Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    10 Aug 2025 5:50 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 5:50 AM IST

    ക​ശ്​​മീ​ർ

    ക​ശ്​​മീ​ർ
    മ​ഞ്ഞ​ണി​ഞ്ഞ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ

    അ​ന്നൊ​രു ക​ര​ള​ലി​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രം​ഗം ക​ണ്ടു

    പു​തു​മോ​ടി മാ​റാ​ത്ത യു​വ​മി​ഥു​ന​ങ്ങ​ൾ

    'റോ​ജ'​യു​ടെ അ​ഭ്ര​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ

    പി​ന്നീ​ട​ത് ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി

    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ൻ​ഡ്യ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ ദി​ന​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം

    ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചു പോ​ന്നു

    ഇ​ന്നു​വീ​ണ്ടും കാ​ശ്മീ​രി​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന​മാ​യ അ​തേ ചി​ത്രം

    പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ലെ അ​വ​സാ​ന റീ​ലു​ക​ളി​ലും

    പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ സു​ന്ദ​ര​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ

    ക്ലൈ​മാ​ക്‌​സി​ലെ ദ​യാ​വാ​യ്പു പ​കു​ത്ത ഭീ​ക​ര​വാ​ദി

    'റോ​ജ'​ക്കു സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ

    കു​ളി​രു ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​ന്ധ​രാ​യ ഭീ​ക​ര​ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ

    അ​ശാ​ന്ത​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡ്യ​യെ

    ന​മു​ക്കു സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    റ​ഹ്‌​മാ​ന്റെ സം​ഗീ​തം ഒ​രു മാ​ജി​ക്കു പോ​ലെ

    അ​പ്പോ​ഴും ആ ​റീ​ലു​ക​ളെ

    ത​ണു​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​ട്ടെ.

