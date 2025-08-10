Begin typing your search above and press return to search.
    അമ്മ വിളിച്ചു; ‘എന്‍റെ വെളുത്തമോനേ...’

    text_fields
    bookmark_border
    അമ്മ വിളിച്ചു; ‘എന്‍റെ വെളുത്തമോനേ...’
    cancel
    camera_alt

    ഉറൂബ്

    ഞാ​ൻ ശ​ക്തി​കൊ​ണ്ട് നി​ന്നെ തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്റെ​യ​ത്ര ശ​ക്തി ഞാ​ൻ നി​ന​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​ത്ത​രാം. തു​ല്യ​ബ​ല​വാ​നാ​യി​ട്ടു നീ​യെ​ന്നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു​കൊ​ള്ളു​ക

    ​ക​ഥ​യി​ൽ ര​ണ്ട് നാ​യ​ക​രു​ണ്ട്. വി​ല്ല​നാ​വാ​ൻ പി​എ​ച്ച്.​ഡി എ​ടു​ത്ത ചെ​കു​ത്താ​നും ഒ​ന്നു​മാ​വാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​നെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ​മാ​യി മാ​റി​യ കു​ഞ്ഞു​മോ​നും! വി​ല്ല​ൻ​സ്​​ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​തി​നൊ​രു ബി​രു​ദ​വും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത യ​ജ​മാ​ന​രാ​ണ്. അ​വി​ടെ​യാ​ണ്, അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ അ​മ്മ​യും കു​ഞ്ഞു​മോ​നും അ​വ​രു​ടെ ആ​ട്ടും തു​പ്പും സ​ഹി​ച്ച് വേ​ല​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ന​ല്ല​വാ​ക്ക് അ​വ​ർ ഉ​ച്ച​രി​ക്കു​ന്നേ​യി​ല്ല. ത​ള​ർ​ന്ന് കി​ത​ക്കു​ന്ന അ​മ്മ​യു​ടെ സ​ങ്ക​ടം സ​ഹി​യാ​ഞ്ഞ് ഒ​രു ദി​വ​സം കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ അ​മ്മ​യെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് ക​ര​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, ഈ ​പു​ന്നാ​ര​മൊ​ന്നും ഇ​വി​ടെ വേ​ണ്ട​ട്ടോ എ​ന്ന​ല​റു​ക​യാ​ണ് യ​ജ​മാ​ന​ത്തി ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​നി അ​ത് യ​ജ​മാ​ന​ന്റെ അ​ടു​ത്തെ​ത്തും. അ​തോ​ടെ അ​മ്മ​യെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച​തൊ​രു കു​റ്റ​മാ​വും! അ​വ​നോ​ർ​ത്തു, എ​ത്ര ക്രൂ​ര​രാ​ണി​വ​ർ! ന​ട്ടു​ച്ച​നേ​ര​ത്ത് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ ഒ​ര​ൽ​പം ക​ഞ്ഞി​വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ൻ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ്, അ​ല​ക്കു​കാ​ര​ന്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്കോ​ടാ​ൻ ക​ൽ​പ​ന വ​ന്ന​ത്. ഓ​ടു​ക​യ​ല്ലാ​തെ അ​വ​ന് മു​ന്നി​ൽ മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ക​ണ്ട് ക​ണ്ണീ​രൊ​ഴു​ക്കാ​ന​ല്ലാ​തെ, ആ ​അ​മ്മ​ക്കും മ​റ്റൊ​ന്നും ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ ഓ​ടി ആ ​പൊ​രി​വെ​യി​ലി​ൽ ഓ​ടാ​വു​ന്ന​ത്ര വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ടി! ഒ​ടു​വി​ൽ ത​ള​ർ​ന്നു.

