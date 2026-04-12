Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഅൾജീരിയയുടെ ഇരുട്ടും...
    Literature
    Posted On
    date_range 12 April 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 12 April 2026 11:34 AM IST

    അൾജീരിയയുടെ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    2026ലെ അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഫിക്ഷൻ പുരസ്‌കാരം എഴുത്തുകാരൻ സെയ്ദ് ഖതീബിയുടെ ‘ഐ ഓവർകം ദി റിവേഴ്‌സ് കോഴ്‌സ്’ എന്ന നോവലിന് ലഭിച്ചു. വെർച്വൽ പ്രക്ഷേപണത്തിനിടെ ജഡ്ജിങ് പാനലിന്‍റെ തലവനായ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാദിയാണ് വിജയിച്ച നോവലിന്‍റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട 137 നോവലുകളിൽ നിന്നാണ് ജഡ്ജിങ് പാനൽ നോവൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, 2024 ജൂലൈ മുതൽ 2025 ജൂൺ വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച നോവലായി ഇതിനെ കണക്കാക്കിയാണ് അംരീകാരം നൽകിയത്. അൾജിയേഴ്‌സിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് സമാന്തര കഥകളാണ് ഈ നോവലിൽ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച കോർണിയ ഉപയോഗിച്ച് രോഗികൾക്ക് കാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു നേത്രരോഗവിദഗ്ധയെ ഭർത്താവിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം തന്നെ അൾജീരിയൻ പ്രതിരോധത്തിലെ മുൻ പോരാളിയായ അവളുടെ പിതാവിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തുന്നു. ഈ രണ്ട് വിവരണങ്ങളും ഇഴചേരുമ്പോൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം മുതൽ 1990-കളിലെ കറുത്ത ദശകം (അൾജീരിയൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) വരെയുള്ള അൾജീരിയയുടെ ചരിത്രം നോവൽ കണ്ടെത്തുന്നു, അതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും അതിന്‍റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

    നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രവും നേത്രരോഗവിദഗ്ധയുമായ അഖില ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സെയ്ദ് ഖത്തീബി പറയുന്നതിങ്ങനെ..... ഈ നോവലിൽ അഖില ചെയ്യുന്നത് രോഗികളെ അന്ധതയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ്, അതുവഴി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർഥമായി കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക എന്ന ആശയം സമീപ ദശകങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവേശന പോയിന്‍റാണ്. ആവേശത്താൽ വായിക്കാവുന്ന ഒരു നോവലാണിത്, പക്ഷേ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന, എന്നാൽ അവ്യക്തമായ പ്രേരണകളും നിശബ്ദ വേദനകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിന്‍റെ കയ്പേറിയ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ജൂറി തലവനായ മുഹമ്മദ് അൽ-ഖാദി പറഞ്ഞു: ഒരു വഞ്ചനാപരമായ കുറ്റാന്വേഷണ നോവലിന്‍റെ രൂപത്തിലാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യസമരം മുതൽ കറുത്ത ദശകത്തിന്‍റെ തുടക്കം വരെയുള്ള ആധുനിക അൾജീരിയൻ ചരിത്രത്തിന്‍റെ ആഴങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എഴുത്തുകാരൻ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്‍റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഫോർ അറബിക് ഫിക്ഷന്‍റെ ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് ചെയർമാൻ യാസർ സുലൈമാൻ പറഞ്ഞു.

    അച്ഛന്‍റെയും മകളുടെയും പരസ്പരബന്ധിതമായ രണ്ട് ആഖ്യാനങ്ങൾ അൾജീരിയക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങളെയും സംഘർഷങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് വായനക്കാരനെ അവസാനം വരെ ഉത്തരങ്ങൾക്കായുള്ള നിരന്തരമായ തിരയലിൽ നിലനിർത്തുന്നു. സ്ലോവേനിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു അൾജീരിയൻ നോവലിസ്റ്റും പത്രപ്രവർത്തകനുമാണ് സെയ്ദ് ഖത്തീബി. അൾജിയേഴ്‌സ് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയിലും സോർബോൺ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയിലുമാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. 2017ൽ കത്താറ അറബി ഫിക്ഷൻ പ്രൈസ് ജേതാവായ ‘ഫോർട്ടി ഇയേഴ്‌സ് വെയിറ്റിങ് ഫോർ ഇസബെൽ’, 2020-ൽ ഇന്‍റർനാഷണൽ അറബി ഫിക്ഷൻ പ്രൈസ് ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ‘സരജേവോ വുഡ്, 2023ൽ ശൈഖ് സായിദ് ബുക്ക് അവാർഡ് നേടിയ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡെസേർട്ട്’ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡ് നേടിയ നോവലുകളുടെ രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം.

    ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സെയ്ദ് ഖതീബി സമ്മാനത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നത്, 2020ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ അൾജീരിയൻ വിജയിയായി അദ്ദേഹം മാറി. ഹാച്ചെറ്റ് അന്‍റോയിൻ ആണ് നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 2026 ലെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, അൾജീരിയയിൽ നിന്നുള്ള അമിൻ സാവോയി, ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ദോവ ഇബ്രാഹിം, ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ദിയ ജുബൈലി, ലെബനനിൽ നിന്നുള്ള നജ്‌വ ബറകത്ത് എന്നിവരുടെ നോവലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ടുനീഷ്യൻ ഗവേഷകനും നിരൂപകനുമായ മുഹമ്മദ് അൽ കാദി അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ജൂറിയാണ് വിജയി നോവലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഷേക്കർ നൂറി, ദിയ അൽ കാബി, ലീല ഹീ വോൺ ബേക്ക്, മായ അബു അൽ ഹയാത്ത് എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമകാലിക അറബി സാഹിത്യത്തിലെ മികവിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനും വിജയിച്ച നോവലുകൾ, ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിലും ലോംഗ്‌ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടുന്ന നോവലുകൾ എന്നിവ മറ്റ് പ്രധാന ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്‍റെ ആഗോള വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ അവാർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അബൂദബി സാംസ്കാരിക ടൂറിസം വകുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായ അബൂദബി അറബിക് ഭാഷാ കേന്ദ്രമാണ് അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:novelliteratureArabic fiction award
    News Summary - International Arabic Fiction Award for Novel 'I Overcome the Reverse Course'
    Next Story
    X