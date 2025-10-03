Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഉണ്ടായിരുന്നു...
    Literature
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 2:18 PM IST

    ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഗാന്ധിജി

    text_fields
    bookmark_border
    poem
    cancel
    Listen to this Article

    ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഗാന്ധിജി

    ലളിതമാം ജീവിതം

    നയിച്ചൊരു ഗാന്ധിജി''''

    വാക്കാലും പ്രവൃത്ത്യാലും

    മാതൃക കാട്ടിയ ഗാന്ധിജി

    അഹിംസയാം പാഥ

    തെളിയിച്ച ഗാന്ധിജി

    ഹിംസിക്കപ്പെട്ടതിൻ

    വേദന മായില്ലൊരി

    ക്കലുമീ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള

    നാളിൽ.......

    നൂറായിരം ഗാന്ധിമാർ

    വന്നു ചമഞ്ഞാലും

    ഇനിയൊരു

    ഗാന്ധിയില്ല നമ്മളിൽ

    ഗാന്ധിസം കാറ്റിൽ

    പറത്താതിരിക്കാൻ

    ശ്രദ്ധിക്ക വേണം മാലോകരേ നമ്മൾ......

    പാറട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം

    കലരാതിരിക്കട്ടെ കാലുഷ്യം.....

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mahatma Gandhipoemmalayalam poemliterature
    News Summary - gandhi poem
    Similar News
    Next Story
    X