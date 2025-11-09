Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതയുടെ നീതിദർശനം
    Literature
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 1:24 PM IST

    കവിതയുടെ നീതിദർശനം

    text_fields
    bookmark_border
    കവിതയുടെ നീതിദർശനം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​ജി. ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള​

    എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരനിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, കെട്ടകാലത്തും പ്രത്യാശകളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന നിലപാടുകളുമായി കെ.ജി.എസ് സംസാരിക്കുന്നു...

    ആ​ധു​നി​ക ക​വി​ത​യി​ലെ ധീ​ര​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ മു​ഖ​മാ​ണ് കെ.​ജി.​എ​സ് എ​ന്ന മൂ​ന്ന​ക്ഷ​രം. എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി സം​സ്ഥാ​നം ആ​ദ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള​തും അ​ണു​വി​ട ച​ലി​ക്കാ​ത്ത ഈ ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ത​ന്നെ. അ​തി​ൽ വി​മ​ത​സ്വ​ര​വും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ലു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​ഭി​പ്രാ​യ​ഭി​ന്ന​ത​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കാ​ല​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ധി​കാ​രി​വ​ർ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ കാ​വ​ലാ​ളാ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കെ.​ജി. ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ കെ​ട്ട​കാ​ല​ത്തും പ്ര​ത്യാ​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ന​മ്മെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ര​സ്കാ​ര​നി​റ​വി​ൽ കെ.​ജി.​എ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്താ​ണ് ക​വി​ത ?

    നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് എ​നി​ക്ക് ക​വി​ത. നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും പ്ര​ധാ​നം. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ എ​ഴു​തി​പ്പോ​ന്ന​ത്. നീ​തി​പ​ക്ഷം എ​ന്ന​ത് ഭാ​വി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യാ​ശ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ്. ഭാ​വി എ​ന്ന​ത് വി​ദൂ​ര​മ​ല്ല. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത നി​മി​ഷ​വും ഭാ​വി​യാ​ണ്. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തി​ലും, ഭാ​വി​യി​ലും വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നീ​തി​പ​ക്ഷം. നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ്വ​ർ​ഗ​നി​മി​ഷ​മാ​ണ്. നീ​തി​നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ര​ക​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും. ന​ര​ക​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി വ​രു​ക​യും സ്വ​ർ​ഗ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം. ചെ​വി​യോ​ർ​ത്താ​ൽ ന​മ്മ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​കം നി​ല​വി​ളി​ക​ള​ല്ലേ.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​വി​ടെ​നോ​ക്കി​യാ​ലും. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ​ണ്ടെ​ന്ന​ത്തേ​ക്കാ​ളും ദുഃ​ഖ​മു​ണ്ട്, ഭ​യ​മു​ണ്ട്, ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്, പ്ര​തി​രോ​ധ​മു​ണ്ട്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ഏ​​റെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. അ​തു​​കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത കൈ​വി​ടാ​നാ​വി​ല്ല. ലോ​ക​ത്ത് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നോ​ട്ടെ എ​ന്നു ക​രു​തി മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴൊ​ന്നും ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നീ​തി​പ​ക്ഷ​ത്ത് ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ത്ര​യാ​യി​രം പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് കി​ട്ടി​യ​ത്. ന​മ്മ​ളെ ഗാ​ഢ​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു കി​ട്ടു​ന്ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും കൂ​ടെ​നി​ൽ​ക്ക​ലു​മാ​ണ്. അ​തൊ​രു സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്. ഹിം​സ​ക്കി​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ, നീ​തി​നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ, ക​രു​ണ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​വു​ന്ന​ത്. ദ​യ എ​ന്ന​ത് സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ്. നീ​തി​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ക​വി​ത​യാ​ണ് ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​വു​ന്ന​ത്ര അ​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​നും അ​ത്ത​രം ക​വി​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന​തു​മാ​ണ് ത​​ന്റെ ആ​ത്മ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം.