    ചെ​കു​ത്താ​ന്മാ​ർ വ​ന്നു​പോ​വു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണ്. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ൻ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും അ​വ​ൻ ആ​രെ​ങ്കി​ലും വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ആ​ലി​ൻ ചു​വ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ഒ​ന്ന് മ​യ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ക​ണ്ണു​തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​മ്മ​യി​ല്ല, വീ​ടി​ല്ല, ക്രൂ​ര​യ​ജ​മാ​ന​രി​ല്ല, പ​രി​ചി​ത കി​ളി​ക​ളും പൂ​ക്ക​ളും തോ​ടു​ക​ളു​മി​ല്ല. പ​തു​ക്കെ, എ​ന്നാ​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച പേ​ടി​യോ​ടെ ചൂ​ണ്ട​ലി​ൽ ഒ​രു ഇ​ര​യെ​ന്ന​പോ​ലെ, താ​ൻ, ചെ​കു​ത്താ​ന്റെ അ​രി​വാ​ൾ​പോ​ലെ വ​ള​ഞ്ഞ തേ​റ്റ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന​വ​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. കൊ​മ്പ​ൻ​മീ​ശ, പ​ന്തം​പോ​ലു​ള്ള ക​ണ്ണു​ക​ൾ, ത​ല​മു​ടി​ക്കു പ​ക​രം തീ​നാ​ളം. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ചെ​കു​ത്താ​ൻ അ​ല​റി. നീ ​ആ​രാ​ണ്. പേ​ടി​കൊ​ണ്ട് കു​ഞ്ഞു​മോ​ന് ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നാ​യി​ല്ല. ചെ​കു​ത്താ​ൻ ത​നി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്ര ശാ​ന്ത​നാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു: പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട, നീ ​എ​ന്റെ കൂ​ടെ വ​ന്നോ​ളൂ.

    ഞാ​നൊ​രി​ക്ക​ലും നി​ന്നെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കി​ല്ല. നി​ന​ക്ക് വേ​ണ്ട​തൊ​ക്കെ ത​രാം. ക്രൂ​ര​യ​ജ​മാ​ന​രി​ൽ​നി​ന്നൊ​രി​ക്ക​ലും കേ​ൾ​ക്കാ​ത്തൊ​രു സൗ​ഹൃ​ദ​ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണൊ​രു ചെ​കു​ത്താ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​ള്ള​ത് ആ ​കു​ട്ടി​യെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കും. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ജ​മാ​ന​രു​ടെ തേ​റ്റ​ക​ളും ദം​ഷ്ട്ര​ക​ളും പു​റ​ത്തു​കാ​ണാ​ത്ത​തെ​ന്ന് അ​വ​ന​പ്പോ​ൾ ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രി​ക്കും. കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നൊ​ര​മ്മ​യു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​വ​ണം അ​വ​ൻ ഒ​രു​വി​ധേ​ന​യും ചെ​കു​ത്താ​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. അ​മ്മ​കൂ​ടി ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ഒ​രു പ​ക്ഷേ ആ ​ക​റു​ത്ത കു​ട്ടി ചെ​കു​ത്താ​നോ​ടൊ​പ്പം കൂ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണം ഒ​രു ചെ​കു​ത്താ​ന് സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ് സ്വ​ന്തം അ​ധി​കാ​ര​ശ​ക്തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ചെ​കു​ത്താ​ൻ കു​ഞ്ഞു​മോ​നോ​ട് പു​ല​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    ചെ​കു​ത്താ​ന​വ​ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത് പ​ല​ത​രം പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ര​ത്നം പ​തി​പ്പി​ച്ച ഉ​ടു​പ്പു​ക​ളും നാ​നാ​ത​രം ര​ത്ന​ങ്ങ​ളും എ​ന്തി​ന് അ​വ​നെ​ന്താ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വോ അ​ത് മു​ഴു​വ​നു​മാ​ണ്! പ​ക്ഷേ അ​വ​ൻ പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണി​ല്ല. ഏ​ഴാ​കാ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും അ​വ​നു​ള്ളി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​മ്മ​യു​ടെ വി​ളി​യാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴും ചെ​കു​ത്താ​ൻ കു​ഞ്ഞു​മോ​നെ ശ​ക്തി​കൊ​ണ്ട് കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. പ​ക​രം ചെ​കു​ത്താ​ൻ പ​തി​വ് ചെ​കു​ത്താ​ൻ െഫ്ര​യിം പൊ​ളി​ച്ച്, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നാ​വു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഥ​യി​ലെ മ​ർ​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യാ​ണ് ഈ​യൊ​രു സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലെ കു​ഞ്ഞു​മോ​നും ചെ​കു​ത്താ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണം. സ​മ​കാ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​വ​സ്​​ഥ​യെ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി, എ​ന്നാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​ത് പ്ര​തി​ധ്വ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​കം മ​റ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ർ. പ​ത്തു​നാ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ നി​ന്നെ അ​മ്മ മ​റ​ക്കും. സ്വ​ന്തം വാ​ദം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ര​ത്ത​ണ​ലി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ള്ള സിം​ഹ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ളൊ​രു കു​ഞ്ഞി​നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, നാ​ളെ​യ​ത് അ​മ്മ​യെ ഓ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് നീ ​ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നൊ​രു കു​രു​ക്കൊ​രു​ക്കാ​നും ചെ​കു​ത്താ​ൻ മ​റ​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നോ​ട് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്, ഞാ​നാ​ണ് അ​മ്മ​യു​ടെ മു​ല​കു​ടി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. സിം​ഹം​പോ​ലെ​യ​ല്ല എ​ന്റെ അ​മ്മ. അ​മ്മ​ക്ക് എ​ന്നെ മ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    മു​ല​കു​ടി​ബ​ന്ധം പി​ന്നീ​ട് ക​ഥ​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വ​ള​രു​ന്നു​ണ്ട്. ചെ​കു​ത്താ​നെ മ​നു​ഷ്യ​നാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ മാ​സ്​​മ​രി​ക ബ​ന്ധ​സ്രോ​ത​സ്സ് അ​താ​ണ്! ചോ​ര​കു​ടി​ച്ച് കൊ​ഴു​ത്ത ചെ​കു​ത്താ​ൻ മു​ല​പ്പാ​ല് കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഥ​യി​ലെ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ രൂ​പ​മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ ചി​രി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ തോ​റ്റ ചെ​കു​ത്താ​ൻ, അ​മ്മ​യു​ടെ മു​ല​പ്പാ​ൽ കു​ടി​ച്ച് തോ​ൽ​വി​ക്കും ജ​യ​ത്തി​നും അ​പ്പു​റം വ​ള​ർ​ന്ന ക​ഥ​യാ​ണ് ‘വെ​ളു​ത്ത കു​ട്ടി’.

