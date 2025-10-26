Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:27 AM IST

    ക​ട​വ്

    ക​ട​വ്
    ക​ട​വ്

    ഇ​ന്നൊ​രു

    സ്ഥ​ല​നാ​മം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    പാ​ലം വ​ന്ന​തി​ൽ പി​ന്നെ

    ജ​ലം​കൊ​ണ്ട് മു​റി​വേ​റ്റ

    ക​ട​ത്തു​കാ​ര​നെ

    ആ​രും തി​ര​ഞ്ഞ​തേ​യി​ല്ല.

    കാ​ത്തി​രു​ന്ന

    കാ​ലി​ന്റെ ദൂ​രം

    അ​ക്ക​രെ നി​ന്ന

    പ​ച്ച​പ്പു​ക​ൾ

    ആ​റ്റു​വ​ഞ്ചി​യു​ടെ

    സ​ല്ലാ​പ​ങ്ങ​ൾ

    എ​ല്ലാം വി​സ്‌​മൃ​തി​യി​ലാ​ണ്ടു പോ​യ

    കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    ഒ​രു കൂ​വ​ലി​ൽ

    മ​റു​ക​ര​താ​ണ്ടി

    കൂ​രി​രു​ട്ടി​ലി​ട​ക്ക്

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    മി​ന്നാ​മി​ന്നി​ക​ളാ​യി

    തു​ഴ​ഞ്ഞ​തെ​ത്ര​കാ​ലം

    പാ​ല​ത്തി​നു കു​റ്റി​യ​ടി​ച്ച

    അ​ന്നാ​ണ്

    ഒ​രു ക​ണ​മ്പ്

    ക​ര​യി​ൽ ചാ​ടി

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്.

    രാ​വി​ലെ

    കു​നി​യ​നു​റു​മ്പു​ക​ളു​ടെ

    കൂ​ട്ട​പ്രാ​ർ​ഥ​ന.

    വേ​ലി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​റ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ

    നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത

    ഉ​ള്ളൊ​ഴു​ക്കി​ലൊ​ന്നാ​യ

    ക​ട​ത്തു​കാ​ര​നെ

    പി​ന്നെ​യാ​രും ക​ണ്ട​തേ​യി​ല്ല.


    News Summary - kadavu