    ഭ​യം എ​ന്തി​നെ​യാ​ണ്?

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി എ​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ൾ ആ​ദ്യ​മ​റി​യു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ൽ ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ ചെ​റി​യ ചെ​റി​യ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ്. ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ജ്ഞാ​ന​മാ​ണ് പേ​ടി. പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ക​രി​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​വു​മെ​ല്ലാം ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ൾ ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം പേ​ടി സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​ണെ​ന്ന്. അ​ത് ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ​ക്കാ​ളും ഒ​ട്ടും കു​റ​വ​ല്ല. ജ​ന​നീ​തി എ​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു സ്വാ​ർ​ഥ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്, അ​ധി​കാ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ നീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത. എ​വി​ടെ​നി​ന്നും ഒ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു രൂ​പം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഫാ​ഷി​സം ഒ​രു​പാ​ട് നു​ണ പ​റ​യും. ര​ണ്ടു സൃ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ നു​ണ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ അ​വി​ടെ ഫാ​ഷി​സം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ​രൂ​പം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​ക​ളും.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യ​ല്ലേ?

    ഉം​ബ​ർ​ട്ടോ എ​ക്കോ ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ 14 ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ചി​ല​പ്പോ​ൾ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ആ ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ട​ത്തെ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ല ഹി​റ്റ് ല​റു​ടെ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്, അ​ത​ല്ല സ്റ്റാ​ലി​​ന്റെ ഫാ​ഷി​സം. ഇ​തി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ്യം കാ​ണി​ച്ച ഫാ​ഷി​സം. ആ​ര് എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഫാ​ഷി​സ്റ്റാ​യി മാ​റാം. ഫാ​ഷി​സം എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളി​വേ​ഷ​മ​ല്ല. അ​വ​സ​രം കാ​ത്തി​രു​ന്ന് പ​ത്തി വി​ട​ർ​ത്തു​ന്ന പാ​മ്പാ​ണ് ഫാ​ഷി​സം. അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​ലും മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ലും അ​ടി​യു​റ​ച്ച് ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​വ​ണം. ഇ​ന്ന​ത്തെ ആ​ത്മ​ബോ​ധം പോ​ലും നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ​താ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. ത​ന്നെ​പ്പ​റ്റി, ത​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി, ലോ​ക​ത്തെ​പ്പ​റ്റി, ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ വേ​ദ​ന​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി, സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി, ഭം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി എ​ല്ലാം ഉ​ള്ള ബോ​ധം. ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഊ​ർ​ജം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ​മാ​ണ് വ​ർ​ഗീ​യ​ത. ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കൊ​ടു​വാ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഫാ​ഷി​സ​മാ​ണ്.

    അ​ധി​കാ​രം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​ത് ?

    അ​ധി​കാ​രം എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഒ​രു ത​രം ഡെ​വി​ളാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണ് അ​ധി​കാ​രം. അ​ത് അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കു പ​ക​രം ‘എ​ല്ലാം താ​ൻ’ ആ​ണെ​ന്ന കു​ഴ​പ്പം സം​ഭ​വി​ക്കും. സ്റ്റാ​ലി​ന് പ​റ്റി​യ​ത് അ​താ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന​ത് താ​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ക. ‘ഇ​ന്ത്യ ഈ​സ് ഇ​ന്ദി​ര’ എ​ന്നു തോ​ന്നു​ക.

