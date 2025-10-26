ഹൃദയംtext_fields
കരുതലോടെ നീങ്ങണം
പോറലേൽക്കാതെ കാത്തോളണം
നന്മയെ സ്വീകരിക്കണം
തിന്മയെ അകറ്റി നിർത്തണം
ദുഷ് ചെയ്തികളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം
നല്ല വാക്കുകൾകൊണ്ട് സുഗന്ധം പരത്തണം
ജനസേവകനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം
വൈകൃതങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളാതെ നോക്കണം
ദൈവത്തിൻ ഭയപ്പാടുണ്ടാവണം
മറ്റുള്ളവർക്കാശ്രയമായി മാറണം
മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരുവനായി ജീവിയ്ക്കണം
പുഞ്ചിരിയിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കാതെ നോക്കണം
ദാഹിക്കുന്നവന് വെള്ളം നൽകണം
പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കണം
കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നോക്കണം
നല്ലതു മാത്രം ഭക്ഷിക്കണം
നീലാരംബരായവയെ സഹായിക്കാൻ നോക്കണം
വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മിതത്വം പാലിക്കണം
സന്മനസ്സുളളവർക്കായുള്ള ഹൃദയത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register