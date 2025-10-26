Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഹൃ​ദ​യം
    Literature
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:22 AM IST

    ഹൃ​ദ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃ​ദ​യം
    cancel
    Listen to this Article

    ക​രു​ത​ലോ​ടെ നീ​ങ്ങ​ണം

    പോ​റ​ലേ​ൽ​ക്കാ​തെ കാ​ത്തോ​ള​ണം

    ന​ന്മ​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം

    തി​ന്മ​യെ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്ത​ണം

    ദു​ഷ് ചെ​യ്തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്ന് നി​ൽ​ക്ക​ണം

    ന​ല്ല വാ​ക്കു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് സു​ഗ​ന്ധം പ​ര​ത്ത​ണം

    ജ​ന​സേ​വ​ക​നാ​യി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണം

    വൈ​കൃ​ത​ങ്ങ​ളെ പു​ച്ഛി​ച്ച് ത​ള്ളാ​തെ നോ​ക്ക​ണം

    ദൈ​വ​ത്തി​ൻ ഭ​യ​പ്പാ​ടു​ണ്ടാ​വ​ണം

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ശ്ര​യ​മാ​യി മാ​റ​ണം

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഒ​രു​വ​നാ​യി ജീ​വി​യ്ക്ക​ണം

    പു​ഞ്ചി​രി​യി​ൽ പി​ശു​ക്ക് കാ​ണി​ക്കാ​തെ നോ​ക്ക​ണം

    ദാ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ന് വെ​ള്ളം ന​ൽ​ക​ണം

    പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്ക​ണം

    ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ നോ​ക്ക​ണം

    ന​ല്ല​തു മാ​ത്രം ഭ​ക്ഷി​ക്ക​ണം

    നീ​ലാ​രം​ബ​രാ​യ​വ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്ക​ണം

    വാ​ക്കി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലും മി​ത​ത്വം പാ​ലി​ക്ക​ണം

    സ​ന്മ​ന​സ്സു​ള​ള​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കാം ന​മു​ക്ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:heartSaudi Newspoemliterature
    News Summary - heart
    Similar News
    Next Story
    X