    സ​മൂ​ഹം മു​ഴു​വ​ൻ താ​നാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കു തോ​ന്നി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​യാ​ൾ ഫാ​ഷി​സ്റ്റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഏ​തു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലും അ​ത​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. കാ​ര​ണം അ​ധി​കാ​രം മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണ്. അ​തി​നെ​യാ​ണ് കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കാ​രം ഒ​റ്റ​ക്കു​പോ​വി​ല്ല. ഒ​പ്പം ധ​നം, നീ​തി, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത, മൂ​ല്യം എ​ല്ലാം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടും. അ​തു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഏ​കാ​ധി​പ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യം വി​ട്ടോ​ടു​ക​യോ കൂ​ട്ട​വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ​ക്കി​ര​യാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഘ​ട്ട​മെ​ത്തി​യാ​ൽ ജ​ന​കീ​യ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ ഏ​കാ​ധി​പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. സ​ഹ​ന​ത്തി​നെ​ന്ന​പോ​ലെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും ശ​ക്തി​യു​ണ്ട്. ഈ ​ര​ണ്ടു ശ​ക്തി​ക​ളും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം മാ​ന​വി​ക​ത​യ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, മാ​ന​വി​ക​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ദ​ർ​ശ​വും ഇ​ല്ല. മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ അം​ശം കു​റ​ഞ്ഞു​കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച ക്ഷ​യം.

    എ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ?

    വ​ർ​ഗ സ​മ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ, ദ​ലി​ത​രു​ടെ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ, ഏ​റ്റ​വും ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ന​വ​ധി മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഈ ​ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത് കീ​ഴാ​ള​ർ എ​ന്നാ​ണ്. ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം കീ​ഴാ​ള​രാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ പോ​ലും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്ത്രീ​ക​ളും. ഫെ​മി​നി​സ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലെ​ല്ലാം ഇ​തി​ന്റെ രോ​ഷം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. സ്ത്രീ​ശ​ക്തി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ്.

    അ​തു​പോ​ലെ പ​ര​മ​ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ, അ​ശ​ര​ണ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഒ​ന്നി​ക്ക​ലി​ൽ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. അ​ധി​കാ​ര​പ​ര​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​മാ​യും പി​ടി​പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​ധി​കാ​രി​വ​ർ​ഗ​ത്തെ ക​ട​പു​ഴ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഏ​തു കൊ​ല​കൊ​മ്പ​ന്മാ​രും ആ ​ശ​ക്തി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ത​ക​രും. ഏ​കാ​ധി​പ​തി​ക​ൾ വെ​റും വ്യ​ക്തി​യാ​കും. ഫാ​ഷി​സം നി​ത്യ​ശ​ക്തി​യ​ല്ല. ഒ​രു നാ​ൾ ത​ക​രും. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത്ത​രം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ ​സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു​ബോ​ധം കെ​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. ​ആ ​ശ​ക്തി​യെ ജ​ന​ശ​ക്തി​യാ​യി​ത​ന്നെ കാ​ണ​ണം. അ​തൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​യ​ല്ല, അ​മൂ​ർ​ത്ത​മാ​ണ​ത്.

    എ​ന്നാ​ലും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഊ​ർ​ജം മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ട്. അ​ത് ക​വി​ത​യി​ലും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ട്. ആ​ന​ന്ദ് പ​ട് വ​ർ​ധ​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ ആ ​ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കാ​ണാം. ലോ​ക​മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ലാ​ണ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ചി​ന്ത ആ​ദ്യം വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഞാ​നെ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യു​ന്നൊ​രു വാ​ച​ക​മു​ണ്ട്. അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ക​വി​ത എ​ന്ന്. പ്ര​ത്യാ​ശ, നീ​തി, നൈ​തി​ക പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത, പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ സൂ​ക്ഷ്മ അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ ​കൊ​ണ്ട് എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ക​വി​ത.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ ?

