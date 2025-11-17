Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightപെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്ത്
    Literature
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:30 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:30 PM IST

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ല​തി​ക അ​ങ്ങേ​പ്പാ​ട്ട്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ

    പെ​ണ്ണി​െൻറ എ​ഴു​ത്ത് എ​ന്ന​ല്ല

    വേ​വു​ന്ന ക​റി​ക​ളും തു​ളു​മ്പു​ന്ന പാ​ത്ര​വും

    ക​ടം കൊ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്തി​െൻറ

    ബാ​ക്കി​പ​ത്ര​മാ​ണ്പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്ത്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ

    പെ​ണ്ണി​െൻറ എ​ഴു​ത്ത് എ​ന്ന​ല്ല

    വേ​വു​ന്ന ക​റി​ക​ളും തു​ളു​മ്പു​ന്ന പാ​ത്ര​വും

    ക​ടം കൊ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്തി​െൻറ

    ബാ​ക്കി​പ​ത്ര​മാ​ണ്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ

    വി​ശ​പ്പാ​റ്റി​യ പൈ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ച്ചി​ലു​ക​ളാ​ണ്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ

    സി​ങ്കി​ലെ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ട​യി​ലെ

    അ​ല​ക്കു തു​ണി​ക​ളും

    അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ വൃ​ദ്ധ​യു​ടെ കു​ഴ​മ്പും

    കു​ഞ്ഞി​ൻ ചു​ണ്ടി​ലെ അ​മ്മി​ഞ്ഞ​യും

    അ​ന്തി​യി​ൽ മോ​ന്തി​യ ക​ള്ളും

    വി​യ​ർ​പ്പും ച​വ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​ണ​വു​മാ​ണ്.

    ഇ​നി

    പെ​ണ്ണ് എ​ന്ത് എ​ഴു​ത​ണം എ​ന്നാ​ൽ

    സ്വ​പ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ല, അ​തി​ൽ

    അ​പ​ര​െൻറ രൂ​പ​മു​ണ്ട്

    പ്ര​ണ​യ​വും പാ​ടി​ല്ല, അ​തി​ൽ സ​ദാ​ചാ​ര

    ധ്വം​സ​ന​മു​ണ്ട്

    കാ​മ​വും ര​തി​യും എ​ന്നോ നി​ഷി​ദ്ധം

    അ​വ ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ളു​ടെ പേ​ര്

    മ​റ്റെ​ന്തോ ആ​കും

    എ​ഴു​ത്ത് ഇ​ട​തോ വ​ല​തോ ആ​ക​രു​ത്

    രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം പെ​ണ്ണി​െൻറ ബു​ദ്ധി​ക്കു​മ​പ്പു​റം

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ വ​രി​യി​ലും

    ‘അ​വ​രെ​ന്തു ക​രു​തും’

    എ​ന്ന സ​മ​സ്യ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​രം കാ​ണ​ണം

    ഈ ‘​അ​വ​രി​ൽ’ നീ​യും ഞാ​നും

    വീ​ട്ടി​ലെ റോ​ഡ്‌​വീ​ല​റു​മു​ണ്ട്.

    എ​ഴു​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട, ഹൃ​ദ​യം

    തൊ​ട്ട ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട

    മ​ഞ്ഞ പൂ​ക്ക​ളി​ൽ ചോ​ര​പ്പൊ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​കി​യ

    ക​രാ​ള ഹ​സ്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​ന​ങ്ങ​ളും വേ​ണ്ട

    വേ​ണ്ട​തി​ത് മാ​ത്രം

    പു​ഴ​ക​ളും പൂ​ക്ക​ളും ശ​ല​ഭ​വും ഭൂ​മി​യും

    പ്ര​തി​കാ​ര ദാ​ഹി​യാം അ​ക്ഷ​ര കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ

    മ​രി​ച്ചു വീ​ഴു​ന്നു, അ​ന​ർ​ത്ഥ​മാ​യ്‌

    പി​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യ്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ

    വി​ശ​പ്പാ​റ്റി​യ പൈ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ച്ചി​ലു​ക​ളാ​ണ്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ

    സി​ങ്കി​ലെ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ട​യി​ലെ

    അ​ല​ക്കു തു​ണി​ക​ളും

    അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ വൃ​ദ്ധ​യു​ടെ കു​ഴ​മ്പും

    കു​ഞ്ഞി​ൻ ചു​ണ്ടി​ലെ അ​മ്മി​ഞ്ഞ​യും

    അ​ന്തി​യി​ൽ മോ​ന്തി​യ ക​ള്ളും

    വി​യ​ർ​പ്പും ച​വ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​ണ​വു​മാ​ണ്.

    ഇ​നി

    പെ​ണ്ണ് എ​ന്ത് എ​ഴു​ത​ണം എ​ന്നാ​ൽ

    സ്വ​പ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ല, അ​തി​ൽ

    അ​പ​ര​െൻറ രൂ​പ​മു​ണ്ട്

    പ്ര​ണ​യ​വും പാ​ടി​ല്ല, അ​തി​ൽ സ​ദാ​ചാ​ര

    ധ്വം​സ​ന​മു​ണ്ട്

    കാ​മ​വും ര​തി​യും എ​ന്നോ നി​ഷി​ദ്ധം

    അ​വ ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ളു​ടെ പേ​ര്

    മ​റ്റെ​ന്തോ ആ​കും

    എ​ഴു​ത്ത് ഇ​ട​തോ വ​ല​തോ ആ​ക​രു​ത്

    രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം പെ​ണ്ണി​െൻറ ബു​ദ്ധി​ക്കു​മ​പ്പു​റം

    പെ​ണ്ണെ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ വ​രി​യി​ലും

    ‘അ​വ​രെ​ന്തു ക​രു​തും’

    എ​ന്ന സ​മ​സ്യ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​രം കാ​ണ​ണം

    ഈ ‘​അ​വ​രി​ൽ’ നീ​യും ഞാ​നും

    വീ​ട്ടി​ലെ റോ​ഡ്‌​വീ​ല​റു​മു​ണ്ട്.

    എ​ഴു​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട, ഹൃ​ദ​യം

    തൊ​ട്ട ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട

    മ​ഞ്ഞ പൂ​ക്ക​ളി​ൽ ചോ​ര​പ്പൊ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​കി​യ

    ക​രാ​ള ഹ​സ്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​ന​ങ്ങ​ളും വേ​ണ്ട

    വേ​ണ്ട​തി​ത് മാ​ത്രം

    പു​ഴ​ക​ളും പൂ​ക്ക​ളും ശ​ല​ഭ​വും ഭൂ​മി​യും

    പ്ര​തി​കാ​ര ദാ​ഹി​യാം അ​ക്ഷ​ര കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ

    മ​രി​ച്ചു വീ​ഴു​ന്നു, അ​ന​ർ​ത്ഥ​മാ​യ്‌

    പി​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യ്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemspoemliterature
    News Summary - Girl writing- poem
    Similar News
    Next Story
    X