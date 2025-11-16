Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    16 Nov 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 10:04 AM IST

    എങ്കള ചീവിത ഒക്കെളയു അറിയട്ടു (നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാരും അറിയട്ടെ)

    എങ്കള ചീവിത ഒക്കെളയു അറിയട്ടു (നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാരും അറിയട്ടെ)
    ​ആ​ദി​വാ​സി/​ദ​ലി​ത് നോ​വ​ൽ സാ​ഹി​ത്യം മു​ഖ്യ​ധാ​രാ​ശ​രീ​ര​മാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ജീ​വി​തം, സ്വ​ത്വം, ഭാ​ഷ, വേ​ഷം സം​സ്കാ​ര​മെ​ന്നീ വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ട​രു​ക​ൾ, ആ​ന​ന്ദം, പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹി​ത്യം ത​ന​താ​യ ജീ​വി​താ​വ​ബോ​ധ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ക​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പം​സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഭാ​ര​ത​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന വം​ശ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും അ​തി​ജീ​വ​ന​വു​മാ​ണ് ഈ ​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യം. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ന്ത്ര​പ്പോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ഫി​ക്‌​ഷ​ൻ ആ​യ കെ.​ജെ. ബേ​ബി​യു​ടെ ‘മാ​വേ​ലി മ​ന്റം’, പി. ​വ​ത്സ​ല​യു​ടെ ‘നെ​ല്ല്’, എ​സ്‌.​കെ. പൊ​റ്റെ​ക്കാ​ടി​ന്റെ ‘വി​ഷ​ക​ന്യ​ക’, ഷീ​ല ടോ​മി​യു​ടെ ‘വ​ല്ലി’ എ​ന്നി​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന മ​നു​ഷ്യ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഷീ​ല ടോ​മി​യു​ടെ ‘വ​ല്ലി’​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ണി​യ​ൻ (പ​ണി​യ​ർ) ട്രൈ​ബ്-​അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ദ്യ നോ​വ​ൽ.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ണി​യ​ർ. കു​ടി​യേ​റ്റം ഈ ​ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ പി​ന്നീ​ട് അ​ടി​മ​ക​ളും പ​ണി​യെ​ടു​പ്പി​ച്ചു പ​ണി​യെ​ടു​പ്പി​ച്ചു പ​ണി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​വു​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​പ്പി​ച്ചു. നി​ല​നി​ൽ​പ് അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ പ​ണി​യ വി​ഭാ​ഗം വം​ശ​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ​വ​രെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഗോ​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, പ​ണി​യ ഗോ​ത്ര​ജ​ന​ത​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യ അ​തി​ജീ​വ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നോ​വ​ലാ​ണ് മ​നീ​ഷ് മു​ഴ​ക്കു​ന്നി​ന്റെ ‘കീ​ളു വാ​ര​ങ്ങ​ൾ’.

    ‘ഒ​രു സേ​റ് നെ​ല്ലി​നും അ​ര സേ​റ് പ​തി​രാ​യ നെ​ല്ലി​നും ഞാ​നെ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്കും ത​മ്പു​രാ​നേ? ഒ​രു ക​ഷ്ണം വെ​ത്തി​ല​യ്ക്കും ഒ​രു നു​ള്ള് പു​ക​യി​ല​യ്ക്കും ഞാ​നെ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്കും ത​മ്പു​രാ​നേ’ എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ത്ത നി​ല​വി​ളി​യെ പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് കീ​ളു​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ. വ​ള്ളി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​റ​വി​ൽ പ​ണി​യ​രു​ടെ അ​ടി​മ​ത്തം (വ​ല്ലി​പ്പ​ണി) പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ണി​യ ഗോ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​മ ജീ​വി​തം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് നോ​വ​ൽ.

    മേ​ൽ​ക്കൂ​ര കൂ​ടാ​തെ ക​ല്ലു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​വെ​ച്ചു വ​ള്ളി​യൂ​ര​മ്മ​യെ ആ​രാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര ജ​ന​ത​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ണി​യ​രെ കൂ​ടി​യേ​റ്റ​വ​ർ​ഗം കാ​വി​ന് മേ​ൽ​ക്കൂ​ര പ​ണി​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ ഭ​ക്ത​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും പൂ​ണൂ​ൽ​ധാ​രി​ക​ളെ പൂ​ജാ​രി​മാ​രാ​ക്കി, വ​ള്ളി​യൂ​ര​മ്മ​യു​ടെ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വ​ല്ലി​പ്പ​ണി എ​ന്ന പേ​രു​ള്ള അ​ടി​മ​വൃ​ത്തി​ക്ക് പ​ണി​യ ഗോ​ത്ര​ജ​ന​ത​യെ വി​ധേ​യ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​പോ​ന്നു. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ മ​റ്റു ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടു​ക​യും മ​ണ്ണി​നും മാ​ന​ത്തി​നും പോ​രാ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രാ​പ്‌​തി​നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ണി​യ​രി​ന്നും പ​തി​ത​രാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​രു​മ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളോ ആ​ന്റ​ണി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടോ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ കാ​ത​ലാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ല്ല.

