘വ​ർ​ഗീ​യ ക​ലാ​പം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള പോ​സ്റ്റ​ർ ക​വി​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൾ​ക്കി​ടി​ല​വും സം​ഭ്ര​മ​വും സാ​മാ​ന്യ​മാ​യി പ​ക​രു​ന്ന ഈ​യൊ​രു ക​വി​ത ആ​ശ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ര​ണ്ട് സ​ന്ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​റു​ണ്ട്. അ​ത് പ​റ​യു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പെ ക​വി​ത​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ചോ​ർ​ന്നു​പോ​യേ​ക്കും എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഒ​രു പ​രു​ക്ക​ൻ സം​ഗ്ര​ഹം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ങ്ങ​നെ: അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ലെ മ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടീ​ച്ച​ക​ൾ-​ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഈ​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഈ​ച്ച​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ന്യ​ന്മാ​രേ​ക്കാ​ൾ ന​മ്മ​ളെ​ത്ര​യോ ഉ​ന്ന​ത​രാ​ണ്. ര​ണ്ടാം ഈ​ച്ച​ക്ക് അ​തൊ​ട്ടും സ​മ്മ​ത​മാ​യി​ല്ല. തെ​ളി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി ഒ​ന്നാം ഈ​ച്ച.

    ര​ണ്ടു​പേ​രും ഒ​രു റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു. അ​വി​ടെ അ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു മൗ​ല​വി​യും പൂ​ജാ​രി​യും ശാ​ന്ത​മാ​യി ചാ​യ കു​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ​ച്ച​ക​ൾ ര​ണ്ടും മൗ​ല​വി​യു​ടെ താ​ടി​യി​ലും പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ കു​ടു​മ​യി​ലും പാ​റി​പ്പ​റ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​നാ​രം​ഭി​ച്ചു. ക​വി​ത​യി​ലെ കി​ടു​ക്കാ​ച്ചി പ്ര​യോ​ഗം: പാ​കി​സ്താ​ൻ ക​ളി. മൗ​ല​വി ആ ​ഈ​ച്ച​ക്ക​ളി​യി​ൽ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​നാ​യി താ​ടി ചൊ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ചാ​യ​ക്കോ​പ്പ മ​റി​ഞ്ഞ​ത് പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ൽ. ര​ണ്ടു പേ​രും അ​ടി​യാ​യി. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ക​ണ്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ് അ​ടി. വാ​ർ​ത്ത ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി, അ​വി​ടെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ തീ ​പ​ട​ർ​ന്നു. ഈ​ച്ച​ക​ൾ തി​രി​ച്ച് പ​റ​ന്നു. അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ലെ മ​ല​ത്തി​ലി​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ആ​ദ്യ ഈ​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഈ​ച്ച​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് നി​ന​ക്കി​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ? ആ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​വും വി​ധം വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ മു​റി​വു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പോ​സ്റ്റ​ർ ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ര​പേ​റി​യ കീ​ഴ്ന​ട​പ്പ് എ​ന്ന് കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്, ആ ​സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ-​ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്, ക​വി​ത​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​റ​ത്തു ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    സാ​മാ​ന്യ​മാ​യി വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​വി​ത പ​ങ്ക് വെ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ക​ണ്ഠ ശ​രി​യാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യി അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ എ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തി​ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ക്കാ​ര്യം ത​ൽ​ക്കാ​ലം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ൽ​പോ​ലും അ​തി​ലെ വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​കാ വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ, എ​ടു​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൊ​മ്പ് കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ‘മൗ​ല​വി​യു​ടെ താ​ടി/ പാ​ക്കി​സ്​​ഥാ​ന്റെ ഭൂ​പ​ടം​പോ​ലെ/ വെ​ട്ടി​യൊ​തു​ക്കി​യി​രു​ന്നു/ പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ കു​ടു​മ/ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യും വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു.’ ഈ ​ക​വി​ത അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്നെ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ചോ​ദ്യം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു മൗ​ല​വി​യു​ടെ താ​ടി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൂ​ടാ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​രു പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ മാ​ത്രം കു​ടു​മ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പി.​എ. നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്വ​യ​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ആ ​ഭാ​ഗം തി​രു​ത്തി. മൗ​ല​വി​യു​ടെ ത​ല​മു​ടി/ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​കൃ​തി​യാ​യ്/ തോ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്നു/ താ​ടി​യാ​വ​ട്ടെ/ പാ​ക്കി​സ്​​ഥാ​ന്റെ ഭൂ​പ​ടം​പോ​ലെ/ വെ​ട്ടി​യൊ​തു​ക്കി​യി​രു​ന്നു/ പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ കു​ടു​മ/ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​കൃ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു/ താ​ടി പാ​ക്കി​സ്​​ഥാ​ന്റെ സ്വ​രൂ​പ​ത്തി​ലും. വ​ല്ല ബ്ര​സീ​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ത​ല​മു​ടി താ​ടി​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ന് ചു​മ്മാ ഒ​രു ര​സ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മൊ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​പോ​യി. ന​ല്ല സ്റ്റീ​രി​യോ​ടൈ​പ്പു​ക​ൾ, ചീ​ത്ത സ്റ്റീ​രി​യോ​ടൈ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്ന് സ്റ്റീ​രി​യോ​ടൈ​പ്പു​ക​ളെ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് സ​മാ​ധാ​നി​ക്കു​ന്നു!

    കു​രീ​പ്പു​ഴ ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന് മ​ല​യാ​ള ക​വി​ത​യി​ൽ ഒ​രാ​മു​ഖ​വും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ കാ​വ​ലാ​ണ് ആ ​ക​വി​ത​ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ‘മു​ണ്ട് വ​ല​ത്തോ​ട്ട് ഉ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട്/ പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​ക്കി​ലൂ​ടെ പോ​യാ​ൽ ത​ല്ല് കി​ട്ടും/ ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് ഉ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട്/ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് മു​ക്കി​ലൂ​ടെ പോ​യാ​ലും ത​ല്ല് കി​ട്ടും/ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ആ ​പാ​വം/ മു​ണ്ടു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​നാ​യ​ത്’ (കു​രീ​പ്പു​ഴ). ഗു​ജ​റാ​ത്ത് മു​ക്ക് ശ​രി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ന​വ​സ്​​ഥ​യി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ സ്​​മ​ര​ണ​ക​ൾ ഇ​ര​മ്പു​ന്നൊ​രു സൂ​ക്ഷ്മ​പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്കോ? അ​തൊ​രാ​വ​ശ്യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​വാ​ക്യ സ്റ്റീ​രി​യോ​ടൈ​പ്പി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​വു​ന്നി​ല്ല​യോ? ഇ​ട​ത്തു​ടു​ത്താ​ലും, വ​ല​ത്തു​ടു​ത്താ​ലും മു​ണ്ട് അ​ഴി​ഞ്ഞു വീ​ഴാ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​തി. അ​തു​താ​ൻ ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം! അ​ല്ലാ​തെ​ന്ത്? പി​ന്നെ പാ​ന്റ്സി​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ട​ത്-​വ​ല​ത് ത​ർ​ക്കം സ്വ​യം റ​ദ്ദാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം ഭ​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി പ​ല​തി​ന്റെ പേ​രി​ലും ത​ല്ലും കു​ത്തും ഇ​ടി​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ർ​ക്കാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് മു​ണ്ടു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ക​വി പ​റ​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നാ​യ ആ ​ബോ​റ​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വാ​തെ പോ​യ​ത്! ക​ഷ്​​ടാ​ൽ ക​ഷ്​​ടം എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ എ​ന്തോ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ?