    നി​ങ്ങ​ളോ​ളം ശ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നു​വെ​ച്ച് എ​ന്നെ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്ന കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ലാ​ണ് ചെ​കു​ത്താ​നൊ​ന്ന് പ​ക​ച്ചു​പോ​യ​ത്. ആ ​ചെ​കു​ത്താ​ൻ എ​ത്ര​മേ​ൽ ആ​ർ​ദ്ര​നാ​ണെ​ന്ന്, കൊ​ച്ചു​ഗ​സ്സ​ക്കു​മേ​ൽ വ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മാ​ന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​രും ഓ​ർ​ത്തു​പോ​കും! ഉ​റൂ​ബി​ന്റെ ക​ഥ​യി​ലെ ചെ​കു​ത്താ​നു​ള്ള വി​വേ​കം​പോ​ലും ചെ​കു​ത്താ​ന്മാ​രെ ചെ​റു​താ​ക്കു​ന്ന, ന​വ​സ​യ​ണി​സ്റ്റ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ സാ​ത്താ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​വി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നൊ​രു​ത്ക​ണ്ഠ, ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​ക​ഥ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ന​മ്മു​ടെ വാ​യ​ന എ​വി​ടെ​യോ നി​ന്നു​പോ​യ​താ​ണെ​ന്ന് നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ടി വ​രും!

    ഞാ​ൻ ശ​ക്തി​കൊ​ണ്ട് നി​ന്നെ തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്റെ​യ​ത്ര ശ​ക്തി ഞാ​ൻ നി​ന​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​ത്ത​രാം. തു​ല്യ​ബ​ല​വാ​നാ​യി​ട്ടു നീ​യെ​ന്നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു​കൊ​ള്ളു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ന​ക്കു പോ​കാം. നീ ​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ഞാ​ൻ നി​ന്റെ അ​ടി​മ​യാ​യി​രി​ക്കും. ഞാ​ൻ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ നീ ​എ​ന്റെ അ​ടി​മ​യാ​കേ​ണ്ട. പ്രി​യ, ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ചെ​കു​ത്താ​നെ, മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ േഗ്ര​ഡി​ലു​ള്ള ത​റ നാ​ട​ൻ ചെ​കു​ത്താ​ന്മാ​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, നി​ന​ക്ക് സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ തോ​ന്നു​ന്നു.