    ഫ്യൂ​ഡ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പേ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച വി​ധേ​യ​ഭാ​വം പി​ൽ​ക്കാ​ല സ​മ്പ​ന്ന​ർ തു​ട​രു​ക​യും പ​തു​ക്കെ വി​ധേ​യ​ഭാ​വം ജൈ​വ​പ​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി എ​ന്നു​വേ​ണം അ​നു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ. ഇ​ന്നും എ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് നാ​ളെ​യി​ല്ല. അ​ന്ന​ന്ന് മാ​ത്രം. കൊ​ടും മ​ഴ​യോ മ​ഞ്ഞോ വ​ര​ൾ​ച്ച​യോ പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളോ അ​വ​രെ വ​ര​ട്ടു​ക​യി​ല്ല. (ന​മ്മു​ടെ കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ) ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രി​ട​ത്ത് കാ​ലി​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​നേ​ക്കാ​ൾ ചെ​റി​യൊ​രു കു​ടി​ൽ. എ​ല്ലാ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും കു​ഞ്ഞി​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​തി​ന​ക​ത്ത്. എ​ന്നാ​ലും നാം ​പ​റ​യും ‘ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ണി​യ​രെ വ​രെ പ​ണി​ക്ക് വി​ളി​ച്ചാ​ൽ കി​ട്ടാ​താ​യി’.

    ചീ​രാ​ള​ന്റെ​യും ക​മ്മ​ട്ടി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യ വെ​ള്ള​നും ഭാ​ര്യ മാ​ല, ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക​നാ​യി പി​റ​ക്കു​ന്ന നാ​യ​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ ക​രി​യാ​ത്ത​ൻ. ഗോ​ത്ര​മൂ​പ്പ​ൻ മൂ​പ്പ​ന്റെ മ​ക​ളും ക​രി​യാ​ത്ത​ന്റെ കാ​മു​കി​യു​മാ​യ രാ​ധ, തേ​നീ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​യ തേ​ൻ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ നൈ​തി​ക​ത ഉ​ള്ളം​നീ​റ്റു​ക​യാ​ൽ തേ​നീ​ച്ച​ക്കു​ത്തേ​റ്റ്‌ മ​രി​ക്കു​ന്ന ദു​ര​ന്ത ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ മ​ര​ത്ത​ൻ, മാ​യി​ക​മാ​യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പൊ​ടു​ന്ന​നെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് മാ​യു​ന്ന മാ​യി, ഒ​രു കാ​ലി​നു നീ​ള​ക്കു​റ​വു​ള്ള അ​തി​ക്രൂ​ര​നും സ്ത്രീ​ല​മ്പ​ട​നു​മാ​യ ജ​ന്മി, ക്രൂ​ര​രാ​യ കാ​ര്യ​സ്ഥ​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി മൂ​പ്പും ക​രു​ത്തു​മു​ള്ള അ​നേ​കം ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നോ​വ​ലി​ലെ 240 പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭാ​ഷ​യു​ടെ ജ​ന​കീ​യ​ത ഈ ​നോ​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി തോ​ന്നു​ന്നു. കാ​ട്, വ​യ​ൽ, ആ​ന, പു​ഴ, ഗോ​ത്ര​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദു​രി​ത ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ ഭാ​ഷാ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ആ​ഖ്യാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ‘കാ​ടു​ന മ​ക്ക​ക്കു എ​ത്ത​ര ദി​വ​സ പ​ട്ടി​ണി ഇ​ന്തേ​ലു ഒ​ഞ്ചും പ​ച്ച.” (കാ​ടു മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര ദി​വ​സം പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ന്നാ​ലും ഒ​ന്നും പ​റ്റി​ല്ല). ഗോ​ത്ര​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ പ​ദ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​മ​ക​ൾ, മി​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള എ​ഴു​ത്ത് നോ​വ​ലി​ന് ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും ഒ​ഴു​ക്കും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​യും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ലീ​നി​യ​റാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​മ​ല്ല നോ​വ​ലി​ന്റേ​ത്. വാ​ചാ​ല​ത​യേ​ക്കാ​ൾ ഭാ​വ​തീ​വ്ര​ത​ക്ക് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. ശൈ​ലി​യു​ടെ ത്രി​മാ​ന​ത​യും ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ സ​മാ​ന്ത​ര​ത​യും ഈ ​നോ​വ​ലി​ൽ കാ​ണാം. ക​ഥാ​പാ​ത്ര നി​ർ​ണ​യം, പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധം എ​ന്നി​വ നോ​വ​ലി​ന് സ​മ​കാ​ലി​ക​ത​യും യ​ഥാ​ത​ഥ്യ​ത​യും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പാ​ട്ടു​ക​ൾ, അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ക​ഥ​ക​ൾ, ഇ​ന്ദ്രി​യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് നോ​വ​ലി​സ്റ്റ്. ‘കീ​ളു​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ’ മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ പ​ണി​യ ഗോ​ത്ര​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​പൂ​ർ​വ​വും ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഗോ​ത്ര​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​മേ​റി​യ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഗ്രാം​ഷി​യു​ടെ ഹെ​ജി​മ​ണി-​സ​ബാ​ൾ​ട്ടേ​ൺ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സ്പി​വാ​ക്കി​ന്റെ ‘നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ ചോ​ദ്യം’ വ​രെ, ഇ​ക്കോ​ക്രി​ട്ടി​സി​സം, പോ​സ്റ്റ്കൊ​ളോ​ണി​യ​ലി​സം, ഫെ​മി​നി​സം, മാ​ർ​ക്സി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഈ ​നോ​വ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ ഒ​രി​ട​പെ​ട​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മ​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ​ഭ​ര​ണ​കൂ​ട വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ൽ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ണി​യ​ഗോ​ത്ര മ​നു​ഷ്യ​രെ എ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക എ​ന്നു​ള്ള ചി​ന്ത​യു​ടെ ഒ​ര​ട​ര് ഈ ​നോ​വ​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്.