    ‘പെ​റ്റോ​ടം’ എ​ന്ന ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​യ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന, രാ​ഹു​ൽ മ​ണ​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്ന പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പ്ര​തി​ഭാ സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ക​വി​യു​ടെ കാ​വ്യ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ, ‘പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക്’ എ​ന്ന് പേ​രാ​യ ക​വി​ത​യി​ൽ, അ​ത്ഭു​തം, പ​ത്തി​ലേ​റെ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നി​ൽ​പോ​ലും അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​ക്ക​റ പു​ര​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക​ക​ളു​ടെ നി​ഴ​ൽ വീ​ണി​ട്ടി​ല്ല. പ​രി​ഹാ​സ​പ്പേ​രു​ത​ന്നെ അ​ഭി​മാ​ന​പ്പേ​രാ​വു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ക​യോ തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ത്ത സ​ർ​ഗ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ ക​രു​ത്താ​ണ്, ഒ​പ്പം നാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത പ​ച്ച​പ്പി​ന്റെ തി​ള​ക്ക​മാ​ണ്, ക​വി​ത​യി​ൽ നി​ർ​വൃ​തി​യും നീ​റ​ലു​മാ​യി നി​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ടു​വി​ൽ​നി​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​പ്പ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മം പൊ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന, രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്, അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ ക​വി​ത​യി​ലെ, ആ​ടു​മ്മ​യാ​ണ് നീ​റ​ലി​ന്റെ​യും നോ​വി​ന്റെ​യും ഉ​റ​വി​ടം. ‘ഒ​രീ​സം/ നേ​രം വെ​ളി​ച്ചാ​യ​പ്പോ/ ആ​ടു​മ്മാ​ന്റെ തൊ​ടി​യി​ൽ/ ആ​ടു​മ്മ​യെ​യോ ആ​ടു​ക​ളെ​യോ/ ക​ണ്ടി​ല്ല/ രേ​ഖ​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ടു​മ്മാ​ന്റെ/ വീ​ട് ഞ​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി​നി​ന്നു/ ഞ​ങ്ങ​ള​ന്ന്/ ക​ളി​ച്ചി​ല്ല/ ആ​ടു​ക​ളു​മാ​യി/ ആ​ടു​മ്മ/ പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്കി​ന്റെ/ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ട​ന്ന്/ പോ​വു​ന്ന​ത്/ ഞ​ങ്ങ​ള്/ നോ​ക്കി​നി​ന്നു/ അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടി​യ ഒ​രി​രു​ട്ട്/ ഞ​ങ്ങ​ളെ/ ആ​ട്ടി​പ്പാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ/ അ​ന്ന്/ ബാ​ങ്ക്/ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നേ/ ഞ​ങ്ങ​ള് വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി.’ സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​ന​വ​സ്​​ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണ് തു​റ​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ്, ആ​രി​ട്ട​തെ​ന്ന​റി​യാ​ത്തൊ​രു ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ പേ​ര് -പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​ക്ക്- ക​വി​ത​യി​ൽ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തെ കീ​ഴ്മേ​ൽ​മ​റി​ക്കും വി​ധം പു​തു​മാ​ന​മാ​ർ​ജി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ത​ന്റെ സ​ഹ​പാ​ഠി​യാ​യ ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നൊ​രു മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ, ചോ​റ്റു​പാ​ത്രം​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച സം​ഭ​വം, ‘ന​ര​ക സാ​കേ​ത​ത്തി​ലെ ഉ​ള്ള​റ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ സു​ധീ​ഷ് മി​ന്നി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ലു വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ശാ​ഖ​യി​ലേ​ക്ക് അ​മ്മ​ത​ന്നെ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്തി​ന് ഫൈ​സ​ലി​നെ ആ ​വി​ധം അ​ടി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ന്, അ​വ​ൻ ഒ​രു പാ​കി​സ്താ​ൻ ചാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​തി​നാ​ൽ എ​ന്നാ​ണ്, പി​ന്നീ​ട് ആ​ർ.​എ​സ്.​​എ​സ്​ വി​ട്ട​ശേ​ഷം സു​ധീ​ഷ് മി​ന്നി എ​ഴു​തി​യ​ത്! വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു പാ​കി​സ്താ​ൻ​ത​ന്നെ! ‘BJP fumes as PWD gives ‘Pakistan Mukku’ a Name board ’ എ​ന്ന് ഹി​ന്ദു പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത! കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തും നീ​യേ ചാ​പ്പ/ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ് കൊ​ല്ലി​ച്ച​തും നീ​യേ ചാ​പ്പ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ!