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് പി​ന്നെ എ​ന്താ​ണ് ജോ​ലി. എ​ന്തെ​ഴു​ത​ണം. ക​ഥ​യെ​ഴു​തി​യാ​ൽ മ​തി​യോ. എ​ങ്കി​ൽ പ​ണ്ട​ത്തെ​പ്പോ​ലെ പ​ഞ്ച​ത​ന്ത്ര​വും മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നാ​ൽ പോ​രെ. എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല​ല്ലോ. പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത എ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ലാ​തെ എ​വി​ടെ​നി​ന്നു വ​രാ​ൻ പ​റ്റും ക​വി​ത​ക്ക്. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ക​യ​റി നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്. എ​ല്ലാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നും തു​ല്യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്ക​ണം. അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വാ​ദി​യാ​വ​ണ​മെ​ന്ന​ല്ല. ഒ​രു വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക നോ​ട്ടം എ​ല്ലാ​റ്റി​നോ​ടും ത​​ന്നോ​ടു​ത​ന്നെ​യും ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം. അ​ത്ത​രം നി​ല​പാ​ടി​നു​ള്ള ഇ​ടം ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​ന്ധ​ന​സ്ഥ​നാ​വും. അ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​യി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നോ ചി​ന്ത​ക​നോ അ​ധഃ​പ​തി​ക്ക​രു​ത്.

    നീ​തി​യു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ. ജീ​വി​ത​ത്തി​​ന്റെ ഒ​രു ഘ​ട്ടം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ റ​ഷ്യ​യി​ൽ വ​ലി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​പോ​ലും സ്റ്റാ​ലി​നി​സ​ത്തെ​യും സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തെ​യും അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ ത​ല ത​ച്ചു​ട​യ്ക്കു​ന്ന ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ച​ങ്കൂ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി ആ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന അ​ഖ്മ​ത്തോ​വ. അ​വ​രു​​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ 18 കൊ​ല്ല​മാ​ണ് സ്റ്റാ​ലി​ൻ നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. എ​ഴു​താ​നോ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നോ അ​നു​മ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​ഴി കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന ചെ​റി​യ ഓ​ണ​റേ​റി​യം പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഒ​ന്നു​കി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​മ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട്ടു കൊ​ല്ലു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​ന്ന​യു​ടെ നാ​ലു​വ​രി ക​വി​ത​യു​മാ​യി മ​ക​ൾ സ്റ്റാ​ലി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​താ​രു​ടെ ക​വി​ത​യാ​ണെ​ന്ന്. വ​ലി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നെ​ന്ന് ന​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്റ്റാ​ലി​ന് അ​ത​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രാ​ളാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ ​വ​രി​ക​ൾ അ​ന്ന​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന്. ദു​ർ​ബ​ല​നാ​യ പി​താ​വ് ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം, മ​ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​ന്ന​ക്ക് വി​ല​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​നം ല​ഭി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന അ​ഖ്മ​ത്തോ​വ​യു​ടെ സ​മ​കാ​ലി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി മ​രീ​ന സെ​റ്റ്വേ​വ​യു​ടെ ജീ​വി​തം എ​ന്തൊ​രു ദു​രി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​ർ​ത്താ​വും മൂ​ന്നു​മ​ക്ക​ളും ആ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ​ക്ക്. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൾ ഗ​തി​കെ​ട്ട് അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പോ​യി. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൾ പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ന്നു മ​രി​ച്ചു. ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ​വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു. 12 വ​യ​സ്സു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​ത്. ജീ​വി​ക്കാ​ൻ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​തെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​രീ​ന. കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​റോ ഏ​ഴോ റൂ​ബി​ളു​ക​ൾ മ​ക​നു ന​ൽ​കി റൊ​ട്ടി വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കു​ന്നു. മ​ക​ൻ ​റൊ​ട്ടി​യു​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത് വാ​ട​ക​വീ​ടി​ന്റെ ചു​മ​രി​ലെ വ​ലി​യ ​കൊ​ളു​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​രീ​ന​യെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​വി​ടെ ജീ​വി​ച്ച​വ​രും ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യു​ണ്ട്. ‘സേ​വി​യ​റ്റെ​ന്നൊ​രു നാ​ടു​ണ്ട​​ത്രെ, പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലെ​ത്ര ഭാ​ഗ്യം’ എ​ന്ന് ഇ​വി​ടെ പാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് റ​ഷ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത് ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം.

