Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 11:10 AM IST

    അ​മ്മ​ത്തൊ​ട്ടി​ൽ

    അ​മ്മ​ത്തൊ​ട്ടി​ൽ
    എ​ന്നു​മെ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൻ മ​രു​പ്പ​ച്ച​യി​ൽ

    വി​ങ്ങ​ലാ​യ് വീ​ണു​ട​ഞ്ഞ കി​നാ​വു​ക​ൾ

    എ​ന്നു​മെ​ൻ ഹൃ​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹ​മാ​യ്,

    വാ​ത്സ​ല്യ​മാ​യ് എ​ൻ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ

    ഇ​ന്നി​തോ കൈ​കാ​ലി​ട്ട​ടി​ക്കു​ന്നു ഓ​ട​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യ കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ൽ തോ​ട്ടി​റ​മ്പു​ക​ളി​ൽ

    ഉ​റു​മ്പ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങും പ​ഴ​ന്തു​ണി​കെ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ

    അ​മ്മ ത​ൻ മാ​റി​ൽ ഒ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൽ

    പ​റ്റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു അ​ഴു​ക്കു​ച്ചാ​ലു​ക​ളി​ൽ

    മു​ല​പ്പാ​ൽ നു​ണ​യു​ന്ന​തി​ൻ പ​ക​ര​മാ​യ്

    നു​ണ​യു​ന്നി​തോ ഓ​ട​യി​ൽ നി​ന്നും മ​ലി​ന​ജ​ലം.

    നാ​യ്ക്ക​ളും പി​ന്നെ​ലി​ക​ളും

    ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ത്തും മൃ​ദു​ല മേ​നി​യെ

    വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു പോം ​നി​ര​ർ​ത്ഥ​മീ

    ലോ​കം വി​ട്ട​ന​ന്ത​മാം പ​ര​മ

    വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ല​ത്തേ​യ്ക്കാ​യ്

    ക​നം തൂ​ങ്ങും ഇ​രു​ട്ടി​ൽ വി​ണ്ണി​ന്റെ

    തെ​ളി​മ മാ​യു​ന്ന അ​ർ​ദ്ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ

    പൊ​തി​ഞ്ഞ ക​മ്പി​ളി​യി​ൽ വീ​ണു​ട​യു​ന്നു

    പെ​റ്റ നോ​വും ആ​ത്മാ​വി​ൻ ഒ​രു തു​ള്ളി ക​ണ്ണീ​രും..

    മൊ​ട്ടി​ടും ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ

    കു​രു​തി ക​ഴി​ച്ചി​ടും ജീ​വ​ന്റെ കു​രു​ന്നി​നെ

    അ​നാ​ഥ​മാ​ക്കും ത​ൻ താ​ത​നു​മ​മ്മ​യും

    അ​റി​യു​ന്നു​വോ ഈ ​ആ​ത്മാ​വി​ൻ നൊ​മ്പ​രം...?

    ത​നി​ക്കു​മ​വ​കാ​ശം ഈ ​ഭൂ​വ​ന​മെ​ന്നും

    അ​റി​യു​ന്നി​ല്ലേ എ​ൻ ജ​നി​ത്വ​നേ,

    എ​ന്ത് കു​റ്റം ചെ​യ്തു ഞാ​നീ

    കൊ​ടും പാ​ത​ക​മി​തേ​റ്റു വാ​ങ്ങാ​ൻ...

    പ്ര​ണ​യ​മ​ധു​ര​ത്തി​ൻ മാ​ന്ത്രി​ക സ്പ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കു വ​യ്ക്കു​മാ സു​ന്ദ​ര വേ​ള​യി​ൽ

    അ​റി​യാ​തെ വി​ട​ർ​ന്നൊ​രു കു​രു​ന്നു​മൊ​ട്ടി​നെ

    ക​ശ​ക്കി​ക്ക​രി​ച്ചു നീ ​ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ത്തി​ത്ത​ന്നെ..

    ച​പ​ല ലോ​ക​ത്ത​ശാ​ന്ത ചി​ത്ത-

    മ​തി​ഥി​യാ​യ് തു​ട​രു​ന്ന മ​ർ​ത്യാ നീ..

    ​പെ​ൺ​ഭ്രൂ​ണ​മാ​യ​തോ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി

    ക​രി​ക്കു​ന്നി​തോ ജീ​വ​ന്റെ കു​രു​ന്നി​നെ?

    താ​ത​ൻ ത​ൻ സ്നേ​ഹ​ഭ​രി​ത​ലാ​ള​നം

    ചു​ര​ത്തി ന​ൽ​കും സു​ഖ​വും തൃ​പ്തി​യും

    കാ​മ​സു​ഖ​മാ​യി കാ​ണും മ​ക​ളി​ലാ​യ്

    പി​റ​ന്നു വീ​ഴു​ന്നു ഉ​ദ​ര​ത്തി​ൽ ശാ​പ-

    വി​ത്താ​യി വി​ത​ച്ചൊ​രു വി​ഷ​ക്ക​നി​യാ​യ്..

    ദു​രി​ത​പൂ​രി​ത സ്ഥി​തി​യി​ൽ നീ​റി-

    ക​ര​ഞ്ഞു കൊ​ണ്ട​തി​ൻ ക​ഴു​ത്തി​ൽ

    മു​റു​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലു​വാ​നേ നി​വൃ​ത്തി​യു​ള്ളൂ..

    തി​ക​ച്ചു​മീ ലോ​കം നി​ര​ർ​ത്ഥ​ക​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ

    ചോ​ര​മ​ണം മാ​യു​ന്ന​തി​ൻ മു​ന്നേ

    വ​ലി​ച്ചെ​റി​യും പാ​പം ചെ​യ്യു​വാ​ൻ

    ക​ഴി​യി​ല്ലാ​ർ​ക്കു​മൊ​രു​നാ​ളും

    മ​ര​ണ​ത്തി​ൻ ക​രം ന​മ്മെ ഗ്ര​സി​ച്ചി​ടും നേ​രം

    മാ​ലാ​ഖ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളാ​യി നാ​ളെ സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ

    മ​നോ​ജ്ഞ​മാ​കും മ​ണി​മ​ഞ്ച​ലൊ​രു​ക്കി

    മാ​ന​സ​ത്തി​ൽ നി​ധി​പോ​ലെ കാ​ക്കും

    ദൈ​വ​ത്തി​ൻ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ

    ദൈ​വ​ത്തി​ൻ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ

    ജീ​വ​നോ​ടെ കാ​ക്കും

    അ​മ്മ​ത്തൊ​ട്ടി​ലേ.. നി​ന​ക്ക് ന​ന്ദി..

    അ​മ്മ​ത്തൊ​ട്ടി​ലേ...​നി​ന​ക്ക് ന​ന്ദി...