    അ​ങ്ങ​നെ തു​ല്യ​ബ​ല​വാ​ന്മാ​രാ​യി തീ​ർ​ന്ന അ​വ​ർ ത​മ്മി​ലാ​യി പി​ന്നെ യു​ദ്ധം. അ​പ്പോ​ഴും ചെ​കു​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, നി​ന​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും നോ​ക്കാം. ഞാ​ൻ ത​ടു​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കും. യ​ജ​മാ​ന​നു മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​മ​സ​മാ​ന ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം, കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​മാ​റ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ തോ​റ്റു! പ​ക്ഷേ ചെ​കു​ത്താ​ൻ പ​രാ​ജി​ത​നാ​യ​ല്ല, സ്വ​ന്തം പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​മോ​നെ പ​രി​ച​രി​ച്ച​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​പ്പോ​ഴും ചെ​കു​ത്താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​വ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ന​ടു​വി​ലും കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ അ​മ്മ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ന്റെ ചി​ന്ത മു​ഴു​വ​ൻ ചെ​കു​ത്താ​നെ എ​ങ്ങ​നെ തോ​ൽ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ദി​വ​സം അ​വ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ ഒ​രു വ​ഴി തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ച​ക്ക കൊ​ടു​ക്കാം, മാ​ങ്ങ കൊ​ടു​ക്കാം എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് യ​ജ​മാ​ന​ർ പ​റ്റി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ചെ​കു​ത്താ​നും വാ​ക്കു​മാ​റി​യാ​ലോ എ​ന്ന​വ​ൻ സം​ശ​യി​ച്ചു. വാ​ക്കു​മാ​റ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​തി​വ​ല്ലെ​ന്ന ചെ​കു​ത്താ​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​പു​ച്ഛം, മ​നു​ഷ്യ​കു​ഞ്ഞാ​യ അ​വ​നെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ത​ന്റെ യ​ജ​മാ​ന​നേ​ക്കാ​ൾ എ​ത്ര സ​മാ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​ണ് ചെ​കു​ത്താ​ൻ എ​ന്ന് സ്വ​ന്തം അ​നു​ഭ​വം​കൊ​ണ്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട​വ​നൊ​രു സ​ന്ദേ​ഹ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ഞാ​നൊ​ന്ന് പു​ഞ്ചി​രി​കൊ​ള്ളാം. ചെ​കു​ത്താ​നും അ​തു​പോ​ലെ പു​ഞ്ചി​രി​കൊ​ണ്ടാ​ൽ ഞാ​ൻ തോ​റ്റു ചെ​കു​ത്താ​ൻ ചാ​ഞ്ഞും ച​രി​ഞ്ഞും പ​ഠി​ച്ച​തും പ​ഠി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ സ​ർ​വ​വും പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​ന്ന് ചു​മ്മാ പു​ഞ്ചി​രി​കൊ​ള്ളാ​ൻ ഇ​ള​കി​മ​റി​ഞ്ഞ് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നെ​യൊ​ക്കെ ചെ​കു​ത്താ​നെ ചെ​കു​ത്താ​നാ​ക്കി​യ തേ​റ്റ​ക​ളും ദം​ഷ്ട്ര​ക​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു. തോ​റ്റ ചെ​കു​ത്താ​ൻ കു​ഞ്ഞി​മോ​ന്റെ അ​ടി​മ​യാ​യി. അ​വ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ സ​ക​ല ജോ​ലി​ക​ളും രാ​ത്രി​കാ​വ​ലും ചെ​കു​ത്താ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു പോ​ര​വേ, മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നാ​യേ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച് മ​റ്റ് ചെ​കു​ത്താ​ന്മാ​ർ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. ചെ​കു​ത്താ​ൻ ഡി​ക്ഷ്ന​റി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ തെ​റി​പ​ദ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​വ​ണം അ​തു​കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, അ​ത്ര തൊ​ട്ടാ​വാ​ടി​യൊ​ന്നു​മ​ല്ലാ​ത്ത ചെ​കു​ത്താ​ൻ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​ഞ്ഞു​പോ​യി.

    കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ അ​മ്മ​ക്ക് അ​തു​ക​ണ്ട് സ​ങ്ക​ട​മാ​യി. ആ ​അ​മ്മ കു​ഞ്ഞു​മോ​നോ​ട് ചെ​കു​ത്താ​നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​നൊ​ന്ന് പു​ഞ്ചി​രി​കൊ​ള്ള​ട്ടെ എ​ന്നാ​യി കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ. നി​ന​ക്കൊ​ന്ന് ചി​രി​ച്ചു​കൂ​ടെ എ​ന്ന് അ​മ്മ. എ​നി​ക്ക് ചി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ചെ​കു​ത്താ​ൻ. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​മ്മ. തേ​റ്റ​യും ദം​ഷ്ട്ര​ക​ളും ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ എ​ന്ന് ചെ​കു​ത്താ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത​ങ്ങ് പ​റി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞാ​ൽ പോ​രെ എ​ന്ന് അ​മ്മ. അ​പ്പോ​ൾ താ​ൻ ച​ത്തു​പോ​വു​മെ​ന്ന് ചെ​കു​ത്താ​ൻ. അ​മ്മ അ​ൽ​പ​നേ​രം ആ​ലോ​ചി​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ചു.

    ചെ​കു​ത്താ​നെ നി​ന​ക്കൊ​രു കു​ഞ്ഞാ​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ? ചെ​കു​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു, അ​തി​നൊ​രു പ്ര​യാ​സ​വു​മി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു വെ​ളു​ത്ത കു​ഞ്ഞാ​യി തീ​ർ​ന്ന ചെ​കു​ത്താ​ന് അ​മ്മ മു​ല​പ്പാ​ൽ ന​ൽ​കി. ഏ​ഴാം നാ​ൾ തേ​റ്റ​ക​ളും ദം​ഷ്ട്ര​ക​ളും അ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ണു. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി മ​ന്ദ​സ്​​മി​തം തൂ​കി​യ ചെ​കു​ത്താ​ൻ മോ​നോ​ട് ഒ​ര​മ്മ​യു​ടെ വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തോ​ടെ കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​നി മോ​ൻ പോ​യ്ക്കോ.. ന​ല്ല​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ പോ​ക​ണം. ക​ര​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് വെ​ളു​ത്ത കു​ഞ്ഞാ​യി മാ​റി​യ ആ ​ചെ​കു​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു, ഞാ​നെ​വി​ടേ​ക്കും പോ​കു​ന്നി​ല്ല, എ​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്ക​രു​തേ, ഞാ​നി​വി​ടെ ഏ​ട്ട​ന്റെ അ​നി​യ​നാ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ മോ​നാ​യും ക​ഴി​യാം.

    അ​മ്മ ആ ​വെ​ളു​ത്ത ചെ​കു​ത്താ​ൻ കു​ട്ടി​യെ​യും അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്ന ക​റു​ത്ത​കു​ട്ടി​യെ​യും മാ​റോ​ടു​ചേ​ർ​ത്തു! ആ ​ര​ണ്ട് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും പു​ഞ്ചി​രി​കൊ​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ സ​ന്തോ​ഷാ​ശ്രു​ക്ക​ൾ പൊ​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വി​ളി​ച്ചു; ‘എ​ന്റെ വെ​ളു​ത്ത​മോ​നേ...’ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ഥ​ർ കി​ങ്ങി​ന്റെ ‘എ​നി​ക്കൊ​രു സ്വ​പ്ന​മു​ണ്ട്’ എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ധ്വ​നി​യും പ്ര​കാ​ശ​വു​മു​ണ്ട് ആ ​അ​മ്മ​വി​ളി​യി​ൽ!