    എ​വി​ടെ ആ​യി​രി​ക്കാം ഈ ​നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ക്കം ?

    ഓ​ർ​മ​വെ​ച്ച കാ​ലം മു​ത​ൽ ക​വി​ത എ​ഴു​ത്തു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മെ​ഴു​തി​യ​ത് വീ​ട്ടി​ലെ പ​ട്ടി​യെ പ​റ്റി ആ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ലാ​ളി​ച്ചാ​ണ് പ​ട്ടി​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ദി​വ​സം പ​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ല. പ​ല​യി​ട​ത്തും തെ​ര​ഞ്ഞു​ന​ട​ന്നു. ഉ​റ​ക്കം വ​രു​ന്നി​ല്ല. മു​റ്റ​ത്ത് പ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി രാ​ത്രി സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു. ചാ​ടി​യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മു​റ്റം ശൂ​ന്യം. ആ​രോ പ​റ​ഞ്ഞു അ​പ്പു​റ​ത്തെ കു​ന്നി​ൽ ഒ​രു പ​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടു എ​ന്ന്. അ​ങ്ങോ​ട്ട് പാ​ഞ്ഞു.

    അ​വി​ടെ​യും ക​​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ആ ​അ​ല​ച്ചി​ലി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ദ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ് ആ​ദ്യ​ക​വി​ത. ക​വി​ത​യെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. ഏ​ഴാം​ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ച്ഛ​ന് ക​വി​ത ഉ​റ​ക്കെ വാ​യി​ക്കു​ന്ന ശീ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.​ ച​ണ്ഡാ​ല​ഭി​ക്ഷു​കി പ​ല​യാ​വൃ​ത്തി വാ​യി​ക്കും. ‘പാ​ള കി​ണ​റ്റി​ലി​ട്ടോ​മ​ൽ​ക്കൈ​യാ​ൽ ക​യ​റു വ​ലി​ച്ചു​ട​ൻ’ എ​ന്നൊ​ക്കെ കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. വീ​ട്ടി​ലും ഞ​ങ്ങ​ള​ങ്ങ​​നെ വെ​ള്ളം കോ​രാ​റു​ണ്ട്. ‘ജാ​തി ചോ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല ഞാ​ൻ സോ​ദ​രീ’ എ​ന്ന വ​രി​ക​ൾ കേ​ട്ട നി​മി​ഷം ഇ​ന്നും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്റെ നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ണ​ർ​വ് ഒ​രു​പ​ക്ഷെ, അ​വി​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ?

    സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​നോ​ക്കി നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നോ നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടാ​നോ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ര​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഴ​മു​ണ്ട്, ദേ​ശ​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്, യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മു​ണ്ട്, ലോ​ക​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​വു​ണ്ട്, പു​തി​യ കാ​വ്യ​ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്.

    ദ​ർ​ശ​ന​പ​ര​മാ​യി ദീ​പ്തി​യും വീ​ക്ഷ​ണ​പ​ര​മാ​യി സ​മ്പ​ന്ന​ത​യും ഉ​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സ്ത്രീ ​എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പ​ല എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും ഒ​ന്നാ​ന്ത​ര​മാ​ണ്. കോ​യ്മ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​​രോ​ധ​മു​ണ്ട് സ്ത്രീ ​എ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ൽ. വ്യ​ക്തി​ക​ളോ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യോ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ​കെ​ട്ടു​പാ​ടു​ക​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ത്രീ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ബോ​ധ​വും സ്വാ​ഭി​മാ​ന ബോ​ധ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. പു​രു​ഷ​നേ​ക്കാ​ളും പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​വ​ളാ​ണ് സ്​​ത്രീ എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ട്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsezhuthachan awardliteratureKG SankarapillaLatest News
    News Summary - k g sankarpilla won ezhuthachan price
    Similar News
    Next Story
    X