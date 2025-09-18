Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:44 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:14 PM IST

    'പുസ്തകങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം, വിൽപനയും പ്രദർശനവും തടയണം'; അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുസ്തകത്തിനെതിരായ ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വിശദീകരണം തേടി

    പുസ്തകങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം, വിൽപനയും പ്രദർശനവും തടയണം; അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുസ്തകത്തിനെതിരായ ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വിശദീകരണം തേടി
    ​കൊച്ചി: ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുതിയ പുസ്തകത്തിലെ കവർപേജിലെ പുകവലി ചിത്രം ചോദ്യം ചെയ്ത്​ ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി.

    ‘മദർ മേരി കംസ് ടു മി’ എന്ന പുസ്തകത്തി​ന്‍റെ കവർപേജിൽ എഴുത്തുകാരി പുകവലിക്കുന്ന ചിത്രം യുവജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതും അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും നിയമ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന്​ ആരോപിച്ച്​ ഹൈകോടതി അഭിഭാഷകനായ എ. രാജസിംഹനാണ്​ ഹരജി നൽകിയത്​. ഹരജി പരിഗണിച്ച ചീഫ്​ ജസ്റ്റിസ്​ നിതിൻ ജാംദാർ, ജസ്റ്റിസ്​ ബസന്ത്​ ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്​ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ വിശദീകരണം തേടി.

    പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും പ്രചാരണവും വിൽപനയും നിരോധിക്കുന്ന 2003ലെ നിയമപ്രകാരം ചിത്രത്തിനൊപ്പം പുകവലിക്കെതിരായ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകാത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹരജിയിൽ പറയുന്നു.

    പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന്​ ഹാനികരം, കാന്‍സറിന്​ കാരണമാകുന്നു തുടങ്ങിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്കും രംഗങ്ങൾ​ക്കുമൊപ്പം നൽകണമെന്നാണ്​ ചട്ടം. ആഗോളപ്രശസ്തയായ എഴുത്തുകാരിയായതിനാൽ അരുന്ധതി റോയിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പെൺകുട്ടികളടക്കം യുവജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനിടയുണ്ട്​. ആരോഗ്യത്തേ​ടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ്​ ഇത്​ ബാധിക്കുക. അതിനാൽ ഓൺലൈനായോ അ​ല്ലാതെയോ പുസ്തകത്തിന്‍റെ വിൽപനയും പ്രദർശനവും പ്രചാരണവും തടയണമെന്നാണ്​ ഹരജിയിലെ ആവശ്യം.

    പുസ്തകങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത്​ കവർ പേജ്​ മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രമേ വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാവൂ. ഹരജി തീർപ്പാകും വരെ വിൽപന തടയണമെന്ന ഇടക്കാല ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

